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Запреты дня 16 марта 2021: Чего категорически нельзя делать на Евтропиев день

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В этот день нельзя брать и давать в долг.
Запреты дня 16 марта 2021: Чего категорически нельзя делать на Евтропиев день
Запреты дня 16 марта 2021: Чего категорически нельзя делать на Евтропиев день
freepik.com

Во вторник, 16 марта 2021 года, православные христиане чтут память мученика Евтропия Амасийского.

Что нельзя делать на Евтропиев день 16 марта 2021?

  • После заката нельзя ни давать, ни брать в долг деньги или хлеб
  • Если солнце село, то нельзя выбрасывать мусор из дома

Приметы и поверья на Евтропиев день 16 марта 2021

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    В народе говорили, что если 16 марта синицы весело щебечут, то скоро будет теплая погода. А если они чирикают грустно и протяжно, то нужно ждать заморозков.
  • Считалось, что утром в этот день нужно было умыться водой, в которой всю ночь находился какой-то серебряный предмет. Тогда человек будет весь год молодым и красивым.
  • Также на Евтропиев день люди рисовали кресты на входной двери в дом, воротах и окнах, чтобы защититься от злых сил.
  • В этот день наши предки обходили поле крест-накрест, чтобы привлечь внимание солнца и попросить его растопить снег.
  • Главным же событием Евтропиева дня было пробуждение медведя. Люди верили, что именно 16 марта он просыпался от зимней спячки и выходил из берлоги.

Другие праздники 16 марта 2021

  • День «Ты всё делаешь правильно»
  • День спонтанности
  • День цветных карандашей
  • День без селфи
  • Всемирный день социальной работы
  • Праздник иконы Божией Матери Волоколамской
  • День памяти преподобной Пиамы Александрийской, девы
  • День памяти святых Зинона и Зоила
  • День памяти преподобномученицы Марфы Ковровой и мученика Михаила Строева

Именины 20 февраля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Василиск (царский), Евтропий (благонравный), Зинон (принадлежащий Зевсу, божественный), Зоил (милостивый к животным), Клеоник (победославный), Марфа (госпожа, хозяйка), Михаил (Богу подобный), Пиама (питательница)

По католическому – Аббан (красноречивый, яркий), Хериберт (светлая армия).

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Теги: запреты, приметы, поверья, праздники, именины
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Источник: ivonа bigmir)net

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