ТОП-5 причин, чому варто обрати ноутбук з OLED-екраном від ASUS

Технологія OLED набирає стрімких обертів та починає активно впроваджуватися в ноутбуках, а носієм цього руху є компанія ASUS, яка представила цілу колекцію ноутбуків з OLED-дисплеями.

Якість дисплея – одна з найважливіших характеристик для тих, хто багато часу проводить за ноутбуком. А найкраще за все сучасним вимогам відповідає дисплей OLED, який гарантує насичене й неймовірно контрастне зображення. На наших очах ця технологія починає підкорювати світ ноутбуків.

До Вашої уваги ТОП-5 причин обрати ноутбук ASUS OLED вже сьогодні:

1. Реалістичні кольори

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Ноутбуки ASUS OLED надають надзвичайно деталізоване й реалістичне зображення з охопленням 100% колірної гами DCI-P3. Як наслідок -кольори виглядають на дисплеї більш насиченими й реалістичними. OLED-дисплеї ноутбуків ASUS з сертифікацією PANTONE® Validated гарантують саме це – точність відображення кожного відтінку.

2. Неймовірна глибина чорного кольору

У дисплеї OLED кожен з мільйонів пікселів випромінює світло, на відміну від рідкокристалічних дисплеїв звичайних ноутбуків, які зазвичай підсвічуються 50–60 світлодіодами. Тому, коли потрібно показати чорний колір, піксель OLED просто вимкнеться, щоб надати найтемніший чорний. Здатність дисплея відтворювати глибокі відтінки чорного допоможе побачити непомітні раніше деталі. Тепер улюблені фільми стануть ще ближчими та перенесуть Вас в свою атмосферу. Підтвердженням «кінематографічного» рівня дисплеїв в ноутбуках ASUS OLED є сертифікація VESA DisplayHDR True Black.

3. На 70% менше шкідливого синього світла

Всім відомо, що під час роботи за екраном синя складова світла здатна спричинити дискомфорт та погіршити якість сну. Але завдяки властивостям технології OLED ноутбуки ASUS OLED випромінюють на 70% менше шкідливого синього світла, що підтверджено незалежними лабораторіями TÜV Rheinland і SGS. Що важливо: на відміну від традиційної фільтрації синього світла, відбувається незначний зсув спектру до менш шкідливої довжини хвилі, тому якість відтворення кольорів не погіршиться.

4. Плавність відображення

Дисплеї OLED в ноутбуках ASUS мають найшвидший відгук серед будь-яких дисплеїв для ноутбуків. Це забезпечує неймовірну плавність відтворення динамічних сцен, низькі затримки під час ігор і показ тонких деталей, як-от прокручування тексту без розмиття. Ноутбуки ASUS OLED з відтворенням справжнього чорного, розкішними кольорами, низьким рівнем синього світла і плавністю відображення спричинили революцію в сприйнятті зорових образів.

5. Чіткість за будь-якої яскравості

На звичайних РК-дисплеях зі зменшенням яскравості екрана різко погіршується рівень деталізації та якість відтворення кольорів. Ноутбуки ASUS OLED гарантують високу точність відтворення кольорів за будь-якого рівня яскравості. Тож можна вільно регулювати яскравість екрана так, щоб вона відповідала навколишньому освітленню: ви все одно можете насолоджуватися надзвичайно насиченими кольорами.

Ноутбуки ASUS OLED

Асортимент ноутбуків ASUS, оснащених дисплеями OLED, охоплює широкий перелік моделей: від потужних пристроїв, орієнтованих на розробників мультимедійного контенту, до ультратонких і надзвичайно легких моделей для сучасного мобільного життя.

Ноутбук із двома екранами — ZenBook Pro Duo 15 OLED

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Ноутбук ZenBook Pro Duo 15 OLED допомагає вирішувати завдання спокійно, ефективно, без найменшої метушні. Потужний усередині й елегантний зовні, він є сучасною мобільною платформою для продуктивної, творчої роботи, оснащену чудовим сенсорним OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 4K і підтримкою HDR-контенту.

ТОП-5 причин, чому варто обрати ноутбук з OLED-екраном від ASUS Прес-служба

Особливістю цієї моделі є додатковий 4K екран ASUS ScreenPad Plus, який робить взаємодію з програмами ще більш зручною. У апаратну конфігурацію пристрою можуть входити новітній 8-ядерний процесор Intel Core i9 і відеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 для ноутбуків, тому ZenBook Pro Duo 15 OLED вже сьогодні пропонує вам випробувати переваги технологій завтрашнього дня.

Ще більше переваг ноутбука ZenBook Pro Duo 15 OLED:

Корпус ноутбука виготовлений із високотехнологічного й легкого магній-алюмінієвого сплаву з обробкою небесно-блакитного кольору.

На кришці дисплея привертає погляд асиметрична варіація на тему орнаменту з найтонших концентричних кіл, характерного для всіх пристроїв серії Zenbook. Такий елегантний дизайнерський елемент надає оформленню ноутбука абсолютну унікальність – він не схожий на жоден інший.

Другий екран ScreenPad Plus при відкритті кришки ноутбука підіймається, розташовуючись під комфортним кутом. Цей сенсорний дисплей займає всю ширину корпусу, має високу роздільну здатність і чудову яскравість. Він бездоганно доповнює основний OLED-дисплей ноутбука, надаючи безліч корисних функцій і нескінченні способи покращити зручність під час роботи. Обидва дисплеї підтримують активний стилус ASUS Pen з розпізнаванням 4096 рівнів тиску.

Ноутбук-планшет — ZenBook Flip 13 OLED

Ноутбук-трансформер ZenBook Flip 13 OLED – це універсальний пристрій, виконаний у неймовірно компактному корпусі за рахунок OLED-дисплея з тонкою рамкою. Завдяки спеціальному шарніру він може розкриватися на 360°, а в його витонченому корпусі товщиною всього 13,9 мм знайшлося місце повноцінному комплекту роз’ємів. В апаратну конфігурацію моделі входить процесор Intel Core, який дозволить із легкістю втілювати в життя будь-які задуми, де б ви не були.

ТОП-5 причин, чому варто обрати ноутбук з OLED-екраном від ASUS Прес-служба

Художники, фотографи, дизайнери та інші користувачі, які працюють із зображеннями, неодмінно оцінять найширші можливості, що надаються сенсорним OLED-дисплеєм, адже завдяки підтримці стилуса ASUS Pen він ідеально підходить для творчої роботи. ASUS Pen – це активний стилус, за допомогою якого зручно малювати, записувати нотатки або робити анотації в будь-якому сумісному додатку.

Оскільки багато людей сьогодні працюють в режимі домашнього офісу, використовуючи як засіб спілкування відеозв’язок, фахівці ASUS розробили технологію ефективного шумозаглушення на основі технологій штучного інтелекту. Вона здатна фільтрувати фонові шуми навколо вас, вирівнювати гучність окремих голосів під час конференц-дзвінків, а також усувати шуми й виділяти голос співрозмовників із вхідного аудіопотоку, щоб ви могли більш чітко їх чути.

Докладніше дізнатися про всі ноутбуки ASUS OLED.

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