Театральный проект лета «Семь»: смотрим спектакли лучших театров

Театральный проект "Семь": расписание спектаклей пресс-служба

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С 7 по 13 июня в инновационном парке UNIT.City состоится масштабный театральный open-air проект «Семь». Семь вечеров подряд, семь ярких театральных коллективов страны будут играть семь спектаклей, объединенных тематикой «семи вопросов к себе».

За неделю резидентам и гостям UNIT.City будет продемонстрировано все многообразие современного театрального искусства — от академического до экспериментального и откровенно провокационного.

Концепция мероприятия предполагает поиск ответов на актуальные для современного человека вопросы — самореализация, жизнь в моменте, гармония в отношениях с другими людьми, а также поиск собственного места в мире, что стремительно меняется каждый день.

Как сообщает команда инновационного парка, такая тема была выбрана не случайно: за последний год времени для поиска этих ответов у активного, молодого человека стало еще меньше. Из-за неопределенности, что привнесла в мир пандемия и волнение за свое будущее. Цель проекта «Семь» — помочь зрителям замедлить темп своей жизни и заглянуть вглубь себя сквозь призму театрального искусства.

«Проект «Семь» — это способ поиска себя и попытки приостановиться в сумасшедшем потоке постоянной гонки. Наши резиденты — это люди преимущественно из ІТ. Чего им не хватает больше всего? Времени, они всегда в потоке. Но я уверен, жизнь состоит из того, где находится фокус твоего воображения. Кто-то умный говорил, что мы видим вещи не такими, какими они являются, а такими, какими являемся мы. Чтобы лучше понять себя и мир вокруг, мы предлагаем прервать бесконечные коллы, адженды и зумы для самых важных встреч — встреч с самим собой. Чтобы понять, на самом ли деле ты инвестируешь своё внимание на том, что тебе по-настоящему важно» — добавляет управляющий партнер UNIT.City Константин Евтушенко.

К участию приглашены известные украинские театральные коллективы. Каждый из них подобрал представление, что больше подходит лейтмотиву проекта.

В проекте примут участие:

7 июня, 19:00, «Лавр», Мастерская Лены Лазович

8 июня, 20:00, «Механический Апельсин», Дикий театр

9 июня, 20:00, «Никогда не звони мне, Любимая», Черный квадрат

10 Июня, 20:00, «Белка, которая прожила 100 лет», Киевский академический театр «Золотые ворота»

11 июня, 20:00, «Семь разгневанных джентльменов, театр «Актер»

12 июня, 20:00, «Все лучшие вещи», Театр на левом берегу

13 июня, 19:30, «Швейк», Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко

Все спектакли будут проходить на территории нового амфитеатра, что недавно был открыт в инновационном парке, с сохранением всех необходимых карантинных ограничений.

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