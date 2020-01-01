Как выбрать место, где можно насладиться хорошей едой и обстановкой? И если о кухне можно судить, обратившись к отзывам в интернете, то вот в трендах ресторанных интерьеров нам помогли разобраться знаменитые дизайнеры, основатели студии YUDIN Design — Братья Юдины.

Во времена постоянных ограничений и локдаунов, мы учимся избирательнее относиться к выбору заведений. Когда посещение ресторанов невозможно или имеет определенные условия, самый важный вопрос: не придется ли жалеть, что сегодня мы провели время именно в этом баре или кафе?

Тренд №1

Экологичность

Если раньше необходимость использовать натуральные и антиаллергенные материалы в обстановке была не более чем поводом поговорить, то сейчас — это реальное преимущество действительно хороших заведений. Люди научились уважать и ценить свое время. Они больше не хотят сидеть на пластиковых стульях.

5 трендов от Юдиных www.yudindesign.com

Тренд №2

Светлая или яркая цветовая гамма

И правильно! Ведь гораздо приятнее сидеть на удобной мебели из натуральных материалов с качественной мягкой обивкой; располагаться за массивными столами или барными стойками и наслаждаться моментом по-настоящему!

Цвет и свет влияют на настроение самым непосредственным образом. Темные интерьеры, в которых невольно засыпаешь и теряешь концентрацию, отошли в прошлое. Чем светлее обстановка или, чем больше в ней так называемых «цветовых» пятен, в виде ярких предметов интерьера или оформления — тем лучше и бодрее вы будете себя чувствовать. С учетом того, что заведения открываются ради блага посетителей, то этот скромный тренд можно смело отнести к необходимости!

Тренд №3

Актуальный дизайн!

Теперь мало кому хочется сидеть в безликих заведениях с евроремонтом. Классика, как и некогда популярное ар-деко, тоже ушли в небытие. Людям хочется больше воздуха, открытого пространства, больше креатива и даже немного юмора в интерьере. Потому самыми актуальными по-прежнему считаются различные вариации скандинавского стиля, минимализма, футуризма и лофта! Правда, что касается последнего, сейчас актуальным считаются интерьеры лофт в светлых тонах.

5 трендов от Юдиных www.yudindesign.com

Эти стили отлично подходят для организации свиданий, дружеских встреч, семейных ужинов, а можно и просто прийти поработать за компьютером.

Тренд №4

Личное пространство

Какую «рассадку» организовать: более плотную и дружественную или же с акцентом на уважение личного пространства — было политикой каждого отдельного ресторана. Но ковид внес свои коррективы, и индивидуализм стал в приоритете. Потому заведения с индивидуальным расположением мест, где можно расположиться в стороне от остальных – выглядят современными и продвинутыми. Обращайте внимание на то, чтобы в выбранном вами кафе или баре была возможность отделиться от остальных. Это не только комфортнее, но и безопасней.

Тренд №5

Технологичность и эргономика!

5 трендов от Юдиных www.yudindesign.com

Еще лучше, когда владельцы заведений думают предугадывают настроения и думают широко. Например, в шавермной ZEP (г. Днепр), интерьером которой мы занимались, предусмотрен конвейер для бесконтактной выдачи блюд take away. Удобно, актуально, технологично!

Хороший Wi-Fi, обогреватели на летних площадках и кондиционеры внутри помещений, сетевые адаптеры и беспроводные зарядки, а уж тем более хорошее освещение — это норма. Кстати, о свете следует сказать отдельно: свет может быть мягким, приглушенным, но должен быть обязательно равномерным, о чем вполне способны позаботиться дизайнеры ресторанных интерьеров. Как и о том, чтобы столики были расположены возле окон.

Как видите, все последние тренды ресторанных интерьеров — вполне логичны. Все они, направлены на то, чтобы посетителям было удобнее, приятнее и безопаснее. Обращайте внимание на новизну интерьера. Если владельцы ресторанов не заинтересованы в том, чтобы вносить новшества и изменения, подстраиваться под тенденции времени, которые основаны на комфорте гостей, то и вам незачем тратить свои время и деньги на такие места.

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