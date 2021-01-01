С юмором на «ты»: стендапер Дмитрий Романов выступит в 4 городах

Узнайте, когда и где пройдут концерты Дмитрия Романова.

Топовый стендапер, автор метких и едких шуток, обладатель черного пояса по импровизации, одессит по прописке и всей душой – Дмитрий Романов – отправляется в тур по украинским городам.

11 декабря – Киев, 12 декабря – Харьков, 14 декабря – Днепр, 15 декабря – Черкассы.

За 15 лет опыта Дмитрий Романов перешел с юмором на «ты». Начав карьеру в студенческой команде КВН в родной Одессе, сейчас комик собирает полные залы и миллионы просмотров на YOUTUBE. Неудивительно.

Дмитрий Романов, стендап комик: “Я шучу о знакомых всем жизненных темах, стараюсь делать это без непристойностей и грубости. Мне кажется, именно такого доброго, светлого юмора нам всем сейчас не хватает. Моя цель – сделать как можно большее количество людей в мире счастливыми“.

Судя по всему – цель достигнута. За годы оттачивания комедийного мастерства Дмитрий собрал немалую фан базу. Его иронично-саркастические шутки мгновенно разлетаются на цитаты. Их комментируют на уютных кухнях, подкалывая друзей, или уместно добавляют, делясь теплыми или ПРОВАЛЬНЫМИ воспоминаниями. Дмитрий уверен: жить весело, стоит только смотреть на нее под правильным углом.

Романов не боится посмеяться над собой, именно за эту открытость его и любят. Например, комик не упускает шанс напомнить, что он еврей. Наиболее популярны его выступления это: «О халяве и ее любителей».

Дмитрий Романов, стендап комик: «Возможно вы читаете сейчас это и в голове у вас звучит мой голос. Это еще одна бесплатная опция от меня».

Каждый концерт стендапера – аттракцион полон целого спектра эмоций. И всегда это – 100% позитив! Слухи об этом разлетаются настолько же быстро, насколько и билеты на выступления юмориста. Чтобы повысить шансы попасть на концерт, создать предпраздничное настроение концертное агентство H2D организует концерты комика аж в 4 городах страны. Ищите билеты в своем городе здесь.

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