Zapiekanka Bar: как работать в самом маленьком баре?

Поговорили с владельцем самого маленького киевского бара о яблоках, любимых напитках, опыте и спокойствии, о том, как вставать и идти дальше, и том, как любимое полностью меняет жизнь.

Самый маленький бар Киева это не только камерная атмосфера, отличные диалоги и вкуснейшие наливки, но и владелец бара - Илья. Человек с удивительной харизмой, отличным юмором и полной невозмутимостью. Вместо запланированного часового интервью, с Ильёй мы проговорили целых четыре. Так что с большим удовольствием поделимся разговором и с нашими читателями, потому что хорошее должно идти в массы.

Как стать барменом?

Когда-то я работал официантом, и работа эта мне очень нравилась. Я получал массу удовольствия от пребывания в моменте, движения и взаимодействия с людьми.

Zapekanka Bar: наливки и самый узкий бар в городе www.instagram.com/zapiekanka27

Но при этом всегда наблюдал за барменами, ребятами с юмором, острыми языками, ловкими руками, и за стойкой они творили волшебство. На то время они были вдвое старше меня. И на них было не просто приятно смотреть, хотелось в этом участвовать. Так я начал работать барбеком, т.е.

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человеком, который помогает барменам - режет фрукты, приносит лед. Тогда же я начал изучать миксологию - как правильно сочетать и готовить алкогольные коктейли. Скажу честно - поначалу все это давалось с трудом.

Однажды, мой начальник показал, что в этой сфере можно не только работать, но и зарабатывать. А еще он сказал фразу, которую я запомнил, но всю ее суть только со временем понял.

Фраза звучала так: “Вот мне сейчас 40 и у меня есть множество интересных историй, которые я могу рассказать и дочкам и друзьям. Не всем моим ровесникам есть что рассказать, а чтобы интересного - и того меньше”.

А потом я понял, что горю именно баром. Мой начальник это заметил и решил, что мне пора расти. И вот однажды он подозвал меня к себе, завел за барную стойку и четыре часа рассказывал всё об алкогольных напитках. Сорт, страна, год, как и с чем смешивать, а потом показывал на бутылки и просил, чтобы теперь я все про них рассказал. Понятное дело, что я не рассказал ничего кроме названий с этикеток. Четыре часа информации сразу после смены - внутри себя я просто выл. Тогда начальник, а звали его Дэн, сказал: чтобы завтра все знал на зубок. Ну и что тут делать? Пришлось “заболеть“ на три дня. Все эти три дня я зазубривал всю возможную информацию, и когда пришел - ответил на все вопросы. Наверное, это единственный случай в моей жизни, когда я просто выучил всё.

Zapekanka Bar: наливки и самый узкий бар в городе www.instagram.com/zapiekanka27

Какие наливки самые любимые?

Все наливки готовлю сам и оцениваю сам, потому что хочется, чтобы было не просто хорошо, а отлично! Наливки немногим крепче вина. Ты можешь выпить, стать весел, будет легко пообщаться, посмеяться, но не более того. Потому что во всем важно послевкусие, а оно не должно оставлять неприятный осадок.

А вот любимые напитки определяются под настроение. Сейчас это однозначно “Острый томат” и “Зеленое яблоко”. Последние нам поставляет один дедушка, который их собирает с такой любовью и вниманием, что наливка выходит всегда удачной.

Иногда мне нравится “Личи” или “Смородина с мятой”. Идей приготовления новых наливок у меня очень много, подводит только самоуверенность, когда думаю, что всё запомню, но нет. Потому взял себе за привычку все записывать, ведь новые вкусы это новые грани, а значит расширение кругозора.

Про карьерный рост

Со временем я не просто знал весь ассортимент наизусть, я научился отличать, сопоставлять, чувствовать оттенки. Вот тут торфяные нотки, а это скотч. Этот коктейль можно сделать вот так, а этот иначе.

Я стал экспериментировать и в результате один из моих авторских коктейлей “Богомол” подают в разных заведениях по всей Украине.

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Я работал в разных местах. И в “Арт-клубе 44”, в “Алхимике”, в “Помаде”. Работал в загородном клубе, где придумывал коктейли и параллельно читал стихи Леси Украинки Яценюку.

Чем больше я разбирался в приготовлении коктейлей и шотов, тем интереснее мне было. Примерно в то время я начал задумываться, что хотел бы иметь свой собственный, небольшой, но уютный бар. Это своего рода логическое продолжение карьеры. Что вот, настанет светлый день и я хозяин бара.

Работа барменом это про танец, а значит про жизнь.

Хозяин бара, это тот кто не просто знает где и что лежит, но знает где что достать. Нужны скрепки? Легко! Секунда - и вот у вас в руках скрепка.

