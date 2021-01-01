Какие садовые работы нужно проводить в июне?
Если на кустах черной смородины вдруг появились мелкие оранжевые пятна, то, скорее всего, их поразила бокальчатая ржавчина. Обрабатывайте растения медесодержащими или биопрепаратами. Этими же средствами можно опрыскать листья вишен и крыжовника (если в предыдущем году они рано пожелтели).
Чтобы тля не поселилась у вас на кустах и деревьях, систематически опрыскивайте посадки настоем хвойных игл, цитрусовых корок или луковой шелухи.
Интересно, что самыми надежными и природными помощниками в борьбе против тли являются божьи коровки и их черные крупные личинки. Также помогает избавиться от тли и хищная галлица. Она обитает на бобовых и пряно-вкусовых культурах, поэтому эти растения мы не рекомендуем опрыскивать ядохимикатами.
Малину следует обработать от долгоносика. Чтобы трава на участке не заколосилась, обязательно скосите ее в июне. Можно приступать к покосу газонов и удалению сорняков.
В июне созревает жимолость, которой охотно лакомятся птицы. Чтобы не остаться без урожая, набросьте на ягодники сетки.
В сухую ветреную погоду нужно поливать землянику, черную смородину, облепиху, малину, посадки корнеплодов и капусты. Как только малина достигнет метровой высоты, обрежьте концы веточек - это позволит кустарнику плодоносить весь август.
Все посадки можно подкормить настоем сорняков или любого азотного удобрения.
В начале июня высевают позднюю морковь, черную редьку, высаживают в открытый грунт рассаду огурцов, скороспелых сортов томатов, кабачков, тыкв, свеклы, однолетних цветов, георгинов и гладиолусов. Кроме этого, проводят подкормку пионов, флоксов, ирисов и астр золой, которую подсыпают по влажной почве вокруг растения и слегка зарыхляют.
Чтобы на малине и землянике не появилась серая гниль (в особенности во влажную погоду), опрыскайте кусты биопрепаратами «Фитоспорин» или «Циркон».
Розы, малину, кабачки, тыквы, огурцы подкармливают настоем свежего навоза (1:10), а посадки капусты поливают известковым молочком (1 стакан на 10 л воды) или раствором кальциевой селитры (3 столовые ложки на 10 л воды) против килы. Однолетние астры поливают раствором «Фитоспорина» или опрыскивают «Цирконом» против черной ножки.
Чтобы черную смородину и крыжовник не поразили личинки пилильщика, в конце месяца досрочно снимите созревающие ягоды и сожгите их.
Обязательно срежьте отцветающие кисти сирени, тюльпанов, нарциссов, люпинов и дельфиниума (последние два срезаем под корень, не оставляя даже пенька).
Если растения в теплицах медленно завязывают плоды, то раз в 10 дней утром опрыскивайте их препаратами «Завязь» или «Бутон».
Кустики земляники может атаковать слюнявка-пенница (или плевка). В данном случае облейте землянику очень горячей водой с добавлением марганцовокислого калия.
В июне в последний раз окучивают картофель. Если вдруг вы заметили вредителей (колорадских жуков или разных личинок), опрыскайте посадки препаратом «Сонет». Делают такую процедуру один раз в сезон до цветения. Кстати, «Сонетом» можно опрыскивать и лилии.
В конце июня не забудьте опрыскать томаты против фитофторы и огурцы против бактериоза.
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