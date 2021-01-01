Учить язык с преподавателем или на курсах безусловно эффективно, однако если вы интегрируете английский в свою повседневную жизнь, прогресс в обучении обязательно повысится, тем более, если делать это не одному, а всей семьей.

Совместно с онлайн-школой английского языка JustSchool разобрались как учить английский язык с домочадцами в реальной жизни.

Переведите все гаджеты на английский язык

Желательно перевести все: начиная от телефона, и заканчивая языковыми настройками детских игрушек, если они имеются. Поначалу будет точно непривычно, и вы наверняка будете заглядывать в словарь. Однако по прошествии времени прокачаетесь по часто встречающимся словам. Если чувствуете, что сложно перевести сразу все гаджеты, то делайте это постепенно. Например, сначала переведите на английский телефон, и как только приноровитесь, переводите ноутбук и другие гаджеты.

Что касается игрушек, то многие из них функционируют в режиме билингва — как на украинском, так и на английском. Пусть с вашим ребенком поговорят на иностранном языке: со временем он начнет понимать многие слова.

Слушайте музыку, смотрите фильмы и читайте на английском всей семьей

5 советов как подсадить всю семью на английский pinterest.com

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В общем максимально интегрируйте английский язык в свой семейный досуг. Например, включайте, в автомобиле английские треки, когда едете куда-то всей семьей, устраивайте вечерний киномарафон, сначала с украинскими субтитрами, затем постепенно переключайтесь на английские, следите за произношением и старайтесь запоминать новые фразы. Для просмотра с ребенком отлично подойдут мультфильмы. Для совсем начального уровня языка — Peppa Pig, для более продвинутого подойдут Диснеевские мультфильмы. Можно взяться и за сериалы — Extra (совсем простенький), Friends, Sex and the City (лучше без детей) или Sherlock с House, M.D. на более высоких уровнях.

Также вместе с ребенком и другими членами семьи можно читать книги вслух. Благодаря им, вы сможете запомнить, как правильно строить предложения, и, конечно же, они помогут совершенствовать лексику английского языка. Незнакомые слова можно выписывать, и стараться учить их каждый день минимум пять штук.

Играйте в веселые и обучающие игры на английском

Вы и ваши члены семьи, в том числе и дети даже не заметите, когда во время игры будете совершенствовать свой английский язык. Главное в этом процессе — желание всей семьи хорошо провести время и научиться чему-то полезному.

5 советов как подсадить всю семью на английский pinterest.com

Сегодня продается огромное количество уже готовых обучающих игр. Они разработаны специально для изучения иностранного языка и развлекут всю семью.

Устраивайте челленджи

Самая простая игра, которая подойдет для всех, кроме детей дошкольного возраста — это «Слова». Каждому игроку выдается листочек и ручка. Предлагайте участникам английское слово, чтобы из имеющихся в нем букв они составили другие слова, время при этом ограничено. Выигрывает тот, у кого получилось большее количество слов. Также отличная игра на желания. Каждый член семьи ежедневно в течение недели пишет на листочке бумаги свое желание на английском. Важный момент — написанные желания должны быть нематериальными и приятными для каждого. Листочки с желаниями складываются в какую-нибудь емкость, а через семь дней все накопившиеся желания надо прочитать вслух и постараться исполнить. Эта игра позволяет не только весело провести время, но и неплохо пополнит словарный запас, а еще игра тренирует грамматику.

Необходимо поставить каждому члену семьи цель, она может быть как одна и так же, так и разные. Например, для ребенка — выучить 50 новых слов за месяц, для родителей — прочесть книгу на оригинале и так далее. И обязательно придумайте награду за достижение цели. Так изучать английский будет интереснее.

Делайте повседневные дела на английском

Совмещайте поход в магазин за продуктами на английском, для этого составьте список всего необходимого на иностранном языке, или попросите об этом кого-то из домочадцев, каждый раз эту задачу могут делать разные члены семьи. Такая практика очень полезна, так как поможет выучить бытовую лексику, которая точно пригодиться в будущем. Тоже самое можно проделать и с онлайн-шопингом, просто перевести сайт с украинского языка на английский, и как обычно совершать покупки.

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