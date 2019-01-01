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Что сажать на даче в мае?

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Что стоит посадить в мае? Давайте рассмотрим самые интересные варианты.
Что сажать на даче в мае?
Что сажать на даче в мае?
pixabay.com

Какие цветы сажают в мае

В мае можно сажать как однолетние, так и многолетние растения. В начале месяца стоит высаживать в открытый грунт георгины, гладиолусы, канны. А вот середина мая хороша для высаживания колокольчиков, флоксов разных размеров и расцветок.

Чернобривцы, которые выдерживают любой грунт, освещенность и погоду, тоже можно высаживать в этом чудесном месяце.

Однолетники любят май за его нежаркий климат и хорошо в нем приживаются. Представители этих цветов – космеи, фуксии, герань. Анютины глазки тоже можно высаживать из укрепленной и закаленной рассады.

Тюльпаны и нарциссы – ранние луковичные. Их тоже пересаживают в мае в новые клумбы, если ваши планы того требуют. 

Что сажать на даче в мае?
Что сажать на даче в мае?
pixabay.com

Что сажать в мае в открытый грунт из бобовых и овощных

  • Одни из первых культур, которые высаживают и как декоративные, и как съедобные растения, – фасоль и горох. Эти растения способны справиться даже с небольшими заморозками. Урожай от этого не пострадает.
  • Из овощей раннюю посадку любит свекла. Ее можно высаживать и семенами, и рассадой. Второй вариант используется редко. Ночные заморозки способны погубить некоторые культуры, но только не свеклу – это довольно стойкая культура.
  • Редис лучше высаживать в мае, а не в апреле. При заморозках он может расти не в плод, а в стебель, поэтому с середины мая лучше заняться высаживанием редиса.
  • Капуста выдерживает перепады температуры и способна выстоять даже при легких заморозках. Перед посадкой лучше замочить корни капустных саженцев в укрепите чтобы они были более стойкими к заболеваниям.
  • Морковь – еще одна кандидатка для посадки в конце весны. Май – хороший месяц для высадки моркови в открытый грунт. Ее высаживают семенами, затем, после прорастания, их прореживают, чтобы корнеплод формировался более сильным. Семена в мае прорастают лучше. И газонные травы - тоже. 

Что сажать на даче в мае

Лук – великолепный овощ для высадки в этом месяце. Его существует немало сортов, но лук сеют на луковицы и выращивают его на семена. Это разные сорта. Лук сажают также на зелень, используя потом его пророщенные зеленые перья для салатов.  

Еще в мае можно посадить деревья и декоративные, плодовые кусты. Они создадут прекрасные композиции на даче. На следующий год вы получите замечательное цветение и даже плоды, а сезон пойдет на то, чтобы дать силу корням и стеблям.

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Теги: весна, огород, что посадить на даче, цветы
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Источник: Ivona

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