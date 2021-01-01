Культурная жизнь онлайн: чем заняться на карантине

Несмотря на ужесточение карантина сидеть дома должно быть не скучно, ведь многие события перешли в онлайн.

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Когда власти призывают оставаться дома, а желание посещать спектакли и различные мероприятия остается – выход есть: можно посещать онлайн события прямо с дивана. Итак, в Департаменте культуры КГГА обнародовали мероприятия, которые состоятся на этой неделе. Как окультуриваться на 6 – 11 апреля – читай в нашем материале.

Интересные онлайн-мероприятия 6 – 11 апреля 2021

Онлайн-беседа "Как искать правду в мире лжи" facebook.com

Когда: 6 апреля, 15:00,

6 апреля, 15:00, Где: Facebook.

Сергей Рахманин, народный депутат, бывший политический журналист, первый замглавреда «Зеркало недели» в рамках дискуссии попробует смоделировать эффективную систему обучения украинцев информационной грамотности и обсудит перспективы развития государственной инфраструктуры по противодействию информации (распределение зон ответственности, план действий и KPI).

Онлайн-спектакль «Шесть персонажей в поисках автора» Онлайн-спектакль "Шестеро персонажей в поисках автора" facebook.com

Когда: 7 апреля, 19.00,

7 апреля, 19.00, Где: Театр на Подоле (онлайн).

Все мы помним знаменитого Дон Кихота или смешного Голохвостова или наглеца-Хлестакова? Наши любимые персонажи живут на сцене, экранах, в книгах и в наших историях. Однажды на репетицию театра ворвались шестеро безумцев, написанных героев, которые жаждут жить на сцене. Поэтому решение только за режиссером: подарить им шанс войти в историю оставить безмолвными? Непростая история поисков реальных ценностей от Нобелевского лауреата Луиджи Пиранделло.

І пташка, й квітка, і символ України... (онлайн-конференция украинцев в День именин Леси Украинки) Онлайн-события апреля 2021: конференция в День именин Леси Украинки facebook.com

Когда: 8 апреля, 11.00,

8 апреля, 11.00, Где: Публичная библиотека им. Леси Украинки (Zoom).

Участники конференции сделают краткий обзор новых изданий, экспонатов, деятельности к юбилею Леси Украинки, презентуют фотографии и еще раз помогут всем желающим ближе познакомиться с творчеством выдающейся украинки.

Онлайн-спектакль «Дневник молодого врача» Онлайн-спектакль "Дневник молодого врача" facebook.com

Когда: 9 апреля, 19:00,

9 апреля, 19:00, Где: Театр на Подоле (онлайн).

Соскучились по театру? Театр на Подоле гарантирует хорошую компанию.

«Дневник молодого врача» - спектакль, который видела вся Украина во время масштабного турне при поддержке Всемирного фонда AIDS. Теперь у Вас появился шанс увидеть обновленную историю доктора Полякова, написанную лучшим романистом XX века, Михаилом Булгаковым. Где бы Вы ни были, чем бы ни занимались, театр будет рядом – на экране компьютера, планшета и даже телефона.

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