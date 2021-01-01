Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Культурная жизнь онлайн: чем заняться на карантине

Комментариев: 0
Несмотря на ужесточение карантина сидеть дома должно быть не скучно, ведь многие события перешли в онлайн.
Чем заняться на карантине: интересные онлайн-события апреля
Чем заняться на карантине: интересные онлайн-события апреля
depositphotos.com

Читай также: ТОП-10 сериалов, которые помогут пережить карантин

Когда власти призывают оставаться дома, а желание посещать спектакли и различные мероприятия остается – выход есть: можно посещать онлайн события прямо с дивана. Итак, в Департаменте культуры КГГА обнародовали мероприятия, которые состоятся на этой неделе. Как окультуриваться на 6 – 11 апреля – читай в нашем материале.

Интересные онлайн-мероприятия 6 – 11 апреля 2021

Онлайн-беседа
Онлайн-беседа "Как искать правду в мире лжи"
facebook.com
Онлайн-беседа Сергей Рахманинов «Как искать правду в мире лжи»

  • Когда: 6 апреля, 15:00,
  • Где: Facebook.

Сергей Рахманин, народный депутат, бывший политический журналист, первый замглавреда «Зеркало недели» в рамках дискуссии попробует смоделировать эффективную систему обучения украинцев информационной грамотности и обсудит перспективы развития государственной инфраструктуры по противодействию информации (распределение зон ответственности, план действий и KPI).

Онлайн-спектакль «Шесть персонажей в поисках автора»

Онлайн-спектакль
Онлайн-спектакль "Шестеро персонажей в поисках автора"
facebook.com

  • Когда: 7 апреля, 19.00,
  • Где: Театр на Подоле (онлайн).

Все мы помним знаменитого Дон Кихота или смешного Голохвостова или наглеца-Хлестакова? Наши любимые персонажи живут на сцене, экранах, в книгах и в наших историях. Однажды на репетицию театра ворвались шестеро безумцев, написанных героев, которые жаждут жить на сцене. Поэтому решение только за режиссером: подарить им шанс войти в историю оставить безмолвными? Непростая история поисков реальных ценностей от Нобелевского лауреата Луиджи Пиранделло.

І пташка, й квітка, і символ України... (онлайн-конференция украинцев в День именин Леси Украинки)

Онлайн-события апреля 2021: конференция в День именин Леси Украинки
Онлайн-события апреля 2021: конференция в День именин Леси Украинки
facebook.com

  • Когда: 8 апреля, 11.00,
  • Где: Публичная библиотека им. Леси Украинки (Zoom).

Участники конференции сделают краткий обзор новых изданий, экспонатов, деятельности к юбилею Леси Украинки, презентуют фотографии и еще раз помогут всем желающим ближе познакомиться с творчеством выдающейся украинки.

Онлайн-спектакль «Дневник молодого врача»

Онлайн-спектакль
Онлайн-спектакль "Дневник молодого врача"
facebook.com

  • Когда: 9 апреля, 19:00,
  • Где: Театр на Подоле (онлайн).

Соскучились по театру? Театр на Подоле гарантирует хорошую компанию.

«Дневник молодого врача» - спектакль, который видела вся Украина во время масштабного турне при поддержке Всемирного фонда AIDS. Теперь у Вас появился шанс увидеть обновленную историю доктора Полякова, написанную лучшим романистом XX века, Михаилом Булгаковым. Где бы Вы ни были, чем бы ни занимались, театр будет рядом – на экране компьютера, планшета и даже телефона.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: развлечение, онлайн, события, Киев, локдаун
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь