Культурная жизнь онлайн: чем заняться на карантине
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Когда власти призывают оставаться дома, а желание посещать спектакли и различные мероприятия остается – выход есть: можно посещать онлайн события прямо с дивана. Итак, в Департаменте культуры КГГА обнародовали мероприятия, которые состоятся на этой неделе. Как окультуриваться на 6 – 11 апреля – читай в нашем материале.
Интересные онлайн-мероприятия 6 – 11 апреля 2021
- Когда: 6 апреля, 15:00,
- Где: Facebook.
Сергей Рахманин, народный депутат, бывший политический журналист, первый замглавреда «Зеркало недели» в рамках дискуссии попробует смоделировать эффективную систему обучения украинцев информационной грамотности и обсудит перспективы развития государственной инфраструктуры по противодействию информации (распределение зон ответственности, план действий и KPI).
Онлайн-спектакль «Шесть персонажей в поисках автора»
- Когда: 7 апреля, 19.00,
- Где: Театр на Подоле (онлайн).
Все мы помним знаменитого Дон Кихота или смешного Голохвостова или наглеца-Хлестакова? Наши любимые персонажи живут на сцене, экранах, в книгах и в наших историях. Однажды на репетицию театра ворвались шестеро безумцев, написанных героев, которые жаждут жить на сцене. Поэтому решение только за режиссером: подарить им шанс войти в историю оставить безмолвными? Непростая история поисков реальных ценностей от Нобелевского лауреата Луиджи Пиранделло.
І пташка, й квітка, і символ України... (онлайн-конференция украинцев в День именин Леси Украинки)
- Когда: 8 апреля, 11.00,
- Где: Публичная библиотека им. Леси Украинки (Zoom).
Участники конференции сделают краткий обзор новых изданий, экспонатов, деятельности к юбилею Леси Украинки, презентуют фотографии и еще раз помогут всем желающим ближе познакомиться с творчеством выдающейся украинки.
Онлайн-спектакль «Дневник молодого врача»
- Когда: 9 апреля, 19:00,
- Где: Театр на Подоле (онлайн).
Соскучились по театру? Театр на Подоле гарантирует хорошую компанию.
«Дневник молодого врача» - спектакль, который видела вся Украина во время масштабного турне при поддержке Всемирного фонда AIDS. Теперь у Вас появился шанс увидеть обновленную историю доктора Полякова, написанную лучшим романистом XX века, Михаилом Булгаковым. Где бы Вы ни были, чем бы ни занимались, театр будет рядом – на экране компьютера, планшета и даже телефона.
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