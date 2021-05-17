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Новий ювелірний бренд Diamond Way: у Києві відкрився перший діамантовий салонНовости компаний

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Дізнайтеся, де можна придбати вишукані прикраси у Києві.
Новий ювелірний бренд Diamond Way у Києві
Новий ювелірний бренд Diamond Way у Києві
Прес-служба

На українському ювелірному ринку засяяла нова зірка. У Києві відкрився діамантовий салон Diamond Way! На церемонії відкриття усіх гостей зустрічали хостес у сукнях кольору бренду.

Кожного вітали келихом шампанського. Клієнтів салону розважала учасниця 6 сезону проекту «Голос країни» - Вікторія Олізе. 

Новий ювелірний бренд Diamond Way у Києві
Новий ювелірний бренд Diamond Way у Києві
Прес-служба
 
Новий ювелірний бренд Diamond Way у Києві
Новий ювелірний бренд Diamond Way у Києві
Прес-служба
 
Учасниця 6 сезону проекту «Голос країни» - Вікторія Олізе
Учасниця 6 сезону проекту «Голос країни» - Вікторія Олізе
Прес-служба

Усі запрошені мали нагоду приміряти та придбати прикраси з діамантами. А обирати було з чого. Унікальність бренду – в його колекції. В асортименті представлені майже усі види дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння. Каратність діамантів – на будь-який смак! 

Новий ювелірний бренд Diamond Way у Києві
Новий ювелірний бренд Diamond Way у Києві
Прес-служба
Новий ювелірний бренд Diamond Way у Києві
Новий ювелірний бренд Diamond Way у Києві
Прес-служба
 
Новий ювелірний бренд Diamond Way у Києві
Новий ювелірний бренд Diamond Way у Києві
Прес-служба

Бренд пропонує цікаві маркетингові рішення. Завітайте в Diamond Way!

Адреса салону: бульвар Лесі Українки, 30В. 

Cайт: diamondway.jewelry

На всіх клієнтів чекають приємні знижки та подарунки з нагоди відкриття!

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Теги: украшение, Киев, бриллиант, где купить
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Источник: ivonа bigmir)net

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