Zapekanka Bar: наливки и самый узкий бар в городе www.instagram.com/zapiekanka27

Когда работа перестает быть работой

Однажды с баром случилось несчастье и он был несколько разрушен. Я зашел внутрь, остановился на пороге, смотрел на битые стекла, обломки и испытывал гамму чувств. Провел рукой по барной стойке и сказал что-то вроде: “Ничего. Ничего. Я тебя починю, всё будет хорошо, мы справимся”. Потому что, понимаете, есть такая грань, когда вот это работа, а вот твое детище. Ты в него вкладываешь всего себя. Вкладываешь без остатка, каждый предмет, деталь - это все ты, это все история. И даже мысли не возникает, что может не получиться. Падаешь, встаешь, поднимаешь и продолжаешь. Потому что это не о деньгах, это о жизни. Даже ужасающее можно переварить и обратить в удобрения, а потом собрать зеленых яблок и будет тебе счастье.

Бар Zapekanka

Когда случился этот бар, я уже ушел из общепита и не планировал возвращаться. Живые деньги это огромный бонус и отказаться от них очень сложно, но еще сложнее научиться не зависеть от них. Это такой прыжок веры, когда ты знаешь как, умеешь, но хочешь попробовать иначе. И, как во многих историях, все произошло случайно. Я зашел к другу в бар, ему нужно было срочно выйти и он попросил меня встать за бар. И тут я понял, что дома.

Осознание жизни происходит именно во время всех этих движух внутри бара.

Ты просто общаешься с гостями, смотришь чтобы все было хорошо, узнаешь что-то новое, рассказываешь истории - и жизнь вокруг тебя, и ты внутри неё. Это великая ценность - понимание своего места. Ну и конечно же - это драйв.

Zapekanka Bar: наливки и самый узкий бар в городе www.instagram.com/zapiekanka27

Тут своя магия, если и есть где “пуп земли“, то он именно здесь, потому что такие люди сюда приходят, такие встречи происходят, что только и успеваешь шире открывать глаза, чтобы все увидеть, понять и запомнить.

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Например тут всегда задерживаются свои люди. Не знаю, как я их узнаю, и как это понять, просто открывается дверь и понимаешь - свои. Со своими всегда просто, это искренние и открытые люди, да и я достаточно простой. Мне хочется чтобы гостям было уютно, радостно и хорошо. Потому что они приходят почти ко мне домой, и я стараюсь сделать так, чтобы всем было классно. Чтобы никто никого не обижал, не приставал к девочкам, не нарушал правил. Это моя территория, где правил не так уж и много, но они есть. Но люди бывают разные и ведут себя по-разному.

Интересные истории в баре

Однажды в бар заехал байкер, он прогудел всю Большую Житомирскую, огромный мужик, из колонок у него орал КиШ, косуха, борода и вот это все, мы с ним поговорили немного и я понимаю – свой. И буквально через 10 минут заходит 19-летний паренёк – студент консерватории. Худой, зеленый, скрипач и пианист, учится на композитора. Я налил им наливок и пошел мыть посуду, и думаю в процессе: «так, надо чтобы все мирно было, чтобы ничего не произошло». Мою посуды и слышу хлопки, думаю: «ну всё, приехали. Выхожу и вижу картину – эти двое стоят обнявшись и хлопают друг-друга по плечу. Оказалось, что байкер учился в той же школе, в том же классе скрипки. Они моментально нашли общий язык. И так радостно стало. И таких историй очень много.

Zapekanka Bar: наливки и самый узкий бар в городе www.instagram.com/zapiekanka27

Про радость жизни

Для меня очень важно не безразличие. Понимаете? Если я вижу, что кому-то плохо, я предложу воды, спрошу как дела, нужна ли помощь. Вопрос не только в вежливости, мы же все люди. Мне нравится, когда вокруг меня комфортно и хорошо. Если есть проблема – ее надо решить. Если я знаю, как сделать лучше - сделаю. Это ведь не трудно. В 2% из 100 случаев я, конечно жалею, что люди бывают не очень. Но и это только издержки работы, в основном все, кто приходят - классные. Очень драйвит, когда я вижу людей, и вижу, что им просто нужно быть вместе, тогда я стараюсь как-то помочь. Например, вижу – сидят парень и девчонка, и есть искра между ними. Но оба стесняются, он что-то пошутит, скажет глупейшее, а она смеяться. А смех это уже победа. За полтора месяца они раза три случайно встречались в баре, тупили жутко. Через какое-то время эта девчонка со своей подругой заходят в бар, что-то заказывают. И я пишу сообщение тому пареньку, мол, давай, ноги в руки и чеши сюда, вот тут она. И он приходит, а у неё глаза начинают блестеть только он переступает порог. И все, вот они уже продолжительное время вместе.

Zapekanka Bar: наливки и самый узкий бар в городе www.instagram.com/zapiekanka27

Я не говорю, что это роковая какая-то история, но они радостны и выставляют много совместных фото в инстаграм.

Вот такие истории я очень люблю, потому что это о красоте и радости.

А прочие, интересные истории – да они классные, порою невероятные, но не питают так, как питает радость. Потому что, когда люди уходят довольными, смеются – я понимаю что все не зря и я не зря. Это как раз о взаимности. Я выкладываюсь, чтобы всем было хорошо, а люди ответной радостью возвращают мне все сторицей. Такой себе круговорот энергии. Не это ли счастье?

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