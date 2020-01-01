Лунный календарь садовода на май 2021
6 мая 2021
Луна в Рыбах, убывающая Луна
Можно сажать сельдерей, редис, луковичные, делать прививку деревьев и ягодных кустов. Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений.
7 мая 2021
Луна в Овне, убывающая Луна
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуются обрезка деревьев и кустов, подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование.
8 мая 2021
Луна в Овне, убывающая Луна
Посевы и посадки не рекомендуются. Уделит внимание обрезке деревьев и кустов, подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование.
9 мая 2021
Луна в Овне, убывающая Луна
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Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуются обрезка деревьев и кустов, подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование.
10 мая 2021
Луна в Тельце, убывающая Луна
Можно сажать корнеплоды, клубневые и луковичные культуры. Подстригание деревьев и кустарников.
11 мая 2021
Луна в Тельце, новолуние
Не рекомендуются посевы и посадки.
12 мая 2021
Луна в Близнецах, растущая Луна
Рекомендуется посадка бобовых и вьющихся растений. Удаление лишних побегов, прополка, мульчирование, хорошо готовить место под газоны и грядки, бороться с вредителями и болезнями (опрыскивание и окуривание).
13 мая 2021
Луна в Близнецах, растущая Луна
Рекомендуется посадка бобовых и вьющихся растений. Удаление лишних побегов, прополка, мульчирование, хорошо готовить место под газоны и грядки, бороться с вредителями и болезнями (опрыскивание и окуривание).
14 мая 2021
Луна в Близнецах, растущая Луна
Рекомендуется посадка бобовых и вьющихся растений. Удаление лишних побегов, прополка, мульчирование, хорошо готовить место под газоны и грядки, бороться с вредителями и болезнями (опрыскивание и окуривание)
15 мая 2021
Луна в Раке, растущая Луна
Рекомендуется посадка большинства культур: томатов, капусты, огурцов, перца, бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков.
16 мая 2021
Луна в Раке, растущая Луна
Рекомендуется посадка большинства культур: томатов, капусты, огурцов, перца, бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков.
17 мая 2021
Луна во Льве, растущая Луна
Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Хорошо пойдет посадка кустарников и деревьев. Подходящий момент для подготовки грядок и газонов к посадкам, мульчирования, для борьбы с вредителями.
18 мая 2021
Луна во Льве, растущая Луна
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Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Хорошо пойдет посадка кустарников и деревьев. Подходящий момент для подготовки грядок и газонов к посадкам, мульчирования, для борьбы с вредителями.
19 мая 2021
Луна в Деве, первая четверть
Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Хорошо пойдет посадка кустарников и деревьев. Подходящий момент для подготовки грядок и газонов к посадкам, мульчирования, для борьбы с вредителями.
20 мая 2021
Луна в Деве, растущая Луна
Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные для плодоношения, в частности жимолость, шиповник. Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав.
21 мая 2021
Луна в Деве, растущая Луна
Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные для плодоношения, в частности жимолость, шиповник. Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав.
22 мая 2021
Луна в Весах, растущая Луна
Рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и сенокос. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями.
23 мая 2021
Луна в Весах, растущая Луна
Рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и сенокос. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями.
24 мая 2021
Луна в Скорпионе, растущая Луна
Рекомендуется посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы. Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эффективны прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы.
25 мая 2021
Луна в Скорпионе, растущая Луна
Рекомендуется посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы. Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эффективны прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы.
26 мая 2021
Луна в Стрельце, полнолуние и полное Лунное затмение
Не рекомендуются посевы и посадки.
27 мая 2021
Луна в Стрельце, убывающая Луна
Рекомендуется быть осторожнее при любых садово-огородных работах. Культивация, прополка, уничтожение вредителей.
28 мая 2021
Луна в Козероге, убывающая Луна
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Не рекомендуется пересадка цветов. Время благоприятно для посадки картофеля, редиса, брюквы, репы. Рыхление, внесение удобрений, обрезка и прививка деревьев.
29 мая 2021
Луна в Козероге, убывающая Луна
Не рекомендуется пересадка цветов. Время благоприятно для посадки картофеля, редиса, брюквы, репы. Рыхление, внесение удобрений, обрезка и прививка деревьев.
30 мая 2021
Луна в Водолее, убывающая Луна
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прищипывание, прополку.
31 мая 2021
Луна в Водолее, убывающая Луна
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прищипывание, прополку.
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