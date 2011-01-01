«Бальный сезон в Украине 2021»: место счастливых людей

Два мультикреативных культурных события Детский венский бал и Благотворительный Венский бал пройдут 23 и 24 октября в колонном зале КГГА при поддержке радиостанции Ретро FM!

Детский венский бал – это уникальный формат бала для детей и подростков, который родился в Украине и распространяется по миру и в этом году он будет посвящен экологии.

Событие заговорит с детьми языком живой земли, а образы современного искусства помогут почувствовать сегодняшние потребности нашей планеты и открыть для себя понимание заботы обо всем живом что нас окружает. Также, в этом году готовить детей к балу будут в первом в Украине Центре Креативного Образования.

Ежегодный Благотворительный Венский бал в Киеве будет посвящен Украине, ее выразительном прошлому, настоящему и будущему.

Лейтмотивом венского бала-2021 станет Украина в сегодняшнем динамичном развитии.

Организаторам важно, чтобы каждое событие раскрывала тему осознание, что именно мы, своим стилем жизни, отношением к себе и общества, формируем национальную идентичность.

Особенностями бального сезона в Украине поделилась продюсер события, глава Ассоциации балльной экосистемы Марина Игнатуша:

«Город Киев заявит о себе, как о центре развития бальной культуры, благодаря образовательно-просветительской деятельности нашей Ассоциации, объединяющей организаторов баллов мира, мы проводим культурные форумы, образовательные курсы и приглашаем посетить бал в Киеве около 10 представителей бальных комитетов для кросс культурного обмена. Уникальностью наших баллов в Киеве является их имерсивность, ведь главная ценность современных балов - это стремление людей к творчеству и искусству. На балы готовят свои хореографические номера не только, традиционно, дебютанты, но и гости балла. В этом году впервые отдельной постановкой будет выступление представителей медиа, где объединятся люди, показываю, что на балу важен каждый, а также, объединится целая отрасль, развивая культуру СМИ. А еще дебютантки бала выйдут на паркет в одинаковых белых платьях от украинского дизайнера с поясами ручной вышивки и узором в согласовании с регионом, с которого девушка родом».

Также, одна из целей наполнить венские балы в Украине просветительской миссией, чтобы каждое событие было своеобразной образовательной площадкой. В такой подход организаторы вкладывают возможность учиться духовному осмыслению культурного опыта предыдущих поколений, чтобы собрать лучшее, трансформируя в новые ценности которые будут прочным фундаментом для устойчивого развития современной Украины. В рамках подготовки к балу, запланирован цикл образовательных ивентов, которые направлены на развитие культуры здорового и счастливого образа жизни.

«Фестиваль Талантов. Качановка» пресс-служба

Серию таких мероприятий открыл в мае цикл ивентов «Фестиваль Талантов. Качановка».

Это многогранный ивент, одна из целей которого – объединить на фундаменте общих креативных, талантливых людей в живые сообщества, такие как Клуб Молодежи, объединяя дебютантов балов разных сезонов, для раскрытия их творческого потенциала и создание в коллоборации проекты, наполненные новым смыслом и расширяющие мировоззрение людей.

Четыре ивента из цикла мероприятий раскрыли такие общечеловеческие ценности как – Любовь, Веру, Красоту и Мудрость. Где, через мастер-класс «Личный Бренд», участники узнавали себя, свою уникальность, призвание, раскрывали понятие любви, которое начинается с любви к самому себе. Мастер класс «Искусство самопрезентации» развил лидерские качества, где участники знакомились с безграничной верой в самого себя. Мастер-класс «Жизнь в ритме танца» раскрыл истинную красоту, через знакомство с искусством танца, где человек, лучше начинает понимать себя и видеть свою красоту как снаружи, так и внутри.

«Фестиваль Талантов. Качановка» пресс-служба

«Фестиваль Талантов. Качановка» пресс-служба

«Фестиваль Талантов. Качановка» – четвертый ивент из цикла майских событий, где участники познавали многовековую мудрость, которая передается через культуру, историю, традиции - те ценности, что закладывали наши талантливые великие украинцы в свое творчество. А сегодня в таких проектах раскрывается креативный потенциал участников бала, нашей талантливой молодежи.

Через туристическую грань проекта мы узнаем каждый месяц разные регионы Украины – на этот раз знакомились с гостеприимной Черниговщиной, которая является одной из самых богатых по количеству культурных и исторических памятников областей и, конечно, знакомились с жемчужиной - архитектурно-парковым ансамблем Качановка.

«Фестиваль Талантов. Качановка» пресс-служба

«Качановка» – одна из 7 чудес Украины, уникальный памятник, созданный на основе дворцового ансамбля и парка, дворянская усадьба была построена одной из первых на Левобережной Украине и единственная в Украине, которая сохранила целостность, свое стилевое единство. «Качановка» была центром духовной культуры на левобережной Украине, которую посетили такие деятели искусства как Т. Г. Шевченко, Н. В. Гоголь, Марко Вовчок, М. И. Глинка, И. Е. Репин и многие другие.

«Фестиваль Талантов. Качановка», в рамках подготовки к «Бальному сезону 2021», стал своеобразным культурным мостиком между многогранным культурным прошлым Украины, которым мы гордимся, и современной жизнью, культурой, ценностями, которые создают талантливые люди каждый день, свои собственным отношением к жизни, своим примером.

Поэтому венский бал в этом году станет местом для объединения лучшего из современной культурной жизни страны, заговорит с миром языком культурной дипломатии и покажет современную Украину – как страну талантливых и счастливых людей!

Справка:

Благотворительный Венский бал – это культурный проект, который проходит в Киеве с 2017 года при поддержке мэрии Киева и Вены. За это время в рамках проекта было реализовано 11 баллов разного формата.

Организатор Благотворительного венского бала в Украине – группа компаний "Брендберг" и Благотворительный фонд «Лучики Счастья», которые являются участниками Wellness ecosystem – креативной экосистемы человекоориентированных отраслей и компаний.

Вам будет интересно почитать на Ivona: