Какие садовые работы нужно проводить в июне?

В июне следует обработать яблоню от парши, а крыжовник - от мучнистой росы. Если вы сделали это уже заранее, тогда повторите опрыскивание по молодым завязям.

Если на кустах черной смородины вдруг появились мелкие оранжевые пятна, то, скорее всего, их поразила бокальчатая ржавчина. Обрабатывайте растения медесодержащими или биопрепаратами. Этими же средствами можно опрыскать листья вишен и крыжовника (если в предыдущем году они рано пожелтели).

Чтобы тля не поселилась у вас на кустах и деревьях, систематически опрыскивайте посадки настоем хвойных игл, цитрусовых корок или луковой шелухи.

Интересно, что самыми надежными и природными помощниками в борьбе против тли являются божьи коровки и их черные крупные личинки. Также помогает избавиться от тли и хищная галлица. Она обитает на бобовых и пряно-вкусовых культурах, поэтому эти растения мы не рекомендуем опрыскивать ядохимикатами.

Малину следует обработать от долгоносика. Чтобы трава на участке не заколосилась, обязательно скосите ее в июне. Можно приступать к покосу газонов и удалению сорняков.

Какие работы нужно проводить в июне pixabay.com

В июне созревает жимолость, которой охотно лакомятся птицы. Чтобы не остаться без урожая, набросьте на ягодники сетки.

В сухую ветреную погоду нужно поливать землянику, черную смородину, облепиху, малину, посадки корнеплодов и капусты. Как только малина достигнет метровой высоты, обрежьте концы веточек - это позволит кустарнику плодоносить весь август.

Все посадки можно подкормить настоем сорняков или любого азотного удобрения.

В начале июня высевают позднюю морковь, черную редьку, высаживают в открытый грунт рассаду огурцов, скороспелых сортов томатов, кабачков, тыкв, свеклы, однолетних цветов, георгинов и гладиолусов. Кроме этого, проводят подкормку пионов, флоксов, ирисов и астр золой, которую подсыпают по влажной почве вокруг растения и слегка зарыхляют.

Чтобы на малине и землянике не появилась серая гниль (в особенности во влажную погоду), опрыскайте кусты биопрепаратами «Фитоспорин» или «Циркон».

Розы, малину, кабачки, тыквы, огурцы подкармливают настоем свежего навоза (1:10), а посадки капусты поливают известковым молочком (1 стакан на 10 л воды) или раствором кальциевой селитры (3 столовые ложки на 10 л воды) против килы. Однолетние астры поливают раствором «Фитоспорина» или опрыскивают «Цирконом» против черной ножки.

Чтобы черную смородину и крыжовник не поразили личинки пилильщика, в конце месяца досрочно снимите созревающие ягоды и сожгите их.

Обязательно срежьте отцветающие кисти сирени, тюльпанов, нарциссов, люпинов и дельфиниума (последние два срезаем под корень, не оставляя даже пенька).

Если растения в теплицах медленно завязывают плоды, то раз в 10 дней утром опрыскивайте их пре­паратами «Завязь» или «Бутон».

Кустики земляники может атаковать слюнявка-пенница (или плевка). В данном случае облейте землянику очень горячей водой с добавлением марганцовокислого калия.

В июне в последний раз окучивают картофель. Если вдруг вы заметили вредителей (колорадских жуков или разных личинок), опрыскайте посадки препаратом «Сонет». Делают такую процедуру один раз в сезон до цветения. Кстати, «Сонетом» можно опрыскивать и лилии.

В конце июня не забудьте опрыскать томаты против фитофторы и огурцы против бактериоза.

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