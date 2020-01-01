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FAMILY FUrniTURE FEST: экофестиваль для всей семьи

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Экофестиваль для всей семьи собирает гостей в начале июня на загородной локации КиевЭкспоПлазы.

FAMILY FUrniTURE FEST: в июне пройдет экофест для всей семьи
FAMILY FUrniTURE FEST: в июне пройдет экофест для всей семьи
пресс-служба

В начале июня в Киеве пройдет экофестиваль для всей семьи - FAMILY FUrniTURE FEST. Организаторы FAMILY FUrniTURE FEST приглашают в будущее, в котором хочется жить уже сегодня. Мы подготовили для вас отличное приключение!

Активности фестиваля:

  • забег FUTURE RUN для взрослых и детей;
  • скандинавская ходьба;
  • посадка деревьев;
  • поездки на квадроциклах, багги и лошадях;
  • полёты на воздушных шарах;
  • мастер-классы для детей и взрослых (будем создавать экологическую посуду и предметы декора из гриба-мицелия; делать редизайн старой мебели, лепить из глины и многое другое);
  • конкурсы и аниматоры для детей;
  • спортивные игры;
  • лекции о сортировке мусора и осознанном потребление;
  • экологичные фермерские продукты в зоне фудкортов;
  • кинотеатр под открытым небом.

FAMILY FUrniTURE FEST: в июне пройдет экофест для всей семьи
FAMILY FUrniTURE FEST: в июне пройдет экофест для всей семьи
пресс-служба
Всех участников ждут призы и подарки от партнёров фестиваля.

  • Что: Family Furniture Fest
  • Когда: 5 июня 2021, 09:00 - 21:00
  • Локация: КиевЭкспоПлаза, ул. Амстердамская, 1, Березовка, Киевская обл.
  • Стоимость участия в фестивале: для взрослых 100 грн, для детей до 16 лет - бесплатно, для участников забега - бесплатно
  • Регистрация по ссылке
  • Регистрация на FUTURE RUN по ссылке

Приходите на фестиваль и отдохните с пользой для себя и планеты.

*Организатор события: Украинская Ассоциация Мебельщиков, бизнес – сообщество, в состав которого входит 250 украинских компаний – производителей мебели, дизайнеры, ритейлеры, поставщики товаров и услуг для мебельного бизнеса.

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Теги: фестиваль, куда пойти с детьми на выходные, семейный фестиваль
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Источник: ivonа bigmir)net

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