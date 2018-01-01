Решили разузнать, как наши предки проводили досуг. Оказалось, что среди прочих интересов никто не гнушался различными способами гадания. Собрали для вас самые интересные!

Гадания на продуктах: что мы о них знаем? Getty images

Алевромантия - гадание с помощью муки. Слово происходит из двух греческих слов «алеврон» - мука и «мантия» - предсказание. Первое упоминание о подобном гадании найдено на клинописных табличках 2-го тысячелетия до нашей эры. Муку рассыпали небольшими кучками и предсказывали будущее по их форме и виду. Со временем греки придумали запекать полоски бумаги с фразами философов внутри пирога или печенья. Их раздавали тем, кто желал узнать свою судьбу. Вторым способом было выпекание шариков из муки с записками с предложениями внутри. Шарики перемешивали девять раз и раздавали людям. Алевромантия - гадание с помощью муки shutterrstock

Современные печенья с предсказаниями - это отголоски тех древних способов гадания. А еще можно было гадать по рисункам оставшимся в миске после того, как замесили тесто.

Аломантия - древнее гадание при помощи соли. Подобно многим другим формам гадания, предсказатель бросал кристаллы соли в воздух и интерпретировал узоры, Читай также: Факты и мифы про детокс которые получались из упавших на землю кристаллов. Также читали узоры образованные остатками солевого раствора в чаше. Одна из форм аломантии состоит в бросании соли в огонь, что считается разновидностью пиромантии. Аломантия - древнее гадание при помощи соли pixabay.com

Так как соль была связана с удачей, то некоторые древние традиции сохранились в суевериях, таких как предстоящая неудача, когда солонка опрокидывается или обычай бросать соль через левое плечо для удачи.

Альфитомантия - гадание по ячменным лепешкам. Это даже не совсем гадание, сколько испытание. Если кого-то из группы подозревали в преступлении, каждому участнику предлагалось съесть ячменную лепешку. Предполагалось, что у виновного будет несварение желудка.

Фавомантия - гадание на бобах. Бобы бросали на землю и изучали закономерности в которых они выпадают. Во многих культурах присутствуют различные формы фавомантии. Термин происходит от названия садовых конских бобов. Фавомантия - гадание на бобах Getty images

И славянские и боснийские методы удивительно похожи и, вероятнее всего, имеют общее происхождение. Поскольку этого метода нет на Западе, вполне возможно, что его происхождение могло быть на Ближнем Востоке. Похожий метод существует в Иране с использованием пятидесяти трех горошин.

Критомантия - это тоже гадание на ячменных лепешках из которой гадатели получали информацию о предстоящих событиях. Жертвенные лепешки притирались сначала в Читай также: Польза Алое порошок, а затем из них делали пасту. Такой метод использовали индейцы, жившие в Америке. Племена современной Аризоны использовали смесь измельченных зерен в качестве ритуального жертвоприношения.

Термин критомантия также используется для гадания по зернам злаков. А вот древнегреческие жрецы считали, что гадать нужно с помощью кукурузных зерен. Прорицатель рассыпал зерна либо на шкуру только что принесенных в жертву или на ткань, и искал предзнаменования.

Похожее гадание было обнаружено и в Древнем Египте, и в Перу, там знахари искали знаки в случайных формах зерен кукурузы.

Ойномантия - гадание по вину. Одна из древнейших техник, ойномантия, выполнялась жрицей, известной как вакханка и была под защитой римского бога - Вакха. Ойномантия все еще практикуется в наши дни, а техника заключается в следующем: вино проливают на ткань или бумагу и исследуют образовавшиеся пятна, а еще можно замочить ткань или бумагу в вине и исследовать пятна и формы. Ойномантия - гадание по вину pixabay.com

Тассеография - это гадание на чайных листьях, кофейной гуще или вином осадке. В более современной практике можно также прочитать и интерпретировать остатки других напитков, таких как горячий шоколад, пиво или сок.

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