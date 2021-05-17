Дізнайтеся, де можна придбати вишукані прикраси у Києві.

На українському ювелірному ринку засяяла нова зірка. У Києві відкрився діамантовий салон Diamond Way! На церемонії відкриття усіх гостей зустрічали хостес у сукнях кольору бренду.

Кожного вітали келихом шампанського. Клієнтів салону розважала учасниця 6 сезону проекту «Голос країни» - Вікторія Олізе.

Новий ювелірний бренд Diamond Way у Києві Прес-служба

Новий ювелірний бренд Diamond Way у Києві Прес-служба

Учасниця 6 сезону проекту «Голос країни» - Вікторія Олізе Прес-служба

Усі запрошені мали нагоду приміряти та придбати прикраси з діамантами. А обирати було з чого. Унікальність бренду – в його колекції. В асортименті представлені майже усі види дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння. Каратність діамантів – на будь-який смак!

Новий ювелірний бренд Diamond Way у Києві Прес-служба

Новий ювелірний бренд Diamond Way у Києві Прес-служба

Новий ювелірний бренд Diamond Way у Києві Прес-служба

Бренд пропонує цікаві маркетингові рішення. Завітайте в Diamond Way!

Адреса салону: бульвар Лесі Українки, 30В.

Cайт: diamondway.jewelry

На всіх клієнтів чекають приємні знижки та подарунки з нагоди відкриття!

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