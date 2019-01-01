Первый фестиваль Ulichnaya eda в 2021: что есть и как развлекаться

5-6 июня на Арт-завод Платформа состоится первый в этом году фестиваль Ulichnaya eda.

Фестиваль Ulichnaya eda в 2021: что есть и как развлекаться пресс-служба

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Уже на этих выходных состоится долгожданный фестиваль Ulichnaya eda. Организаторы обещают обновленный фудкорт, отдельный корнер с известными шеф-поварами, маркет, безопасную и веселую детскую зону, кинотеатр под открытым небом и первую в Украине NFT-выставку еды. Читайте, что делать на открытии Ulichnaya eda.

Фестивалить безопасно и безналично

Для безопасного пребывания гостей на фестивале организаторы обещают обеспечить антисептическими средствами все зоны фестивальной локации, установить защитные экраны на каждую точку фудкорта, дезинфицировать поверхности и предметы совместного пользования. Все сотрудники и участники будут проходить температурный скрининг, будут работать в масках и перчатках.

Площадь фестивальной локации позволяет размещения не менее 10 000 человек. Чтобы предотвратить скопление людей, организаторы предусмотрели зонирования территории и добавили дополнительную площадь для посадочных мест на соответствующем расстоянии.

Также в целях безопасности, уменьшения очередей и контактов на фестивалях Ulichnaya eda в этом сезоне отказываются от налички, это обеспечивают партнеры Mastercard и ПриватБанк. Можно платить уже имеющимися картами или оформить новую (бесконтактную платежную или диджитал) на инфопоинте при входе на территорию Арт-завод Платформа. Для этого нужно иметь паспорт и ИНН или предъявить электронную копию паспорта в приложении Дія.

Поесть на обновленном фудкорте

На открытии Ulichnaya eda будет более 60 точек фудкорта. Все участники будут делиться на новеньких и постоянных резидентов — половина участников фудкорта впервые представят свои позиции.

Из нового на Ulichnaya eda — бургеры с буйволиного мяса и без мяса, чебуреки и пита, боулы и пицца, блюда со швейцарским раклетом и курица карааге по секретному рецепту, а также десерты и коктейли на основе молока буйволиц и еще много всего на любой вкус.

Попробовать фирменные блюда и новые позиции топовых шеф-поваров Фестиваль Ulichnaya eda в 2021: какие блюда попробовать пресс-служба

На фудкорте будет отдельная зона Chefs' corner, где шеф-повара топовых киевских заведений будут готовить свои фирменные блюда и позиции, которые впервые можно будет попробовать на фестивале. Мороженое с пива и в пиве, безглютеновые блины доса, азиатская окрошка на кокосовом молоке, пицца из цельнозернового теста и с фермерской моцареллой — лишь маленькая часть того, что они подготовили для гостей.

Среди участников — Владимир Ташаев (автор кухни Eastman, бренд шеф First Line Group), Ян Нгуен (шеф-повар Mahjong и Spelaya Kanareyka), Семин Илья и Гринчук Ольга (шеф-пекари и соучредители Pie Spot Pizza), Назар Дребот и Валерий Созановский (2085 Brewery) вместе с Массимо Джеларти (джелатерье, ресторатор в Gelarty ice cream studio & restaurant), а также Юрий Ковриженко (посол украинской кухни в мире, лауреат Global Chef Awards 2017 в Сингапуре за вклад в развитие гастрономии).

Выпить в новых барах

В этом году Ulichnaya eda запускает новые бары, поэтому заказать вкусный коктейль на фестивале — is a must. На Ulichnaya eda будут работать джин-бар Malfy, который недавно появился в Украине, джин-бар Beefeater, виски-бар Jameson, коктейльный бар Becherovka, Havana, винный бар и другие.

Пошопиться на маркете Фестиваль Ulichnaya eda в 2021: что купить пресс-служба

Здесь можно купить все что угодно — женская и мужская одежда, обувь, носки, цветы, сувениры и вещи для домашнего уюта. Также на территории будет книжная ярмарка от Yakaboo с библиотекой и активностями. Если долго ждали знак, чтобы сделать тату — вот он, ведь на фестивале будет возможность сделать это бесплатно.

Также будет обустроена зона винила и корнер с коллекционными пластинками.

В зоне маркета пройдут мастер-классы по изготовлению керамической посуды и продажа керамики на вес, мастер-классы по живописи вином и кофе, изготовление изделий из эпоксидной смолы, создание собственной картины и картины из жидкого флюида.

Также на маркете можно будет сделать стильную мужскую стрижку, макияж и плетения для женщин. А напоследок посетить зону комиксов и настольных игр и пройти квест.

Кроме этого, на Ulichnaya Eda состоится благотворительный маркет винтажных вещей от БФ «СВЕТР», доход от которого направят на лекарства и сопровождение лечения взрослых онкопациентов.

