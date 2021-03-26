Кто-то может выиграть $238 млн в эту субботу – участвовать в Powerball можно из УкраиныРеклама
Сегодня на кону Powerball $238 миллионов, и этот приз может быть сорван уже в эту субботу. Узнайте, как принять участие в тираже с официальными билетами из Украины.
Кажется, в эти дни все хотят сыграть в лотерею США Powerball, и можно понять почему. С тех пор, как лотерея разыграла рекордный джекпот в размере 1,58 миллиарда долларов в январе 2016 года, имя лотереи у всех на устах. Если вы хотите принять участие в лотерее Powerball из Украины, вы можете купить билеты онлайн, совершенно законно и безопасно.
Согласно правилам американской лотереи Powerball, кто угодно может “купить билет Powerball... принять участие в игре... получить выигрыш.” Более того, на официальном сайте лотереи говорится, что “вам необязательно быть гражданином (США) или резидентом, чтобы принять участие в игре.”
Поскольку отправиться в США лично за билетом сейчас не вариант, вы можете принять участие в лотерее онлайн на сайте theLotter, ведущем мировом сервисе для приобретения лотерейных билетов онлайн.
“Стоимость билета Powerball на сайте theLotter рассчитывается исходя из базовой стоимости официального лотерейного билета, а также небольшой комиссии за услуги сайта. Когда вы покупаете лотерейные билеты Powerball на сайте TheLotter, наши местные агенты в США приобретают официальные физические билеты у ритейлеров от вашего имени,” - объясняет Адриан Коореманс, представитель TheLotter.
“В случае выигрыша любого лотерейного приза, вы получите его целиком, так как сервис не взимает комиссий с выигрышей (за исключением налоговых вычетов, где это применимо),” добавил он.
Вот как вы можете выиграть:
- Пройдите регистрацию на сайте TheLotter.com
- Выберите лотерею Powerball
- Отметьте 5 номеров (от 1 до 69)
- Выберите 1 номер ‘Powerball’ (от 1 до 26)
- Подтвердите покупку
На сайте TheLotter.com предлагается минимальное количество полей (3 поля), за $15.
Счастливые победители
Выиграть в лотерею сложно, но возможно, как показывают истории наших счастливых победителей.
Один из крупнейших лотерейных победителей на сайте: житель Багдада, который выиграл $6.4 миллиона в лотерее Орегон Мегабакс в августе 2015 г. На его примере было доказано, что нерезиденты США могут официально забрать свой лотерейный выигрыш с билетом, приобретенным онлайн на сайте TheLotter.
Удивительный выигрыш гражданина Ирака, однако, не единственный пример того, как нерезиденты США выигрывают в лотереи и успешно забирают свои выигрыши. Так, пенсионерка из Панамы сумела выиграть $30-миллионный джекпот в лотерее Флорида Лото в июле 2017 г.
Джекпот лотереи Powerball может быть сорван уже в эту субботу. Как и резиденты США, вы тоже можете принять участие в тираже и попытаться выиграть огромный джекпот! Участвуя в тиражах Powerball США из Украины онлайн на сайте theLotter.com, ваши шансы на выигрыш ровно такие же, как и шансы тех, кто покупает лотерейные билеты в киосках на территории США.
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