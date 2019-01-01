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Таропрогноз на 10 июля: как пройдет солнечное затмение

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10 июля произойдет кольцевое солнечное затмение, которое закроет коридор затмений. Это значит, что вы можете оставить в прошлом любые неприятные истории, негативные установки и перейти на новый уровень.
Таропрогноз на 10 июля: как пройдет солнечное затмение
Таропрогноз на 10 июля: как пройдет солнечное затмение
pixabay.com

Карта дня – Правосудие

Эта карта делает акцент на том, что пришло время разобраться с хаосом в вашей жизни и прийти к равновесию. Справедливость наглядно демонстрирует, как работает закон кармы. Его суть – всего лишь беспристрастное выравнивание равновесия. В этом смысле глаза у мира всегда открыты. Ваша задача в этот день – смотреть на вещи честно и беспристрастно, а не так, как выгодно. При этом важно принимать взвешенные объективные решения.  

Таропрогноз на 10 июля: как пройдет солнечное затмение
Таропрогноз на 10 июля: как пройдет солнечное затмение
pixabay.com

Как провести день – 4 мечей, Император, Солнце

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В этот день постарайтесь больше уделить внимание себе и своим потребностям. Оставайтесь наедине с собой, погружайтесь в себя. В этот день важно чувствовать стабильность и безопасность, потому в первую очередь – выбирайте себя. Все это приведет к ясности, пониманию себя и радости в дальнейшем.  

Чего остерегаться – Дурак, 3 чаш, паж чаш

Постарайтесь не делать глупостей и избегать больших компаний. Также старайтесь контролировать свои чувства, нужно выдерживать золотую середину и не поддаваться искушению перевалиться в объективный плюс или синус. 

Таропрогноз на 10 июля: как пройдет солнечное затмение
Таропрогноз на 10 июля: как пройдет солнечное затмение
pixabay.com

Совет карт – 7 чаш, 2 мечей, 3 пентаклей

В этот день мечтайте. Если вам не хватает равновесия внутреннего – мечтайте о нем. Представляйте себя спокойной и уверенной. Не занимайте ни дну из конфликтующих сторон, если таковые появятся.  Отлично в этот день проявлять свое творческое начало, повышать квалификацию, развивать профессиональные способности, прилагать усилия к своему прогрессу. 

Ася Николаенко

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Теги: предсказания, карты, затмение
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Источник: Ivona

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