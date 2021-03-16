Запреты дня 16 марта 2021: Чего категорически нельзя делать на Евтропиев день
Во вторник, 16 марта 2021 года, православные христиане чтут память мученика Евтропия Амасийского.
Что нельзя делать на Евтропиев день 16 марта 2021?
- После заката нельзя ни давать, ни брать в долг деньги или хлеб
- Если солнце село, то нельзя выбрасывать мусор из дома
Приметы и поверья на Евтропиев день 16 марта 2021
Читай также: Гороскоп на 16 марта 2021 года для всех знаков зодиакаВ народе говорили, что если 16 марта синицы весело щебечут, то скоро будет теплая погода. А если они чирикают грустно и протяжно, то нужно ждать заморозков.
- Считалось, что утром в этот день нужно было умыться водой, в которой всю ночь находился какой-то серебряный предмет. Тогда человек будет весь год молодым и красивым.
- Также на Евтропиев день люди рисовали кресты на входной двери в дом, воротах и окнах, чтобы защититься от злых сил.
- В этот день наши предки обходили поле крест-накрест, чтобы привлечь внимание солнца и попросить его растопить снег.
- Главным же событием Евтропиева дня было пробуждение медведя. Люди верили, что именно 16 марта он просыпался от зимней спячки и выходил из берлоги.
Другие праздники 16 марта 2021
- День «Ты всё делаешь правильно»
- День спонтанности
- День цветных карандашей
- День без селфи
- Всемирный день социальной работы
- Праздник иконы Божией Матери Волоколамской
- День памяти преподобной Пиамы Александрийской, девы
- День памяти святых Зинона и Зоила
- День памяти преподобномученицы Марфы Ковровой и мученика Михаила Строева
Именины 20 февраля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Василиск (царский), Евтропий (благонравный), Зинон (принадлежащий Зевсу, божественный), Зоил (милостивый к животным), Клеоник (победославный), Марфа (госпожа, хозяйка), Михаил (Богу подобный), Пиама (питательница)
По католическому – Аббан (красноречивый, яркий), Хериберт (светлая армия).
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