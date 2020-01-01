Почти неделю огромный контейнеровоз перекрывал Суэцкий канал, чем породил множество смешных и не очень мемов.

Наташа, мы всё уронили. Опять. Twitter

Так называемый мегакорабль Ever Given водоизмещением 220 000 тонн и длиной 400 метров, управляемый тайваньской фирмой Evergreen, застрял в Суэцком канале в прошлый вторник. Управление Суэцкого канала заявило, что потеряло способность управлять судном из-за сильного ветра и пыльной бури.

Лучшие мемы о судне, застрявшем в Суэцком канале Twitter

Почти неделю велись “спасательные работы“ и все это время интернет пестрил оригинальными и забавными картинками. А уже 27 марта поступила новость, что фура с аналогичным названием перегородила трассу под тем же углом в 45 градусов. ДТП произошло утром 27 марта на скоростной автомагистрали недалеко от Нанкина на востоке Китая.

Лучшие мемы о судне, застрявшем в Суэцком канале Twitter

Большое количество мемов касались, как ни странно, депрессии. Ведь весна, ужесточение карантина и общая ситуация в мире - способствует высмеиванию трагических эпизодов. Это помогает психике справляться.

Лучшие мемы о судне, застрявшем в Суэцком канале Twitter

Напомним, что судно удалось снять с мели рано утром 29 марта. Но канал до сих пор не открыт.

Лучшие мемы о судне, застрявшем в Суэцком канале Twitter

Лучшие мемы о судне, застрявшем в Суэцком канале Twitter

Лучшие мемы о судне, застрявшем в Суэцком канале Twitter

Лучшие мемы о судне, застрявшем в Суэцком канале Twitter

Лучшие мемы о судне, застрявшем в Суэцком канале Twitter

Лучшие мемы о судне, застрявшем в Суэцком канале Twitter

Лучшие мемы о судне, застрявшем в Суэцком канале Twitter

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