5 советов как подсадить всю семью на английский
Совместно с онлайн-школой английского языка JustSchool разобрались как учить английский язык с домочадцами в реальной жизни.
Переведите все гаджеты на английский язык
Желательно перевести все: начиная от телефона, и заканчивая языковыми настройками детских игрушек, если они имеются. Поначалу будет точно непривычно, и вы наверняка будете заглядывать в словарь. Однако по прошествии времени прокачаетесь по часто встречающимся словам. Если чувствуете, что сложно перевести сразу все гаджеты, то делайте это постепенно. Например, сначала переведите на английский телефон, и как только приноровитесь, переводите ноутбук и другие гаджеты.
Что касается игрушек, то многие из них функционируют в режиме билингва — как на украинском, так и на английском. Пусть с вашим ребенком поговорят на иностранном языке: со временем он начнет понимать многие слова.
Слушайте музыку, смотрите фильмы и читайте на английском всей семьей
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В общем максимально интегрируйте английский язык в свой семейный досуг. Например, включайте, в автомобиле английские треки, когда едете куда-то всей семьей, устраивайте вечерний киномарафон, сначала с украинскими субтитрами, затем постепенно переключайтесь на английские, следите за произношением и старайтесь запоминать новые фразы. Для просмотра с ребенком отлично подойдут мультфильмы. Для совсем начального уровня языка — Peppa Pig, для более продвинутого подойдут Диснеевские мультфильмы. Можно взяться и за сериалы — Extra (совсем простенький), Friends, Sex and the City (лучше без детей) или Sherlock с House, M.D. на более высоких уровнях.
Также вместе с ребенком и другими членами семьи можно читать книги вслух. Благодаря им, вы сможете запомнить, как правильно строить предложения, и, конечно же, они помогут совершенствовать лексику английского языка. Незнакомые слова можно выписывать, и стараться учить их каждый день минимум пять штук.
Играйте в веселые и обучающие игры на английском
Вы и ваши члены семьи, в том числе и дети даже не заметите, когда во время игры будете совершенствовать свой английский язык. Главное в этом процессе — желание всей семьи хорошо провести время и научиться чему-то полезному.
Сегодня продается огромное количество уже готовых обучающих игр. Они разработаны специально для изучения иностранного языка и развлекут всю семью.
Устраивайте челленджи
Необходимо поставить каждому члену семьи цель, она может быть как одна и так же, так и разные. Например, для ребенка — выучить 50 новых слов за месяц, для родителей — прочесть книгу на оригинале и так далее. И обязательно придумайте награду за достижение цели. Так изучать английский будет интереснее.
Делайте повседневные дела на английском
Совмещайте поход в магазин за продуктами на английском, для этого составьте список всего необходимого на иностранном языке, или попросите об этом кого-то из домочадцев, каждый раз эту задачу могут делать разные члены семьи. Такая практика очень полезна, так как поможет выучить бытовую лексику, которая точно пригодиться в будущем. Тоже самое можно проделать и с онлайн-шопингом, просто перевести сайт с украинского языка на английский, и как обычно совершать покупки.
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