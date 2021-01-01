Песни для лета: 5 треков для твоего плейлиста

Пора выбирать трек для этого лета.

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Летние хиты обычно ассоциируются с самыми невероятными эмоциями, к которым мысленно возвращаешься весь год. Мы подготовили для тебя пять музыкальных новинок, которые обязательно поднимут тебе настроение и подарят только положительные эмоции, даже если лето будет не таким уж и горячим.

«My Love» – Uliana Royce

Девочка-самурай и преданная поклонница К-pop жанра в Украине, презентовала новый трек «My Love» на днях во время своего перформанса в недостроенном здании одного из столичных ЖК.

Интересно, что он посвящен любимой певице Uliana Royce является Надя Дорофеева, которая вдохновила ее идти своим музыкальным путем.

«Мне импонирует DOROFEEVA. Стиль, подача, музыка. Я слежу за ее творчеством, меня вдохновляют ее перформансы на сцене и искренность в общении за кулисами. Именно благодаря ей, в начале своей карьеры я поверила в то, что смогу быть большим артистом. В свою очередь, в честь ее первого сольного концерта, я решила посвятить Наде трек «My Love» из своего нового ЕР альбома», – комментирует артистка.

Трек Uliana Royce доступен на всех музыкальных платформах: Spotify, Apple Music, YouTube Music, Itunes, Deezer, Tidal, Shazam и Amazon. Он однозначно заставит вас задуматься о своей второй половинке и сказать друг другу всего два слова ты «My Love».

«Экзорцизм» – Потап

Трек основан на собственной истории рэпера. В нем Потап раскрывает историю своей любви.

«Экзорцизм» – самая сильная и любимая песня в альбоме «Без рекламы», основанная на моей собственной истории. Любовь тебя апгрейдит, любовь делает тебя сильнее и лучше, чем ты есть на самом деле. Она, как экзорцизм, изгоняет из тебя дьявола и умиротворяет в тебе бесов. Любовь очищает и исцеляет тебя – вот почему это экзорцизм, baby!», - комментирует артист.

Премьера «Экзорцизм» состоялась 3 июня на YouTube-канале ПТП. Вместе с треком вышло и mood-видео, а вскоре музыкант обещает представить и клип, который, по его словам, будет мистическим.

Новый трек «Экзорцизм» продолжает линию «Ровно» и «Кровь и Любовь» и настраивает на вайб нового альбома ПТП «Без рекламы».

«Сука» – NIKITA LOMAKIN

Юный секс-символ эстрады представил трек-провокацию «об отношениях».

«Эта песня о том, чего мы, ребята, ждем от девушек. И чего зачастую не получаем», – признается сам артист.

Одновременно с синглом вышел и клип с небанальным сюжетом. Герой NIKITA LOMAKIN в заброшенной лаборатории создает идеальную девушку. Причем не одну, а трех. Каждая из них профессионально танцует на пилоне и пытается соблазнить певца. В финале все идет не по плану и выбрана девушка-робот становится бесконтрольно агрессивной. Но что же, мы девушки иногда показываем свой время не простой характер =)

«Малиновые губы» – GROSU

Артистка решила порадовать своих поклонников премьерой нового танцевального трека, который однозначно будет звучать этим летом на всех танцевальных площадках страны.

«Через этот трек хочу подарить всем откровенное и игривое настроение, полное сексуального вайба с привкусом ягод на губах. Пусть ваши чувства будут такими же, как моя любимая из ягод: сладкими и спелыми!», – говорит Алина Гросу.

«UYAVY» – ONUKA и «ДахаБраха»

Это именно тот случай, когда два топовые украинские коллективы объединились и получился настоящий шедевр.

Впервые за восьмилетнюю историю популярная группа ONUKA записала совместный трек с другими артистами. Это долгожданная коллаборация с «ДахаБраха».

«Честно говоря, я не очень люблю дуэты как таковые. Мне нравится, когда артист работает в своем ключе, а в дуэте часто кто-то теряет идентичность. Но наш трек с группой «ДахаБраха» мне очень нравится. Марко поет об обыденности жизни, девушки – о несчастной любви, а мой месседж – о мире, в котором нет бед. Все идет по кругу, и какие бы ни были проблемы, все равно завтра наступит новый день», – комментирует новый трек Ната Жижченко, фротвумен ONUKA.

А какой трек понравился вам больше всего?

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