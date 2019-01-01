Настоящая армянская еда: как готовить и где заказать

Нелли - хранительница знаний и рецептов одной из самой древних кухонь мира. Она рассказала про некоторые национальные блюда, вдохновение а еще как приготовить суп из конского щавеля.

Суп из конского щавеля (Авелук)

Пока не начался новый сезон авелука, а в запасах еще остался старый, можно побаловать семью вкусным блюдом.

Это один из замечательных деревенских супов из травы, который так же любят и горожане. В народе даже есть песня посвященная авелуку.

Конский щавель www.facebook.com/eda.u.nelly

Часто его варили в тондыре, садились вокруг него, один разливал и раздавал, остальные пели песню. Весь интерес приготовления этого супа для меня в том, что сама собираю, заплетаю длинную косу, сушу в тени под сквозняком.

Авелук имеет лечебные свойства, он помогает при желудочно-кишечных расстройствах, при повышенном артериальном давлении.

Сегодня предлагаю рецепт этого супа, хотя авелук можно приготовить и в качестве второго блюда.

Рецепт:

Авелук - одну косичку длиной 25см-30см

Репчатый лук - 1 среднего размера

Растительное масло - 50 гр

Чечевица - 50 гр

Дробленная пшеница (дзавар) - 50 гр

Картошка - 2 шт среднего размера

Красный молотый перец, соль - по вкусу

Способ приготовления:

Замочить авелук в теплой воде, 2-3 раза слить и поменять воду и варить до полуготовности. Так же сварить чечевицу. В отдельной кастрюле пассировать лук до светлозолотистого цвета. Добавить красный молтый перец, мелко нарезанную картошку, дробленную пшеницу, залить отваром авелука. Через пять минут после закипания добавляем авелук, чечевицу и солим. И варим до готовности. Суп из авелука подают с чесноком. Чеснок добавляется в суп отдельно по вкусу и желанию. Суп с конским щавелем www.facebook.com/eda.u.nelly

Щавель конский (лат. Rúmex confértus) - многолетнее травянистое растение. Имеет большое количество полезных веществ, что делает его очень ценным лекарственным сырьём. О лекарственных свойствах конского щавеля писал еще Авиценна.

Расскажите, пожалуйста, об особенностях армянской национальной кухни?

Армянская кухня считается одной из древнейших в мире, и самой древней в Закавказье. Рецепты древности остаются неизменными, потому что уже представляют из себя национальную ценность. Понятное дело, что каждый кто любит готовить, обязательно вносит в блюдо свои нюансы, и это естественно. Но какие изменения бы вы не вносили, есть блюда вкус которых не стоит менять.

Названия древнеармянских блюд в основном связаны с названием посуды, в которой блюда готовили.

Чаще всего это посуда из глины - путук, кчуч, тапак. А всё из-за того, что армяне с давних времен имели представления о процессах брожения и хлебопечении. Отсюда и знаменитый лаваш. Там где есть большая армянская диаспора, там обязательно организуют производство традиционного хлебопечения - лаваша и матнакаша (тонкая армянская лепешка). Бытует такое мнение, что лаваш способен заменить одновременно салфетку, скатерть и столовый прибор, и конечно, нем можно говорить без конца.

Кто в вашем детстве произвел наибольшее впечатление в плане кулинарного мастерства?

Готовить начала я очень рано. Самые яркие впечатления оставила моя бабушка. Я до сих пор помню ее образ, облачко муки над столом и слышу стук ее кольца об скалку, когда она раскатывала тесто. От нее у меня остались любовь и несколько рецептов, по которым я до сих пор готовлю старинные блюда. Теперь уже мои дети просят, чтобы я приготовила что-то именно по бабушкиному рецепту. И тогда я снова слышу стук ее кольца и улыбаюсь. Еще многому научилась у мамы. Она умела готовить деревенские блюда любой сложности и собирать травы для них. Чему научила и меня.

Какое ваше любимое блюдо? Вы придумываете новые рецепты?

У меня есть несколько любимых блюд и все они зависят от сезона и погоды. Зимой я люблю хаш. Это традиционное армянское блюдо, которое готовится из говяжьих копыт и варится оно очень долго, около 6-8 часов. Едят его рано утром в холодную погоду с чесноком и лавашем. По традиции хаш можно есть только в те сезоны, когда в названии армянских месяцев есть буква Р (сентябрь - апрель). Осенью, когда уже срывают виноградные листья, например нежнейшие из сорта киш-миш, я люблю толму. Готовят толму из жирной говядины и свежих листьев, а предпочитают есть с подливой из мацуна с чесноком.

Талма Pinterest.com

А вот в холодную дождливую погоду я люблю спас. Готовится он из кисломолочного продукта (мацуна). Спас - это легкий суп, который едят после того как сытно поели, чтобы желудку стало легче.

Что вас вдохновляет во время приготовления?

Все мои близкие удивляются тому что я получаю энергию от готовки. А меня вдохновляют сама только мысль и предвкушение процесса. Начиная от покупки определенных продуктов и заканчивая конечным результатом. Случается, что во время готовки все меняю, потому что с другими ингредиентами будет лучше. Больше всего меня вдохновляет идея не статичности процесса. У меня есть хорошая база, я экспериментирую, пробую новое и все это время остаюсь уверенной, что все получится вкусно.

Гата www.facebook.com/eda.u.nelly

Потому что блюдо - это как создать рисунок, который станет шедевром.

Нужно быть в балансе - не сгущать краски, не испортить, не переусердствовать, а это возможно только если четко уверен в результате. Посуда тоже играет роль, но это уже в последнюю очередь, при оформлении. Знаете, иногда так можно подать блюдо, что посуду никто и не заметит.

Когда вы придумали заняться своим делом и готовить еду на заказ, кто вас поддерживал?

Я с уверенностью могу сказать, что в этом деле меня поддерживала вся моя семья, потому что добрые и доверительные отношения в семье толкают на подвиги. Взаимность - это сильнейшая сила, без нее ничего не происходит.

Какие блюда у вас чаще всего заказывают?

Если заказы поступают от армян, то чаще это будет национальная выпечка, например сладости: гата или пахлава, или блюда которые готовятся раз в год - пасуц, толма. А если киевляне - это салаты, пельмени, налистники, опять же армянские печеные изделия.

У Нелли есть страничка в фейсбуке и инстаграме, так что если вы хотите попробовать настоящие, приготовленные с душой блюда национальной кухни Армении - пишите ей!

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