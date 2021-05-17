Новий ювелірний бренд Diamond Way: у Києві відкрився перший діамантовий салонНовости компаний
На українському ювелірному ринку засяяла нова зірка. У Києві відкрився діамантовий салон Diamond Way! На церемонії відкриття усіх гостей зустрічали хостес у сукнях кольору бренду.
Кожного вітали келихом шампанського. Клієнтів салону розважала учасниця 6 сезону проекту «Голос країни» - Вікторія Олізе.
Усі запрошені мали нагоду приміряти та придбати прикраси з діамантами. А обирати було з чого. Унікальність бренду – в його колекції. В асортименті представлені майже усі види дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння. Каратність діамантів – на будь-який смак!
Бренд пропонує цікаві маркетингові рішення. Завітайте в Diamond Way!
Адреса салону: бульвар Лесі Українки, 30В.
Cайт: diamondway.jewelry
На всіх клієнтів чекають приємні знижки та подарунки з нагоди відкриття!
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