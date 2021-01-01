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Про вдохновение и страх начать: как делать то, что делает счастливым

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Вдохновение - это только химические элементы, которые стимулируют зоны мозга. Не более того.
Про вдохновение и страх начать
Про вдохновение и страх начать
pixabay.com

К сожалению, никакой чужой опыт нельзя натянуть на себя. Зато можно узнать как в тех или иных ситуациях действуют другие люди. Чем больше таких историй человек собирает, тем проще вывести среднее арифметическое для самого себя, успокоится и начать что-то делать.

Потому сегодня расскажем про страх начать/ испортить и вдохновение.
Страх в, где допустить ошибку - невыносимо. Но однажды всё может измениться. 

Про вдохновение и страх начать
Про вдохновение и страх начать
Pinterest.com


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Например, если вы  отличный генератор идей и вам легко придумать с полуоборота концепт, нейминг, каналы распространения – это здорово. Образ, картинку, историю, сказку в конце концов – вы можете придумывать на ходу не отвлекаясь от основного занятия.
Зато, на этапе, такие люди чаще всего сдуваются и начинают пугаться. Ключевая мысль в это время такая: не получится. Если у меня не получится - это меня раздавит.

Но это не так. Вас ничего не может раздавить, особенно неудача. Ведь вы намного больше любой проблемы.

Если у вас есть два варианта: получить опыт или оставаться стоять на месте – глупо выбирать бездействие.

Любой опыт, даже если он неудачный меняет не только жизнь, но и вас самих. Именно это и важно. 
Потому любое начинание стоит рассматривать, как приобретение новых знаний и опыта. Если результат будет не таким, как вы ожидали – ну, случается. 

Про вдохновение и страх начать
Про вдохновение и страх начать
Ася Николаенко

Главное – это багаж знаний, который позволяет раздвигать границы своего же сознания.

ТЕПЕРЬ ПРО ВДОХНОВЕНИЕ И РАЗНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Не важно, что думают, другие и как реагируют. Делайте то, от чего получаете удовольствие. Не ждите вдохновения – это миф. Его нет. Вдохновение это преодоление страха. Всегда нужно только начать, и дальше все сложится.

Не гнобите себя идеей, что вы не талантливы. Это фигня всё. Талант тоже мифологема для привлечения внимания и повышения продаж. Просто делайте то, что доставляет удовольствие: пишите книги, рисуйте картины, снимайте насекомых, играйте на фортепиано, выращивайте щитней.

Взрослая жизнь она о создании своей собственной, наполненной радостями реальности. О полноте ощущений и умении передать эти ощущения дальше. Книги, кино, музыка – все твердили об этом между строк и нот.

Автор: Ася Николаенко

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Теги: творчество, психология, путь к успеху
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Источник: Ivona

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