Лучшие мемы о судне, застрявшем в Суэцком канале
Так называемый мегакорабль Ever Given водоизмещением 220 000 тонн и длиной 400 метров, управляемый тайваньской фирмой Evergreen, застрял в Суэцком канале в прошлый вторник. Управление Суэцкого канала заявило, что потеряло способность управлять судном из-за сильного ветра и пыльной бури.
Почти неделю велись “спасательные работы“ и все это время интернет пестрил оригинальными и забавными картинками. А уже 27 марта поступила новость, что фура с аналогичным названием перегородила трассу под тем же углом в 45 градусов. ДТП произошло утром 27 марта на скоростной автомагистрали недалеко от Нанкина на востоке Китая.
Большое количество мемов касались, как ни странно, депрессии. Ведь весна, ужесточение карантина и общая ситуация в мире - способствует высмеиванию трагических эпизодов. Это помогает психике справляться.
Напомним, что судно удалось снять с мели рано утром 29 марта. Но канал до сих пор не открыт.
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