Как работать в саду или огороде согласно лунному календарю?

6 мая 2021

Луна в Рыбах, убывающая Луна

Можно сажать сельдерей, редис, луковичные, делать прививку деревьев и ягодных кустов. Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений.

7 мая 2021

Луна в Овне, убывающая Луна

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуются обрезка деревьев и кустов, подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование.

8 мая 2021

Луна в Овне, убывающая Луна

Посевы и посадки не рекомендуются. Уделит внимание обрезке деревьев и кустов, подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование.

9 мая 2021

Луна в Овне, убывающая Луна

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Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуются обрезка деревьев и кустов, подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование.

10 мая 2021

Луна в Тельце, убывающая Луна

Можно сажать корнеплоды, клубневые и луковичные культуры. Подстригание деревьев и кустарников.

11 мая 2021

Луна в Тельце, новолуние

Не рекомендуются посевы и посадки.

Лунный календарь садовода на май 2021 pixabay.com

12 мая 2021

Луна в Близнецах, растущая Луна

Рекомендуется посадка бобовых и вьющихся растений. Удаление лишних побегов, прополка, мульчирование, хорошо готовить место под газоны и грядки, бороться с вредителями и болезнями (опрыскивание и окуривание).

13 мая 2021

Луна в Близнецах, растущая Луна

Рекомендуется посадка бобовых и вьющихся растений. Удаление лишних побегов, прополка, мульчирование, хорошо готовить место под газоны и грядки, бороться с вредителями и болезнями (опрыскивание и окуривание).

14 мая 2021

Луна в Близнецах, растущая Луна

Рекомендуется посадка бобовых и вьющихся растений. Удаление лишних побегов, прополка, мульчирование, хорошо готовить место под газоны и грядки, бороться с вредителями и болезнями (опрыскивание и окуривание)

15 мая 2021

Луна в Раке, растущая Луна

Рекомендуется посадка большинства культур: томатов, капусты, огурцов, перца, бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков.

16 мая 2021

Луна в Раке, растущая Луна

Рекомендуется посадка большинства культур: томатов, капусты, огурцов, перца, бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков.

17 мая 2021

Луна во Льве, растущая Луна

Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Хорошо пойдет посадка кустарников и деревьев. Подходящий момент для подготовки грядок и газонов к посадкам, мульчирования, для борьбы с вредителями.

18 мая 2021

Луна во Льве, растущая Луна

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Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Хорошо пойдет посадка кустарников и деревьев. Подходящий момент для подготовки грядок и газонов к посадкам, мульчирования, для борьбы с вредителями.

19 мая 2021

Луна в Деве, первая четверть

Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Хорошо пойдет посадка кустарников и деревьев. Подходящий момент для подготовки грядок и газонов к посадкам, мульчирования, для борьбы с вредителями.

20 мая 2021

Луна в Деве, растущая Луна

Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные для плодоношения, в частности жимолость, шиповник. Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав.

21 мая 2021

Луна в Деве, растущая Луна

Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные для плодоношения, в частности жимолость, шиповник. Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав.

Лунный календарь садовода на май 2021 pixabay.com

22 мая 2021

Луна в Весах, растущая Луна

Рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и сенокос. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями.

23 мая 2021

Луна в Весах, растущая Луна

Рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и сенокос. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями.

24 мая 2021

Луна в Скорпионе, растущая Луна

Рекомендуется посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы. Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эффективны прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы.

25 мая 2021

Луна в Скорпионе, растущая Луна

Рекомендуется посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы. Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эффективны прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы.

26 мая 2021

Луна в Стрельце, полнолуние и полное Лунное затмение

Не рекомендуются посевы и посадки.

27 мая 2021

Луна в Стрельце, убывающая Луна

Рекомендуется быть осторожнее при любых садово-огородных работах. Культивация, прополка, уничтожение вредителей.

28 мая 2021

Луна в Козероге, убывающая Луна

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Не рекомендуется пересадка цветов. Время благоприятно для посадки картофеля, редиса, брюквы, репы. Рыхление, внесение удобрений, обрезка и прививка деревьев.

29 мая 2021

Луна в Козероге, убывающая Луна

Не рекомендуется пересадка цветов. Время благоприятно для посадки картофеля, редиса, брюквы, репы. Рыхление, внесение удобрений, обрезка и прививка деревьев.

30 мая 2021

Луна в Водолее, убывающая Луна

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прищипывание, прополку.

31 мая 2021

Луна в Водолее, убывающая Луна

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прищипывание, прополку.

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