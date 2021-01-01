Чернобыльская катастрофа: события к 35-й годовщине трагедии

Узнайте, какие события пройдут к 35-й годовщине со дня трагедии на Чернобыльской АЭС.

26 апреля – 35 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС. В годовщину трагедии состоится ряд мероприятий, многие из них из-за пандемии COVID-19 состоятся в online формате.

Мероприятия к 35 годовщине Чернобыльской катастрофы

Звуки Чернобыля

23 апреля состоится презентация аудио-альбома от украинских и международных музыкантов. В записи альбома приняли участие: GusGus, Telepopmusik, Dub FX, Bjarki, Indridi, KAZKA, Сергей Михалок и Александр Чемеров, Вагоновожатые, Стасик, КРУТЬ, Atomic Simao!

ARTEFACT CHORNOBYL 34

24 апреля откроется виртуальная выставка с привлечением более 50 художников, среди которых Мария Примаченко, Арсен Савадов, Иван Марчук, АЛЕВТИНА Кахидзе и других.

Чернобыль 25

Международная ежегодная акция/флешмоб “Чернобыль. Зажги свою свечу“. В ночь с 25 на 26 апреля 2021 года, в разных городах и разных кранах, в 1:24 по киевскому времени, в момент взрыва на Чернобыльской АЭС, мы зажжем 35 свечей в память о катастрофе.

Интерактивная выставка

26 апреля в мобильном приложении Chornobyl App презентуют 35 постеров и 35 историй о Чернобыле. Присоединиться к мероприятию можно будет с любой страны.

Урок Памяти Чернобыля

При поддержке Украинского культурного фонда группа педагогов, в партнерстве с Национальным музеем «Чернобыль» и Европейским институтом Чернобыля, провела работу над обновлением дидактического материала Уроков памяти Чернобыля. Обновления, которые понесла программа, касающиеся как содержания, в связи с появлением новой информации из рассекреченных документов КГБ, так и формата – Уроки будут представлены в интересном современном видеоформате.

26 апреля на сайте СhornobylLessons.com учитель любой школы Украины, сможет найти “Урок памяти Чернобыля“, разработанный специально для каждого с первого по одиннадцатый классы, и организовать его просмотр для своих учеников.

Благотворительное участие в проектах приняли известные украинские теле- и радиоведущие: Владимир Остапчук, Александр Преподобный и Артем Неба, которые попробовали себя в роли учителей младшей, средней и старшей школы соответственно.

Звонок в 1986

В музее «Чернобыля» у посетителей будет возможность позвонить в прошлое и послушать рассказы ликвидаторов аварии, которые были непосредственно в эпицентре событий и видели все. Нужно зайти в одну из трех телефонных будок с аутентичными аппаратами образца 86-го года, выбрать номер в телефонной книге с номерами рядом и сделать звонок в прошлое.

Серия научных лекций от Chornobyl Insight

С 20 по 30 апреля Chornobyl Insight проводит научные лекции. В рамках серии лекций участники узнают, как работает радиация, стоит ли бояться поездки в Зону Отчуждения, через сколько там будет безопасно?

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