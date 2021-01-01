Ivona подготовила для Вас обязательный чек-лист для похода в лес.

Собираемся на прогулку в лес: что взять с собой Pinterest

Читай также: 13 советов огороднику: как повысить урожайность

Отправляясь на природу, многие задаются вопросом, что нужно взять с собой в лес ребенку или взрослому, чтобы прогулка оставила только приятные воспоминания и не было неловких ситуаций. Естественно, конкретный набор вещей зависит от длины маршрута, цели посещения и возраста путешественников. Однако существует рекомендуемый общий список того, что может понадобиться в любом лесном походе.

Обязательно в вашем рюкзаке должно быть следующее:

Карта или компас, которая поможет лучше ориентироваться в местности. Даже если Вы слишком хорошо знаете лес, - риск заблудиться присутствует. Средства для розжига костра - зажигалка(лучше обычную на бензине), спички, газету или пару листов бумаги. Запас воды - обязательно. Чем больше, тем лучше. Фонарик и запас батареек. Спрей и крем от насекомых. Не забудьте про алюминиевую посуду: половник, кружка, котелок. Лупа и складной нож. Дождевик, которым можно будет воспользоваться в случае ухудшения погоды. Небольшая аптечка с самым необходимым. Свисток, который хорошо будет повесить на шею ребенку, чтобы он подал сигнал, если отстанет вдруг от Вас. Непортящаяся еда: подойдут домашние сухарики, печенье (легкое для желудка), хлебцы (лучше без добавок), сухофрукты и орехи (только не соленые и лучше, чтобы это был не арахис - от арахиса вздутие живота), овощи и фрукты - отдавайте предпочтение твердым сортам, чтобы они не подавились и не пустили сок, домашняя еда, к примеру, вкрутую сваренные яйца и картошка в “мундирах”.

Собираемся на прогулку в лес: что взять с собой fireman.club

Особое внимание уделите одежде: она должна быть комфортной, многослойной и закрывать максимум тела. В теплое время активизируются клещи, поэтому нужно иметь одежду с высоким воротником и головной убор.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​