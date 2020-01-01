Редакция пообщалась с Валерием Столюком, кандидатом ветеринарных наук, и узнала чем именно опасны клещи и как с ними бороться.

Все владельцы питомцев сталкиваются с такой неприятностью как клещи. Особенно весной, когда уже потеплело, а на кустарниках появилась сочная зелень. Валерий Столюк, кандидат ветеринарных наук, подробно рассказал, какую угрозу несут клещи и как от них избавиться.

Какие бывают клещи

Иксодовые клещи

Иксодовые клещи переносят возбудителей инфекционных и инвазионных болезней, среди которых наиболее актуальным и опасным является бабезиоз.

Подкожный клещ

Вызывает такое заболевание, как демодекоз из-за чрезмерного размножения клещей Demodex внутри волосяного фолликула. Проявляется локально или по всему телу в виде алопеции (облысение, патологическое выпадение шерсти). Может сопровождаться зудом, покраснением кожи туловища, лап и ушной раковины. В запущенных случаях могут развиваться гнойные поражения кожи.

Чесоточный клещ

Клещи рода Sarcoptes scabiei образуют «ходы» в коже собак и кошек и чаще всего заселяют менее волосистые части тела. Проявляется саркоптоз интенсивным непрерывным зудом с образованием корочек, образующихся на поверхности кожи, а также алопециями. Сильнее всего поражается кожа вокруг глаз, ушных раковин, локтевых и скакательных суставов.

Ушной клещ

Клещи рода Otodectes cynotis – распростаненная причина наружного отита у кошек и собак. Эти клещи живут в ушном канале, но также могут встречаться на голове, кончике хвоста и лапах. До 85% отитов у кошек и собак вызваны отодектозом. Характерными признаками являются расчесывание ушей или выделения из ушной раковины.

Как уберечь питомца от клещей? pixabay.com

Опасность иксодовых клещей для собак

Именно иксодовые клещи, обитающие в дикой и городской природе способны практически круглый год атаковать домашних питомцев и заражать их возбудителями векторных инфекций.

Векторные заболевания – это такие, возбудители которых передаются от промежуточных хозяев – блох и клещей – собакам и кошкам.

Бабезиоз

Смертельно опасное заболевание для собак, вызываемое простейшими, которых клещ впрыскивает в кровь собаки при укусе. Заражение собаки бабезиозом происходит в течение первых 24-48 часов после укуса клещом.

Бабезии живут в крови, а точнее, в эритроцитах, и разрушают их. В результате происходит сбой в работе внутренних органов и систем собаки.

Признаки заболевания:

повышение температуры тела

бледность слизистых

потеря аппетита

желтушность

потемнение цвета мочи

Бабезиоз развивается стремительно и без своевременного лечения может привести к гибели животного!

В то же время внутри клеща могут обитать не только бабезии, но и другие возбудители. Укус паразита может стать причиной таких заболеваний, как анаплазмоз, боррелиоз, эрлихиоз и нескольких других.

Эрлихиоз

Это заболевание, вызываемое микроорганизмами, размножающимися в клетках крови. Эти клетки отвечают за иммунитет. Переносчиками заболевания являются иксодовые клещи. Заболевание чаще протекает незаметно даже для владельца собаки. При этом возбудители размножаются в крови и во внутренних органах животного, например, в печени, селезенке, суставах, постепенно нарушая их функции.

Как уберечь питомца от клещей? pixabay.com

Боррелиоз

Это заболевание, которое в основном поражает суставы у собак и проявляется хромотой задних лап. Также возможны нарушения в работе сердечно-сосудистой и нервной систем. Люди тоже болеют боррелиозом. Заболевание человека чаще известно как болезнь Лайма.

Анаплазмоз

Характеризуется поражением клеток крови собаки, которые отвечают за иммунитет и свертываемость крови. Поэтому заболевание проявляется общей слабостью животного, кровотечениями из носа и кровоизлияниями на коже. Но поскольку заболевание чаще протекает хронически, то данные признаки могут не проявиться, а возбудители продолжат жить в крови собаки. При этом постепенно происходит сбой в работе внутренних органов и систем.

Как бороться с эктопаразитами

Обработку собак от кровососущих паразитов необходимо проводить круглогодично! Ошибочным является мнение, что начинать обработки нужно, как только температура на улице становится плюсовой, и продолжать весь сезон до осени.

Известны случаи заражения бабезиозом и при минусовых температурах!

Средств для обработки существует множество, иногда комбинируют несколько форм защиты, например, капли и ошейник, таблетка и ошейник или таблетка и спрей.

Как уберечь питомца от клещей? pixabay.com

Ошейники от блох и клещей

Содержат активные вещества долговременного действия, которые через несколько дней после надевания распределяются по шерсти и защищают собаку от паразитов. Ошейник должен быть надет на собаке постоянно весь сезон, главное – не забывать менять его по окончании рекомендованного срока.

Капли на холку

Наносятся собаке между лопаток и вдоль позвоночника (так, чтобы животное не могло их слизать). Прежде чем они начнут своё защитное действие, им необходимо дать распределиться по коже и подкожной клетчатке хотя бы в течение суток.

Спрей (аэрозоль)

Начинает действовать сразу после нанесения, но имеет довольно кратковременное действие. Им обрызгивают всю шерсть животного, особенно тщательно на груди и животе. Обычно этим средством пользуются перед поездкой на дачу на выходные или перед прогулкой в лес, если там ожидается большая концентрация клещей.

Спреями удобно обрабатывать подстилки, ковры и другие предметы от блох.

Необходимо помнить, что собаку нельзя мыть на протяжении 72 часов после обработки. Если комбинируется несколько средств, между их применением нужно выдержать интервал в несколько дней: например, надеть ошейник заранее, а через неделю нанести капли. Для последующих обработок ошейник (если он длительного действия) снимать уже не понадобится. Все препараты подбираются строго по весу и размеру собаки!

Таблетки от эктопаразитов

Их дают собаке как обычное лакомство, и как правило, они имеют привлекательный для собак запах и вкус. Такие препараты занимают лидирующие позиции в мире по популярности и эффективности среди антиэктопаразитарных препаратов.

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