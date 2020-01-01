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Как уберечь питомца от клещей?

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Редакция пообщалась с Валерием Столюком, кандидатом ветеринарных наук, и узнала чем именно опасны клещи и как с ними бороться.
Как уберечь питомца от клещей?
Как уберечь питомца от клещей?
pixabay.com

Все владельцы питомцев сталкиваются с такой неприятностью как клещи. Особенно весной, когда уже потеплело, а на кустарниках появилась сочная зелень. Валерий Столюк, кандидат ветеринарных наук, подробно рассказал, какую угрозу несут клещи и как от них избавиться.

Какие бывают клещи

Иксодовые клещи

Иксодовые клещи переносят возбудителей инфекционных и инвазионных болезней, среди которых наиболее актуальным и опасным является бабезиоз.

Подкожный клещ

Вызывает такое заболевание, как демодекоз из-за чрезмерного размножения клещей Demodex внутри волосяного фолликула. Проявляется локально или по всему телу в виде алопеции (облысение, патологическое выпадение шерсти). Может сопровождаться зудом, покраснением кожи туловища, лап и ушной раковины. В запущенных случаях могут развиваться гнойные поражения кожи.

Чесоточный клещ

Клещи рода Sarcoptes scabiei образуют «ходы» в коже собак и кошек и чаще всего заселяют менее волосистые части тела. Проявляется саркоптоз интенсивным непрерывным зудом с образованием корочек, образующихся на поверхности кожи, а также алопециями. Сильнее всего поражается кожа вокруг глаз, ушных раковин, локтевых и скакательных суставов. 

Ушной клещ

Клещи рода Otodectes cynotis – распростаненная причина наружного отита у кошек и собак. Эти клещи живут в ушном канале, но также могут встречаться на голове, кончике хвоста и лапах. До 85% отитов у кошек и собак вызваны отодектозом. Характерными признаками являются расчесывание ушей или выделения из ушной раковины. 

Как уберечь питомца от клещей?
Как уберечь питомца от клещей?
pixabay.com

Опасность иксодовых клещей для собак

Именно иксодовые клещи, обитающие в дикой и городской природе способны практически круглый год атаковать домашних питомцев и заражать их возбудителями векторных инфекций. 

Векторные заболевания –  это такие, возбудители которых передаются от промежуточных хозяев – блох и клещей – собакам и кошкам. 

Бабезиоз

Смертельно опасное заболевание для собак, вызываемое простейшими, которых клещ впрыскивает в кровь собаки при укусе. Заражение собаки бабезиозом происходит в течение первых 24-48 часов после укуса клещом.

Бабезии живут в крови, а точнее, в эритроцитах, и разрушают их. В результате происходит сбой в работе внутренних органов и систем собаки.

Признаки заболевания:

  • повышение температуры тела
  • бледность слизистых
  • потеря аппетита
  • желтушность
  • потемнение цвета мочи

Бабезиоз развивается стремительно и без своевременного лечения может привести к гибели животного!

В то же время внутри клеща могут обитать не только бабезии, но и другие возбудители. Укус паразита может стать причиной таких заболеваний, как анаплазмоз, боррелиоз, эрлихиоз и нескольких других.

Эрлихиоз

Это заболевание, вызываемое микроорганизмами, размножающимися в клетках крови. Эти клетки отвечают за иммунитет. Переносчиками заболевания являются иксодовые клещи. Заболевание чаще протекает незаметно даже для владельца собаки. При этом возбудители размножаются в крови и во внутренних органах животного, например, в печени, селезенке, суставах, постепенно нарушая их функции. 

Как уберечь питомца от клещей?
Как уберечь питомца от клещей?
pixabay.com

Боррелиоз

Это заболевание, которое в основном поражает суставы у собак и проявляется хромотой задних лап. Также возможны нарушения в работе сердечно-сосудистой и нервной систем. Люди тоже болеют боррелиозом. Заболевание человека чаще известно как болезнь Лайма.

Анаплазмоз

Характеризуется поражением клеток крови собаки, которые отвечают за иммунитет и свертываемость крови. Поэтому заболевание проявляется общей слабостью животного, кровотечениями из носа и кровоизлияниями на коже. Но поскольку заболевание чаще протекает хронически, то данные признаки могут не проявиться, а возбудители продолжат жить в крови собаки. При этом постепенно происходит сбой в работе внутренних органов и систем. 

Как бороться с эктопаразитами

Обработку собак от кровососущих паразитов необходимо проводить круглогодично! Ошибочным является мнение, что начинать обработки нужно, как только температура на улице становится плюсовой, и продолжать весь сезон до осени.

Известны случаи заражения бабезиозом и при минусовых температурах!

Средств для обработки существует множество, иногда комбинируют несколько форм защиты, например, капли и ошейник, таблетка и ошейник или таблетка и спрей. 

Как уберечь питомца от клещей?
Как уберечь питомца от клещей?
pixabay.com

Ошейники от блох и клещей

Содержат активные вещества долговременного действия, которые через несколько дней после надевания распределяются по шерсти и защищают собаку от паразитов. Ошейник должен быть надет на собаке постоянно весь сезон, главное – не забывать менять его по окончании рекомендованного срока.

Капли на холку

Наносятся собаке между лопаток и вдоль позвоночника (так, чтобы животное не могло их слизать). Прежде чем они начнут своё защитное действие, им необходимо дать распределиться по коже и подкожной клетчатке хотя бы в течение суток.

Спрей (аэрозоль)

Начинает действовать сразу после нанесения, но имеет довольно кратковременное действие. Им обрызгивают всю шерсть животного, особенно тщательно на груди и животе. Обычно этим средством пользуются перед поездкой на дачу на выходные или перед прогулкой в лес, если там ожидается большая концентрация клещей.

Спреями удобно обрабатывать подстилки, ковры и другие предметы от блох.

Необходимо помнить, что собаку нельзя мыть на протяжении 72 часов после обработки. Если комбинируется несколько средств, между их применением нужно выдержать интервал в несколько дней: например, надеть ошейник заранее, а через неделю нанести капли. Для последующих обработок ошейник (если он длительного действия) снимать уже не понадобится. Все препараты подбираются строго по весу и размеру собаки!

Таблетки от эктопаразитов

Их дают собаке как обычное лакомство, и как правило, они имеют привлекательный для собак запах и вкус. Такие препараты занимают лидирующие позиции в мире по популярности и эффективности среди антиэктопаразитарных препаратов. 

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Теги: животные, домашние животные, клещи, собаки, клещи в украине
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Источник: Ivona

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