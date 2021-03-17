По поведению грачей в этот день судили о том, какой будет весенняя погода.

Запреты дня 17 марта 2021: Чего категорически нельзя делать на Герасима-грачевника pixabay.com

В среду, 17 марта 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Герасима, а ирландская диаспора по всему миру празднует День святого Патрика.

Что нельзя делать на 17 марта 2021?

давать обещания, которые вы не собираетесь выполнять;

лениться, долго спать или просто лежать в постели без дела;

разговаривать с незнакомыми людьми.

Приметы и поверья на 17 марта 2021

Читай также: Актерские династии: 8 актрис, которые пошли по стопам звездных родителей В день Герасима-грачевника пекли хлеб в виде грачей. Этот ритуал должен был ускорить прилет первой весенней птицы и соответственно приход весны.

В день Герасима-грачевника пекли хлеб в виде грачей. Этот ритуал должен был ускорить прилет первой весенней птицы и соответственно приход весны. 17 марта считалось единственным временем в году, когда можно было изгнать из дома кикимору.

По поведению грачей в этот день судили о том, какой будет весенняя погода: «Коли грачи прямо на старые гнезда летят - весна будет дружная, полая вода сбежит вся разом». Если же птицы прилетали раньше 17 марта, то это предсказывало неурожайный год.

Другие праздники 17 марта 2021

Праздник шёпота

День святого Патрика

День подводной лодки

День встречи ветра с Южного Полюса

День памяти благоверного князя Даниила Московского

День памяти преподобного Герасима Иорданского

День мобилизационного работника в Украине

Именины 17 марта 2021

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По православному церковному календарю День ангела отмечают Акакий (не делающий зла, неплохой), Александр (защитник), Василий (царский), Вячеслав (более славный), Георгий (земледелец), Герасим (уважаемый), Григорий (бодрствующий), Даниил (Бог мой судья), Иоасаф (Господь судия), Кондрат (широкоплечий), Павел (малый), Стратоник (Воинства победитель), Ульяна (пушистая), Яков (следует по пятам).

По католическому – Гертруда (воительница), Иосиф (Бог да воздаст), Патрик (представитель знати, патриций).

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