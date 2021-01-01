Май – чудесный месяц, чтобы посадить в открытый грунт и садовые, и огородные культуры. Погода способствует их развитию, а растения выдерживают небольшие заморозки, дожди и перепады температуры.

Что высаживать в открытый грунт в мае? pixabay.com

Какие цветы посадить в мае

В мае можно высаживать как однолетники, так и многолетники - они будут чудесно расти. В начале месяца хорошо высаживать в открытый грунт георгины, гладиолусы, канны.

Середина мая хороша, чтобы высадить колокольчики, флоксы разных размеров и расцветок. Чернобривцы, которые выдерживают любой грунт, освещенность и погоду, тоже можно высаживать в этом замечательном месяце.

Однолетники любят май за нежаркий климат и хорошо в нем приживаются.

Представители однолеток: космеи, фуксии, герань всевозможных расцветок. Анютины глазки тоже можно высаживать из укрепленной и закаленной рассады.

Что высаживать в открытый грунт в мае? pixabay.com

Тюльпаны и нарциссы – ранние луковичные. Их тоже пересаживают в мае в новые клумбы, если ваши планы того требуют.

Что сажать в мае в открытый грунт из бобовых и овощных

Одни из первых культур, которые высаживают и как декоративные, и как съедобные растения, – фасоль и горох. Эти растения способны справиться даже с небольшими заморозками. Урожай от этого не пострадает.

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Из овощей раннюю посадку любит свекла. Ее можно высаживать и семенами, и рассадой. Второй вариант используется редко. Ночные заморозки способны погубить некоторые культуры, но только не свеклу – это довольно стойкая культура.

Редис лучше высаживать в мае, а не в апреле. При заморозках он может расти не в плод, а в стебель, поэтому с середины мая лучше заняться высаживанием редиса.

Капуста выдерживает перепады температуры и способна выстоять даже при легких заморозках. Перед посадкой лучше замочить корни капустных саженцев в укрепителе, чтобы они были более стойкими к заболеваниям.

Что высаживать в открытый грунт в мае? pixabay.com

Май – хороший месяц для высадки моркови в открытый грунт. Ее высаживают семенами, затем, после прорастания, их прореживают, чтобы корнеплод формировался более сильным.

Семена в мае прорастают лучше, как и газонные травы - тоже.

Что сажать на даче в мае

Лук. Его существует немало сортов, но лук сеют на луковицы и выращивают на семена. Это разные сорта. Лук сажают также на зелень, используя потом его пророщенные зеленые перья для салатов.

В мае еще можно посадить деревья и декоративные, плодовые кусты. Они создадут прекрасные композиции на даче. На следующий год вы получите замечательное цветение и даже плоды, а сезон пойдет на то, чтобы дать силу корням и стеблям.

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