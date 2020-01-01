FAMILY FUrniTURE FEST: экофестиваль для всей семьи
Экофестиваль для всей семьи собирает гостей в начале июня на загородной локации КиевЭкспоПлазы.
В начале июня в Киеве пройдет экофестиваль для всей семьи - FAMILY FUrniTURE FEST. Организаторы FAMILY FUrniTURE FEST приглашают в будущее, в котором хочется жить уже сегодня. Мы подготовили для вас отличное приключение!
Активности фестиваля:
- забег FUTURE RUN для взрослых и детей;
- скандинавская ходьба;
- посадка деревьев;
- поездки на квадроциклах, багги и лошадях;
- полёты на воздушных шарах;
- мастер-классы для детей и взрослых (будем создавать экологическую посуду и предметы декора из гриба-мицелия; делать редизайн старой мебели, лепить из глины и многое другое);
- конкурсы и аниматоры для детей;
- спортивные игры;
- лекции о сортировке мусора и осознанном потребление;
- экологичные фермерские продукты в зоне фудкортов;
- кинотеатр под открытым небом.
- Что: Family Furniture Fest
- Когда: 5 июня 2021, 09:00 - 21:00
- Локация: КиевЭкспоПлаза, ул. Амстердамская, 1, Березовка, Киевская обл.
- Стоимость участия в фестивале: для взрослых 100 грн, для детей до 16 лет - бесплатно, для участников забега - бесплатно
- Регистрация по ссылке
- Регистрация на FUTURE RUN по ссылке
Приходите на фестиваль и отдохните с пользой для себя и планеты.
*Организатор события: Украинская Ассоциация Мебельщиков, бизнес – сообщество, в состав которого входит 250 украинских компаний – производителей мебели, дизайнеры, ритейлеры, поставщики товаров и услуг для мебельного бизнеса.
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