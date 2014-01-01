Отдых и релакс: куда пойти в Киеве 14 – 20 июня
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Хоть эта неделя не будет нас радовать солнечной погодой, грустить не стоит. Лучшим способом борьбы с хандрой станут интересные и яркие события, которые состоятся 14 – 20 июня в Киеве. Куда пойти в Киеве на этой неделе – читай в нашем материале.
Афиша событий Киева 14 – 20 июня
Мастер-класс по масляной живописи
- Когда и где: 14 июня, 19.00, студия Фри-Арт,
- Сколько: 400 грн
Мы в редакции пришли к выводу, что понедельник день тяжелый, поэтому стоит его скрасить творчеством. С этим лучше всего справиться мастер-класс по масляной живописи. Здесь будут рады как новичкам, так и продвинутым художникам. Организаторы гарантируют отличное настроение, огромный творческий заряд и желание творить.
Джаз для взрослых с Алексеем Коганом
- Когда и где: 15 июня, 19.00, Caribbean Club,
- Сколько: 390-790 грн
15 июня – настоящее джазовое событие «Джаз для взрослых с Алексеем Коганом» в Caribbean Club Concert Hall. Виртуозные музыканты на сцене легендарного клуба, невыдуманные джазовые истории от Алексея Когана, камерная атмосфера и уют любимого Caribbean Club. Гости вечера узнают от Алексея Когана истории создания легендарных джазовых композиций: интересные факты и воспоминания об их создателях, случаи из жизни джазменов и целых джаз-бэндов.
Спектакль «Мрія маленького віслючка»
- Когда и где: 16 июня, 17.00, Киевский академический театр кукол,
- Сколько: 150 грн
Неважно, что у тебя нет крыльев – главное, чтобы мечта была крылатой! Вот такую тему поднимает творческая группа и будет стараться перенести зрителей в яркий и неповторимый мир детства. Наш Маленький Ослик мечтал стать бабочкой. А вот удалось ему воплотить свою мечту, вы узнаете, просмотрев представление.
Показ фильма «Русский дятел»
- Когда и где: 17 июня, 18.30, ВДНХ, павильон №1, выставка «Чорнобиль. Подорож» (Киев, пр-т Глушкова, 1)
- Сколько: вход свободный по предварительной регистрации.
В четверг, 17 июня, в 18:30 на мультимедийной выставке «Чорнобиль. Подорож» в киевском экспоцентре ВДНХ состоится показ фильма «Русский дятел» с кинокритиком Андреем Алферовым. В основе сюжета – расследование Чернобыльской катастрофы. После просмотра — дискуссия с продюсером и режиссером фильма Чадом Грасия и оператором Артемом Рыжиковым.
Премьера «Русского дятла» состоялась в рамках конкурса «Зарубежное документальное кино» на кинофестивале «Сандэнс-2015». Там он получил Гран-при как лучший зарубежный документальный фильм.
Концерт СКАЙ
- Когда и где: 17 июня, 19.00, Caribbean Club,
- Сколько: 990-1390 грн.
17 июня рокеры из Тернополя посетят Caribbean Club. Они обещают зарядить зрителей теплом и солнцем с помощью ламповой акустики, романтичных текстов и бархатного голоса Олега Собчука, бессменного лидера и солиста группы СКАЙ.
Выставка цветов «Планета диких животных»
- Когда и где: 18 июня – 1 августа, 10.00 – 20.00, Певчее поле,
- Сколько: 25-100 грн.
В парке Певческое поле 18 июня открывается новая выставка цветов «Планета диких животных». Центр столицы заполонят крокодилы, черепахи, слоны, страусы и другие 3D композиции, сделанные из цветов и декоративных растений. Организаторы рассказывают, что для создания объемных фигур были использованы металлические конструкции, дерево и более 500 тысяч цветов-однолетников, среди которых альтернатеры, цинерарии, бегонии, колеус, петунии, сурфинии, сальвии и тому подобное. Некоторые фигуры достигать 5 м в высоту, поэтому каждый желающий сможет сделать фото с любым персонажем животного мира в полный рост. В парке будет интересно и детям: карусели, аттракционы, батутная зона и детские аниматоры будут развлекать юных посетителей.
Гастрофестиваль True&Local
- Когда и где: 19-20 июня, Villa Verde (ул. Кирилловская, 102),
- Сколько: бесплатно
А на выходных стоит посетить гастрофестиваль крафтовых производителей True&Local в живописном дворике. 30 фермеров и крафтовых производителей будут не только угощать сырами, мясом, соусами и специями, но и поделятся историями их создания. А продукты, которые понравятся больше всего, можно приобрести. Кроме еды и напитков на True & Local # 8 будут предметы домашнего уюта от украинских ремесленников – керамика, текстиль, свечи ручной работы. А ферма Villa Verde представит отдельный корнер со свежими цветами. Помимо дегустаций в тайном дворике на Подоле можно будет послушать джаз в исполнении Yuriy Seredin Quartet.
Автор: Ксения Бреславская
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