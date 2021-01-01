Собираемся на прогулку в лес: что взять с собой
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Отправляясь на природу, многие задаются вопросом, что нужно взять с собой в лес ребенку или взрослому, чтобы прогулка оставила только приятные воспоминания и не было неловких ситуаций. Естественно, конкретный набор вещей зависит от длины маршрута, цели посещения и возраста путешественников. Однако существует рекомендуемый общий список того, что может понадобиться в любом лесном походе.
Обязательно в вашем рюкзаке должно быть следующее:
- Карта или компас, которая поможет лучше ориентироваться в местности. Даже если Вы слишком хорошо знаете лес, - риск заблудиться присутствует.
- Средства для розжига костра - зажигалка(лучше обычную на бензине), спички, газету или пару листов бумаги.
- Запас воды - обязательно. Чем больше, тем лучше.
- Фонарик и запас батареек.
- Спрей и крем от насекомых.
- Не забудьте про алюминиевую посуду: половник, кружка, котелок.
- Лупа и складной нож.
- Дождевик, которым можно будет воспользоваться в случае ухудшения погоды.
- Небольшая аптечка с самым необходимым.
- Свисток, который хорошо будет повесить на шею ребенку, чтобы он подал сигнал, если отстанет вдруг от Вас.
- Непортящаяся еда: подойдут домашние сухарики, печенье (легкое для желудка), хлебцы (лучше без добавок), сухофрукты и орехи (только не соленые и лучше, чтобы это был не арахис - от арахиса вздутие живота), овощи и фрукты - отдавайте предпочтение твердым сортам, чтобы они не подавились и не пустили сок, домашняя еда, к примеру, вкрутую сваренные яйца и картошка в “мундирах”.
Особое внимание уделите одежде: она должна быть комфортной, многослойной и закрывать максимум тела. В теплое время активизируются клещи, поэтому нужно иметь одежду с высоким воротником и головной убор.
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