Танцевать на Зеленой сцене под Alyona Alyona и не только

На Зеленой сцене будут танцевать до последнего! Зажигательные танцы в субботу с 14:20, а в воскресенье с 15:20 и до закрытия. Пушка открытия Ulichnaya eda - DJ-сет Alyona Alyona 5 июня в 19:00, это нельзя пропустить.

Также в субботу и воскресенье выступают Mazepa, Хороший, Плохой, Злой, adm:t, ANITA AVAKIAN, In White, Kyiv Live Duo, yogurt dj та VARTI.

Посетить первую в Украине NFT-выставку еды

В Арт-доме состоится первая в Украине NFT-выставка картин с изображениями еды. На выставке представят работы криптохудожникив из общества Crypto art Ukraine и Art Unites. Их будут транслировать на плазменных экранах, расположенных по бокам помещения, а между ними поочередно разместят физические картины. Работы смогут купить все желающие при наличии кошелька с криптовалютой.

Параллельно с NFT-выставкой картин в Арт-доме состоится аудиовизуальная выставка на тему Экосовременность, инициаторами которой выступили фотохудожник Олег Кушнир и поэтесса Ayli. Фотокартины и тексты направлены на привлечение внимания людей к внешнему и внутреннему мусору, который собирает и с прогрессией распространяет человечество.

Веселиться с малышами на детской зоне Фестиваль Ulichnaya eda в 2021: развлечения для детей пресс-служба

Чтобы родители не волновались, а детям было весело на фестивале будет зона с учебно-развлекательной программой для детей “Алвариум“ от Взаперти (суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00), мастер-класс по технике плетения картин String Art (суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00), поезд с приключениями для детей (суббота и воскресенье с 11:00 до 20:00), игровые столы BRIO с железной дорогой (суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00). Также в 12:00 в оба дня фестиваля на детской зоне можно будет изготовить игрушки-сквиши вместе с «Моя книжкова полиця».

Академия ШАГ устроит на детской зоне Территорию блоггинга, где дети будут учиться прокачивать свой ТикТок (суббота и воскресенье 12:00 - 13:30), делать крутые снимки (суббота и воскресенье 14:00 - 15:30) и видео (суббота и воскресенье 16 : 00 - 17:30).

Роддом «Лелека» позаботится о комфорте мам с младенцами и оборудует комнаты для пеленания и кормления детей. Комнаты будут работать в оба дня фестиваля с 11:00 до 19:00.

Подвигаться на спортивной зоне Фестиваль Ulichnaya eda в 2021: зоны развлечений пресс-служба

В парке рядом с детской зоной будет обустроена зона спорта. NESTOINAMESTE подготовили настольный теннис (суббота и воскресенье 11:00 - 20:00), слеклайн, бампербол и корнхол ежедневно с 11:00 - 19:00. А Spartan с 12:00 до 14:00 в субботу ждет на открытой бесплатной функциональной тренировке в рамках предстоящего забега с препятствиями Spartan Kyiv Trifecta Weekend и устроит полосу препятствий для детей и взрослых в субботу с 14:00 до 19:00 и в воскресенье с 11:00 до 19:00.

Посмотреть кино под открытым небом Фестиваль Ulichnaya eda в 2021: что есть и как развлекаться пресс-служба

В начале фудкорта, у кафе Nuare,обустроят кинотеатр под открытым небом. Поэтому план действий следующий: найти свободный пуф, заказать вкусненькое на фудкорте и наслаждаться. Любимые ленты для детей и взрослых будут показывать ежедневно с 11:00 до 23:00.

Суббота:

Пингвины мистера Поппера 11:00 - 12:30

Всегда говори «ДА» 12:40 - 14:20

Лжец, лжец 14:30 - 15:50

Маска 16:00 - 17:40

Брюс Всемогущий 17:50 - 19:20

Шоу Трумана 19:30 - 21:10

Вечное сияние чистого разума 21:20 - 23:00

Воскресенье:

Хранитель Луны 11:00 - 12:20

Воображариум Доктора Парнаса 12:30 - 14:30

Ода Радости 14:40 - 16:10

Головоломка 16:20 - 17:50

Агент Джонни Инглиш 18:00 - 19:20

500 дней лета 19:30 - 21:00

Секрет 21:10 - 23:00

КОГДА: суббота и воскресенье, 5-6 июня, 11: 00-23: 00

ГДЕ: Арт-завод Платформа, улица Беломорская, 1

БИЛЕТЫ: в кассах в день фестиваля или онлайн по ссылке.

СКОЛЬКО: 150 гривен на каждый день фестиваля. Бесплатный вход для участников АТО при наличии документа, людей с инвалидностью при наличии документа и детей до 12 лет.

ВАЖНО: носить маску, быть осторожными и соблюдать дистанцию.

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