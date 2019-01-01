Какие новые функции появились у приложения RadioClub?

Сегодня UMH Radiogroup обновила свой мобильный приложение RadioClub.

RadioClub – это мобильное приложение с легким и стильным дизайном, в который входят 16 станций радиогруппы UMH (6 из них эфирных и 10 онлайн). Вы можете создавать собственные плейлисты, прослушивать треки из эфира, устанавливать таймер сна, настроить CarPlay или поделиться текущим треком с помощью социальных сетей.

Приложение доступно для платформ Apple (iOS/ipadOS), Android и AppGallery. Детали по ссылке.

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