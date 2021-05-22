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Куда пойти в Киеве: выставка «Життя як мистецтво, мистецтво як життя»

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В Киеве открывается выставка современного искусства «Життя як мистецтво, мистецтво як життя».
Выставка современного искусства
Выставка современного искусства
пресс-служба

1 июня в 19.00 в выставочном зале Института проблем современного искусства состоится открытие выставки, организованной Школой современного искусства «Життя как мистецтво, мистецтво як життя». 

Школа современного искусства - это площадка альтернативного образования. Школа существует 7 лет и за это время выступила инициатором более 20 выставочных проектов (от 2 до 5 в год), которые были толчком для начала карьеры многих начинающих художников, которые сегодня уже являются признанными в своей области.

«Школа - это мощное сообщество единомышленников, которые горят искусством, - говорит куратор выставки Виктория Бурлака. - Мы выставляем работы не только выпускников, но и всех желающих художников - бывших студентов, друзей Школы и всех заинтересованных. Школа очень гордится тем, что предоставляет кроме теоретических знаний, возможность практического воплощения своих идей рядом с признанными профессиональными художниками в настоящем выставочном пространстве с живым фидбэком».

За период своего существования, образовательная площадка дала толчок десяткам художников начать художественную и творческую карьеру, а более сотни студентов и слушателей научила креативному мышлению, которое сегодня является очень важным не только в творчестве, но и в повседневной жизни. Поэтому естественно, что темой выставки в этом году выступает очень актуальный месседж: как жизнь переплетается с искусством. Где заканчивается серая обыденность и начинается праздничная выставочная феерия. Современные галереи и музеи сегодня все дальше отходят от своих основных функций консервации и презентации произведений искусства, а все больше приближаются к таким платформам коммуникации, диалога и созидания. Поэтому в рамках этого традиционного консервативного музейного пространства, полного тишины, прорастает новое, активное и животворное искусство. Художники будут рефлексировать на эту тему, приглашаем подумать и вас.

Елена Волкогон - Секта влюбленных
Елена Волкогон - Секта влюбленных
пресс-служба

В выставке примут участие около 30 художников от начинающих до настоящих признанных мастеров в своей области. Она продлится до 20 июня. 

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Теги: выставка, Куда пойти в Киеве, выставка искусства, современное искусство
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Источник: ivonа bigmir)net

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