После насыщенной рабочей недели самое время расслабиться и посетить интересные события.

Читай также: Масленица 2021: самые интересные мероприятия Киева

Хоть эта рабочая неделя и не была длинной, благодаря 8 Марта мы работали всего четыре дня, но это не значит, что не стоит отдыхать. Поэтому Ivona решила сделать подборку самых интересных мероприятий Киева 12-14 марта, чтобы вы знали, куда пойти после работы.

Афиша мероприятий Киева 12-14 марта Иммерсивное шоу «ARTAREA ВРЕМЕНИ. Перезагрузка» Пресс-служба

Масштабное иммерсивное шоу «ARTAREA ВРЕМЕНИ. Перезагрузка»

Где и когда: Софийская 11-15, 11.00 – 20.00 в выходные,

Софийская 11-15, 11.00 – 20.00 в выходные, Сколько: 50-200 грн.

В большом зале Digital Gallery+ пройдут персональные выставки украинских художников Ф.Паленко, И.Куделина и скульптора О.Владимирова. В проекте «ARTAREA ВРЕМЕНИ. Перезагрузка» гости увидят симбиоз внутреннего мири человека, величия природы и Космических образах с помощью искусства и цифровых технологий. Организаторы предлагают выйти за пределы обыденности, чтобы выяснить существуют границы между Человеком и Временем между Личностью и Вселенной? Просмотрев проект люди творческих профессий получат вдохновение и новые идеи, те, кто нуждается в переосмыслении – очищение и обновление, кто ищет смысл бытия – утверждение и познания себя.

Фестиваль гигантских китайских фонарей Фестиваль гигантских китайских фонарей instagram.com/novespivochepole/

Где и когда: Певческое поле, до 28 марта, 17.00,

Певческое поле, до 28 марта, 17.00, Сколько: 50-150 грн.

Читай также: Ceramic Art Week: 4 причины посетить выставку современной скульптуры в Киеве

Насладиться гигантскими китайскими фонарями могут киевляне до 28 марта. Поэтому, если вы не планируете праздновать Масленицу – самое время посетить шоу с азиатским акцентом. Вы увидите настоящую иллюминационного магию 30 тематических локаций, километры шелка и сотни тысяч сказочных led-ламп, раскрывающие таинственный мир Поднебесной. Специальный гость программы-гигантский Огненный Лев, особенно фотогеничный для фото в инстаграм. Здесь найдут развлечения по душе и взрослые и дети. А на выходных – увлекательная шоу-программа и фаер-шоу.

Подпольный Стендап/Underground Stand Up

Где и когда: ilMolino, 13 марта, 19.00,

ilMolino, 13 марта, 19.00, Сколько: 200-300 грн.

Тем, кто хочет после насыщенной недели не только расслабиться, но и посмеяться стоит посетить вечер лучшего юмора от Подпольного стендапа. В этот вечер выступят: Василий Байдак, актер театра абсурда «Воробушек», участник телешоу «Лига Смеха»; Юрий Коломиец - лауреат фестиваля 2nd International COMEDY week in Kiev; Артур Петров – участник таких телешоу как «Рассмеши Комика», «ГуднайтКлаб», «Комик на миллион».

Шоу «Інші» Шоу "Інші" kiev.karabas.com

Где и когда: Зал TEATROOM, 14 марта, 19.00,

Зал TEATROOM, 14 марта, 19.00, Сколько: 500-1500 грн.

Шоу «Інші» – это симбиоз цирка, театра, хореографии и музыки. Захватывающий сюжет, космические трюки, другой взгляд. Уникальная возможность окунуться в мир ДРУГИХ и почувствовать каждый момент нового шоу. Это – цирк со смыслом. История, рассказывающая о другом мире жизни на Луне. Созерцая ночью на звездное небо, хочется спросить, а что же находится на другой планете? Есть там кто-нибудь? Какая энергия там скрыта? Кто они ДРУГИЕ?

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.