Узнайте, как прошел отборочный тур детского фестиваля «Черноморские Игры» 2021.

Фестиваль «Черноморские Игры» определился с конкурсантами пресс-служба

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14,15,16 мая в городе Киев в Академии А + проходил 2-й отборочный тур 18-го Всеукраинского благотворительного детского фестиваля «Черноморские Игры», в котором приняли участие более 300 вокалистов и вокальных групп.

В состав жюри конкурса вошли известные специалисты музыкальной индустрии и масс-медиа: Валентин Коваль (член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания), Нателла Чхартишвили-Зацаринная (генеральный продюсер канала М1), Алена Савинова (преподаватель вокала), Елена Мозговая (продюсер) Виталий Дроздов (генеральный продюсер радиохолдинга «ТАВР Медиа»). Также к оценке участников присоединились звездные члены жюри: Александр Пономарев (Народный артист Украины), TARABAROVA (певица, автор, композитор), Тарас Тополя (лидер группы Антитела, молодежный посол UNICEF в Украине), Оля Цибульская (певица, телеведущая), певица МЯТА Алексей Завгородний (Позитив - певец, саундпродюсер, участник группы MOZGI), Злата Огневич (певица, обладательница премии «Золотая Жар-Птица»).

Впервые на участие в конкурсе поступили заявки абсолютно из всех областей Украины, в т.ч. временно оккупированных. Отборочный тур был расширен с 2-х до 3-х дней, ведь в нем принимали участие конкурсанты, которые прошли в 2-й отборочный тур как в 2020-м, так и в 2021 годах.

В прошлом году оргкомитет фестиваля решил перенести финальную часть 18-х «Черноморских Игр» на лето 2021 из-за карантина и сложной эпидемиологической ситуации.

Как и обещали, все дети, которые были отобраны во второй тур - живого прослушивания – автоматически попали во второй тур «Черноморских Игр» в 2021 году.

Главный режиссер «Черноморских Игр» Максим Арделян пресс-служба

«Радует то, что несмотря на сложную ситуацию в мире, дети живут творчеством, а родители принимают в этом активное участие и помогают реализоваться. Приятно, когда целые семьи вместе с преподавателями приезжают на отборочные туры из всех областей Украины», - говорит главный режиссер «Черноморских Игр» и компании «Таврийские Игры» Максим Арделян. – Этот год щедр на таланты, особенно, если мы говорим о мальчиках и народниках. О категории «Вокалистки 14-16 лет» я вообще молчу! 80% девушек - будущих артисток, талантливых, молодых, прогрессивных. Поэтому, я в какой-то степени сочувствую членам жюри, которым придется выбрать лишь несколько участников, которых мы увидим на сцене в Скадовске. Я бы не смог!»

Генеральный продюсер музыкального канала М1 Нателла Чхартишвили-Зацаринная пресс-служба

Большое внимание жюри обращало не только на вокальные данные, но и на артистизм и образ конкурсантов. «Преподаватели и родители должны правильно подбирать репертуар и продумывать образ. Довольно странно видеть 12-летнего ребенка, который выглядит на 25. Я как человек, который работает на телевидении, оцениваю еще то, как ребенок будет чувствовать себя на сцене, выдержит давление профессионального звука, телекамер, света, зрителей...», - комментирует генеральный продюсер музыкального канала М1 Нателла Чхартишвили-Зацаринная.

Продюсер Алена Мозговая пресс-служба

Поддерживает мнение и продюсер Алена Мозговая:

«Всегда повторяется одна и та же история: появляется тренд, например, на определенную одежду и люди начинают следовать этим трендам несмотря на то, что им это не подходит. Тоже самое происходит и в музыке. Я считаю, что не стоит подражать модным тенденциям, а надо петь то, что с тобой резонирует в первую очередь. Выходя на сцену, ребенок должен быть индивидуальностью! Так, исполнитель может что-то не дотянуть, но это все ничто, когда на сцену выходит цельная личность - жюри и зрители это чувствуют. Тогда, если что-то не получилось, можно закрыть на это глаза. Но когда ты видишь, что ребенок знает и чувствует, что он делает, то это огромное преимущество»

Позитив на фестивале «Черноморские Игры» пресс-служба

В этом же направлении дал свой комментарий и Алексей Завгородний (Позитив):

«Сейчас время личностей. Самобытных, оригинальных, уникальных. Мода, тренды и тенденции ставят всех в один ряд, но при таких обстоятельствах у артиста должна быть собственная фишка. Когда ты будешь выделяться из толпы, кайфовать от того, чем занимаешься, показывать свою личность через творчество, то это сработает! Также не забывайте прислушиваться к окружающим, родителям, друзьям, преподавателям, коллегам. Это должна быть поддержка в сочетании с объективной оценкой. А для преподавателей совет: прекратите навязывать детям «правильные» вещи. Ребенок должен оставаться собой, должна быть органичным в том, что делает. Это легко разглядеть на сцене: когда ребенку навязали песню, а когда юный артист выбрал произведение сам!»

Лидер группы Антитела Тарас Тополя на фестивале «Черноморские Игры» пресс-служба

В своем особом стиле поддержал конкурсантов лидер группы «Антитела» Тарас Тополя:

«Единого рецепта успеха не существует. Как показывает опыт, успех - это вера в себя, командная работа и настойчивость. Когда ты веришь в себя, понимаешь, что не хочешь ничем больше заниматься, а сцена - твое предназначение, тогда нужна настойчивость. Ты стучать во все двери, ты используешь любой шанс. С 10-ти дверей 9 будут закрыты. Когда тебе скажут, что ты недостаточно талантлив, что есть много препятствий, которые тебе не дадут достичь успеха, в это нельзя верить! Тебе стоит верить только в то, что подсказывает тебе внутреннее желание. И когда эта одна из 10-ти дверей откроется, использовать этот шанс по полной!»

Основатель «Черноморских Игр» Николай Баграев пресс-служба

Своими впечатлениями поделился и основатель «Черноморских Игр» Николай Баграев: «Черноморские Игры стали сильным мотиватором для детей, потому что если посмотреть историю фестиваля, то там мы увидим и Тину Кароль, и Юлию Санину, и Ивана Дорна, и Дзидзьо, и Настю Каменских, и Надю Дорофееву и еще много интересных имен. Для детей важно видеть пример украинских звезд, которые раньше тоже стояли на этой сцене».

Посетили отборочный тур и недавние обладательницы Гран-при «Черноморских Игр» Валерия Фурман и Элина Иващенко. Элина, кстати, после «Черноморских игр» победила в вокальном шоу «X-фактор» (2019) и стала лауреатом I премии фестиваля «Славянский базар 2020. А на «Черноморские Игры 2021» уже в качестве преподавателя вокала привезла своих учеников. Хорошая тенденция.

Фестиваль «Черноморские Игры» определился с конкурсантами пресс-служба

Фестиваль «Черноморские Игры» определился с конкурсантами пресс-служба

Проведение финальной части запланировано на 20-22 августа в Скадовске. В конкурсную программу было отобрано 71 вокалиста. Их имена можно узнать здесь.

Желаем всем хороших выступлений на фестивале, где рождаются артисты!

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