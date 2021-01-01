Тихий космос и ветреная Венера: ТОП-5 фактов о Вселенной

Мы собрали неожиданные факты о космосе.

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Сегодня, 12 апреля, в мире отмечают День полета человека в космос. Именно в этот день в 1961 году космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. В связи с таким праздником Ivona решила подготовить неожиданные факты о космосе, которые тебя удивят.

Неожиданные факты о космосе: ТОП-5

Масса Солнца очень велика и составляет 99% массы Солнечной системы. Масса солнца - 1,9885⋅10(в 30 степени) кг. Это составляет приблизительно 332 940 масс Земли. Кстати, луч света от Солнца до Земли добирается всего за 8 минут, но фотону требуются сотни тысяч лет, чтобы добраться от ядра звезды к его поверхности.

Алмазная планета стоимостью 26,9 нониллионов долларов. Астрономы обнаружили планету из графита и алмазов в созвездии Рака. Эта планета называется Янссен и находится в 40 световых годах от Земли, что по космическим меркам не так далеко. По мнению ученых, Янссен на одну треть состоит из алмазов, а Forbes ее уже оценил в 26,9 нониллионов долларов. Правда, температура воздуха на алмазной планете более 2,148 тысяч градусов, а скорость вращения настолько высока, что один года на Янссене равен 18 земным часам.

В космосе тихо. В космосе царит тишина, потому что там нет воздуха, который бы передавал звуки. Поэтому даже мощные галактические взрывы происходят в полной тишине. Работать в таких условиях очень трудно: всего несколько минут в звуковом вакууме вызывают у неподготовленных людей панические атаки и сильные слуховые галлюцинации.

Сутки длиной в полгода и сильные ветра. Одна из соседок Земли – Венера может похвастаться очень длинными сутками. Так, один день на Венере длится 224,7 дня, что более 7 месяцев на земле. Кстати, Венера схожа с Землей по размеру и составу, но отличается по внешнему виду и условиям на поверхности. Атмосфера планеты состоит из нагретых до больших температур углекислого газа и паров серной кислоты и обладает очень высокой плотностью. Также атмосфера Венеры вращается в 60 раз быстрее поверхности планеты, скорость ветра здесь может составлять до 500 км/ч.

Удаляющаяся Луна и смерть морских обитателей. Луна постепенно покидает Земную орбиту, правда, скорость незначительная, 38 мм в год. Тем не менее, ученые высчитали, что 1,5 млрд лет назад сутки на Земле длились 18 часов и Луна тогда была на 44 тыс. км ближе, чем сегодня. Также по прогнозам астронавтов, через несколько миллиардов лет орбита Луны увеличится, а сутки растянутся на 870 часов. А если спутник вообще исчезнет, то глобальной катастрофы не случится. Однако вымрут морские обитатели, жизнь которых напрямую связана с приливами и отливами. Также возможно смещение тектонических плит, что приведет к землетрясениям и извержениям вулканов.

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