Будет ли продолжение «Маски» и все секреты шоу в спецвыпуске

Узнать тайны звездных детективов и увидеть все, что осталось за кадром шоу «Маска» можно в субботу 10 апреля.

Была ли беременна Анастасия Приходько? За что DZIDZO мог заплатить штраф в размере 50 тысяч евро? Кого мечтала видеть под маской Носорога Оля Полякова? И главная интрига сезона – будет ли продолжение популярного шоу «МАСКА»? На эти и другие неожиданные вопросы зрители получат ответ во время спецвыпуска шоу, премьера которого состоится сразу по окончанию гранд-финала – 10 апреля в 23:00 на канале «Украина».

Секреты звездных детективов шоу Маска пресс-служба канала Украина

Специальный выпуск грандиозного шоу «МАСКА» не только расскажет о создании проекта и покажет все, что осталось за кадром, но и раскроет тайны звездных детективов. Так, Оля Полякова, Олег Винник и DZIDZIO откровенно признаются, с чего возникали их ссоры, а также расскажут об отношениях между всеми детективами и самое главное – об их отношении к маскам и звездам, которые прятались под ними.

Будет ли продолжение шоу Маска пресс-служба канала Украина

Также в пост-шоу раскроют секреты создания 22-х невероятных масок, разрабатывали которые художники по костюмам Леся Патока и Назар Дидык целых полгода! Зрители канала «Украина» узнают, какие костюмы были самыми сложными в создании, сколько стоит самая дорогая маска и самое интересное – что будет с костюмами после завершения шоу.

В пост-шоу «МАСКА» к детективам и создателям проекта присоединятся звездные гости, которые прятались под самыми противоречивыми масками. Участники поделятся своими впечатлениями от шоу «МАСКА», а еще раскроют собственные тайны, которые хранили за кулисами все это время.

Шоу Маска на телеканале Украина пресс-служба канала Украина

Шоу «МАСКА» – самая популярная развлекательная программа года на украинском телевидении. По аудитории 18+ (города 50 тыс. +), доля выпуска от 03.04.21 составила 23,64%, рейтинг – 8,75%, доля в момент снятия маски – 30,98%**. Охват за 11 выпусков 13 383 375 зрителей.

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