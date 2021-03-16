В этот день нельзя брать и давать в долг.

Запреты дня 16 марта 2021: Чего категорически нельзя делать на Евтропиев день freepik.com

Во вторник, 16 марта 2021 года, православные христиане чтут память мученика Евтропия Амасийского.

Что нельзя делать на Евтропиев день 16 марта 2021?

После заката нельзя ни давать, ни брать в долг деньги или хлеб

Если солнце село, то нельзя выбрасывать мусор из дома

Приметы и поверья на Евтропиев день 16 марта 2021

Читай также: Гороскоп на 16 марта 2021 года для всех знаков зодиака В народе говорили, что если 16 марта синицы весело щебечут, то скоро будет теплая погода. А если они чирикают грустно и протяжно, то нужно ждать заморозков.

В народе говорили, что если 16 марта синицы весело щебечут, то скоро будет теплая погода. А если они чирикают грустно и протяжно, то нужно ждать заморозков. Считалось, что утром в этот день нужно было умыться водой, в которой всю ночь находился какой-то серебряный предмет. Тогда человек будет весь год молодым и красивым.

Также на Евтропиев день люди рисовали кресты на входной двери в дом, воротах и окнах, чтобы защититься от злых сил.

В этот день наши предки обходили поле крест-накрест, чтобы привлечь внимание солнца и попросить его растопить снег.

Главным же событием Евтропиева дня было пробуждение медведя. Люди верили, что именно 16 марта он просыпался от зимней спячки и выходил из берлоги.

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День памяти преподобномученицы Марфы Ковровой и мученика Михаила Строева

Именины 20 февраля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Василиск (царский), Евтропий (благонравный), Зинон (принадлежащий Зевсу, божественный), Зоил (милостивый к животным), Клеоник (победославный), Марфа (госпожа, хозяйка), Михаил (Богу подобный), Пиама (питательница)

По католическому – Аббан (красноречивый, яркий), Хериберт (светлая армия).

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