Узнайте, как выиграть 17 тысяч гривен.

На сайте MyCredit появилась пасхальная акция «Все дело в яйцах! Считайте и забирайте до 17 000 грн!». Чтобы выиграть деньги нужно посчитать яйца в банке. Все клиенты финансового сервиса MyCredit, угадавшие точное количество яиц, могут выиграть до 17 000 грн. Количество попыток неограниченно, но... (даем секретную подсказку) каждая попытка будет приближать вас к правильному ответу.

«В праздничные дни всем нам хочется отдохнуть и не думать о работе. Даже скажу иначе, отдых и переключение — это необходимость. Поэтому на праздники мы любим дарить нашим клиентам что-то больше, чем просто акции. Создаем такие интересные простые игры, участие в которых поднимает настроение. А ощущение, пусть маленькой, но победы, всегда вдохновляет. Ну и конечно, какой праздник без подарков? Подарки для любимых клиентов у нас есть всегда», — комментирует СЕО MyCredit Владислав Белан.

Розыгрыш пройдет 14.05.2021 в 14.00 в прямом эфире инстаграм-канала www.instagram.com/mycredit.ua, результаты будут опубликованы на сайте и в соцсетях. Все детали и условия на акции на сайте mycredit.ua.

Напомним, финансовый сервис MyCredit был основан в 2016 году и через три года вошел в тройку лучших финансовых сервисов Украины. По итогам 2020 года команда финансового сервиса MyCredit подтвердила не только место в тройке лидеров, но и получила отдельную награду «Лучшая команда контроля качества» от DzWINNER. Это показатель отличной работы “Службы заботы” финансового сервиса MyCredit.

Пасхальная акция «Все дело в яйцах! Считайте и забирайте до 17 000 грн!». Пресс-служба

Пример расчёта процентной ставки

Пример основан на предположении, что стороны выполнят свои обязательства своевременно и в полном объеме.

Ежедневная процентная ставка = 1,99%

Годовая процентная ставка (365 дней) = 726,35%

Сумма займа – 1000,00 грн.

Срок пользования займом – 10 дней.

Проценты за 1 день = 1000,00 грн. * 1,99/100 = 19,90 грн.

Проценты за 10 дней = 19,90 грн. х 10 дней = 199,00 грн.

Сумма процентов к возврату – 199,00 грн.

«1 Безпечне Агентство Безпечних Кредитів» – 16103223. Серія та номер свідоцтва: ІК № 146 від 20.10.2015

Стартувала великодня акція з грошовими призами «Справа в яйцях!»

На сайті MyCredit з'явилася акція до Великодня «Справа в яйцях! Рахуйте і забирайте до 17 000 грн!». Аби виграти гроші потрібно порахувати яйця в банці. Всі клієнти фінансового сервісу MyCredit, які вгадали точну кількість яєць, можуть виграти до 17 000 грн. Кількість спроб необмежена, але ... (даємо секретну підказку) кожна спроба наближатиме вас до правильної відповіді.

«У святкові дні всім нам хочеться відпочити та не думати про роботу. Навіть скажу інакше, відпочинок і перемикання — це необхідність. Тому на свята ми любимо дарувати нашим клієнтам щось більше, ніж просто акції. Створюємо такі цікаві прості ігри, які підіймають настрій. А відчуття, нехай маленької, але перемоги, завжди надихає. Ну і звичайно, яке свято без подарунків? Подарунки для коханих клієнтів у нас є завжди», — коментує СЕО MyCredit Владислав Белан.

Розіграш відбудеться 14.05.2021 о 14.00 в прямому ефірі інстаграм-каналу www.instagram.com/mycredit.ua, результати будуть опубліковані на сайті та у соцмережах. Всі деталі та умови на акції на сайті mycredit.ua.

Нагадаємо, фінансовий сервіс MyCredit був заснований у 2016 році та через три роки увійшов до трійки кращих фінансових сервісів України. За підсумками 2020 роки команда фінансового сервісу MyCredit підтвердила не тільки місце в трійці лідерів, але і отримала окрему нагороду «Краща команда контролю якості» від DzWINNER. Це показник відмінної роботи “Служби турботи“ фінансового сервісу MyCredit.

Приклад розрахунку відсоткової ставки

Приклад базується на припущенні, що сторони виконають свої зобов'язання своєчасно та в повному обсязі.

Щоденна процентна ставка = 1,99%

Річна процентна ставка (365 днів) = 726,35%

Сума позики – 1000,00 грн.

Строк користування позикою – 10 днів.

Відсотки за 1 день = 1000,00 грн. * 1,99/100 = 19,90 грн.

Відсотки за 10 днів = 19,90 грн. х 10 днів = 199,00 грн.

Сума процентів до повернення – 199,00 грн.

«1 Безпечне Агентство Безпечних Кредитів» – 16103223. Серія та номер свідоцтва: ІК № 146 від 20.10.2015

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