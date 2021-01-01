FAVBET и BANDA разрушают стереотипы о ставках и удивляют хорошим вкусом в новых роликах пресс-служба

В FAVBET презентовали новый видеоролик, созданный креативным агентством Banda и продакшн студией shelter.film. Впервые в истории украинского беттинга в роликах не призывают зрителя делать ставки, а говорят с ним об эмоциях от игры. Эталоном коммуникации для креативщиков послужили британские букмекерские компании, которые работают с потребителем максимально интеллигентно. Режиссёром работы выступил Марек Партис (Чехия).

FAVBET планирует отличаться от конкурентов интеллигентной рекламной кампанией «Будь всередині гри», задача которой изменить отношений потребителей к беттингу (ставкам на спорт) и прививать хороший вкус с помощью креативов.

«Мы не кричим, не завлекаем заманчивыми лозунгами, не обещаем легких побед, быстрых результатов. Мы, скорее, продолжаем говорить об эмоции, раскрываем внутреннюю суть ставки, которая позволяет окунуться в мир игры и получить максимум вовлечения, интереса и приятного времяпровождения», - комментирует Борис Цомая, креативный директор FAVBET.

Мы хотим отстроиться от всей категории, не кричать на человека, обещать выигрыши и заманивать громкими именами. В центре ролика не спортсмены, а обычные люди, их эмоции и матчи, которые не забываются, - соглашается с коллегой, Алексей Малышко, Head of brand FAVBET.

Ролик в формате спонсорства будет размещен на ТВ-каналах группы 1+1 (1+1, 2+2), каналах Медиа Группа Украина (ТРК Украина, Футбол 1/2/3). Полную версию ролика можно будет увидеть, в Facebook и YouTube. Креативщики создали универсальный инсайт — эмоциональное погружение в игру с каждой ставкой. Поэтому реклама будет транслироваться и на других ключевых для FAVBET рынках: Хорватии, Румынии и Беларуси.

Так же, по примеру ведущих британских букмекеров, в компании активно развивают благотворительный проект FAVBET Foundation. Об этом говорится в материале отраслевого издания MMR.

Ранее сообщалось, что креативное агентство BANDA создала новое позиционирование и визуальный стиль для FAVBET. В его основе европейский подход: отношение к игре как к развлечению, а не способа заработка

FAVBET і BANDA руйнують стереотипи про ставки та дивують хорошим смаком у нових роликах

У FAVBET презентували новий відеоролик, створений креативним агентством Banda та продакшен студією shelter.film. Уперше в історії українського бетингу в роликах не закликають глядача робити ставки, а говорять із ним про емоції від гри. Еталоном комунікації для креативників стали британські букмекерські компанії, що працюють зі споживачем максимально інтелігентно. За режисерську роботу відповідальний Марек Партіс (Чехія).

FAVBET планує відрізнятися від конкурентів інтелігентною рекламною кампанією «Будь всередині гри», завдання якої змінити ставлення споживачів до бетингу (ставок на спорт) і прищеплювати хороший смак за допомогою креативів.

«Ми не кричимо, не заманюємо привабливими гаслами, не обіцяємо легких перемог та швидких результатів. Ми, імовірніше, продовжуємо говорити про емоції, розкриваємо внутрішню суть ставки, яка дозволяє зануритися у світ гри та отримати максимум залучення, інтересу та приємного проведення часу», – коментує Борис Цомая, креативний директор FAVBET.

«Ми хочемо відсторонитися від усієї категорії, не кричати на людину, не обіцяти виграші і не заманювати гучними іменами. У центрі ролика не спортсмени, а звичайні люди та їхні емоції, матчі, що не забуваються», – погоджується з колегою Олексій Малишко, Head of brand FAVBET.

Ролик у форматі спонсорства розмістять на ТБ-каналах групи 1 + 1 (1 + 1, 2 + 2), каналах «Медіа Група Україна» (ТРК «Україна», «Футбол 1/2/3»). Повну версію ролика можна буде побачити у Facebook і YouTube. Креативники створили універсальний інсайт – емоційне занурення в гру з кожною ставкою. Тому рекламу транслюватимуть на інших ключових для FAVBET ринках: Хорватії, Румунії та Білорусі.

Так само за прикладом провідних британських букмекерів у компанії активно розвивають благодійний проект FAVBET Foundation. Про це йдеться в матеріалі галузевого видання MMR.

Раніше повідомлялось, що креативна агенція BANDA створила нове позиціювання та візуальний стиль для FAVBET. В його основі європейський підхід: ставлення до гри як до розваги, а не способу заробітку.

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