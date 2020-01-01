Локдаун в Киеве ослабят в мае

Узнайте, когда можно будет пользоваться общественным транспортом, ходить в рестораны и спортзалы.

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Локдаун в Киеве ослабят. Некоторые карантинные ограничения в столице снимут уже с этой субботы, 1 мая. Об этом во время онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Заболеваемость в Киеве спала, но мы не можем говорить, что преодолели все вызовы. Мы отмечаем, что внедренные карантинные меры дали результат», - заявил мэр Кличко.

Какие ограничения ослабят в Киеве в мае 2021

Мэр столицы назвал ряд ограничений, которые ослабят уже с 1 мая, а некоторые ограничения отменят 5 мая.

С 1 мая в обычном режиме начнет работать метро и наземный транспорт Киева. Т.е. им могут воспользоваться все желающие, но мэр призывает не пользоваться им без необходимости.

С 1 мая возобновят работу объекты торговли, ТРЦ, рынки, ярмарки, а также спортзалы и заведения общепита.

С 5 мая возобновится учебный процесс в детских садах, школах и ВУЗах.

В тоже время мэр Киева призвал киевлян соблюдать все карантинные правила и заявил, что в Пасху усилят контроль за выполнением ограничений в церквях и на кладбищах. Кличко напомнил, что столичные власти дали рекомендации по проведению пасхальных служб 2 мая. Так, храмы обязали обеспечить дезинфекцию и проветривание помещений, проводить температурный скрининг участников богослужений и соблюдать масочный режим и ограничить количество посетителей до одного человека на 10 кв.м.

Мэр Киева также отметил, что при ухудшении ситуации с заболеваемостью в столице могут вернуть строгие карантинные меры, поэтому призвал киевлян соблюдать правила.

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