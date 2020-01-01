FAMILY FUrniTURE FEST: экофестиваль для всей семьи

Экофестиваль для всей семьи собирает гостей в начале июня на загородной локации КиевЭкспоПлазы.

FAMILY FUrniTURE FEST: в июне пройдет экофест для всей семьи пресс-служба

В начале июня в Киеве пройдет экофестиваль для всей семьи - FAMILY FUrniTURE FEST. Организаторы FAMILY FUrniTURE FEST приглашают в будущее, в котором хочется жить уже сегодня. Мы подготовили для вас отличное приключение!

Активности фестиваля:

забег FUTURE RUN для взрослых и детей;

скандинавская ходьба;

посадка деревьев;

поездки на квадроциклах, багги и лошадях;

полёты на воздушных шарах;

мастер-классы для детей и взрослых (будем создавать экологическую посуду и предметы декора из гриба-мицелия; делать редизайн старой мебели, лепить из глины и многое другое);

конкурсы и аниматоры для детей;

спортивные игры;

лекции о сортировке мусора и осознанном потребление;

экологичные фермерские продукты в зоне фудкортов;

кинотеатр под открытым небом.

FAMILY FUrniTURE FEST: в июне пройдет экофест для всей семьи пресс-служба

Что: Family Furniture Fest

Family Furniture Fest Когда: 5 июня 2021, 09:00 - 21:00

5 июня 2021, 09:00 - 21:00 Локация: КиевЭкспоПлаза, ул. Амстердамская, 1, Березовка, Киевская обл.

КиевЭкспоПлаза, ул. Амстердамская, 1, Березовка, Киевская обл. Стоимость участия в фестивале: для взрослых 100 грн, для детей до 16 лет - бесплатно, для участников забега - бесплатно

участия в фестивале: для взрослых 100 грн, для детей до 16 лет - бесплатно, для участников забега - бесплатно Регистрация по ссылке

по ссылке Регистрация на FUTURE RUN по ссылке

Всех участников ждут призы и подарки от партнёров фестиваля.

Приходите на фестиваль и отдохните с пользой для себя и планеты.

*Организатор события: Украинская Ассоциация Мебельщиков, бизнес – сообщество, в состав которого входит 250 украинских компаний – производителей мебели, дизайнеры, ритейлеры, поставщики товаров и услуг для мебельного бизнеса.

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