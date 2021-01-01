На дороге – все равны: появились наклейки на авто в поддержку гендерного равенства
К международному женскому дню появились наклейки на автомобили, призывающие водителей относиться друг к другу на дорогах как к равным безотносительно пола. “На дороге нет водителей и водительниц. На дороге – все равны“ – написано на наклейках. На них изображены гендерно нейтральные виды обуви, в противовес широко распространенным “туфелькам“.
“Отмечать или не отмечать 8 марта? Конечно, отмечать. Как день равенства и солидарности, – говорит PR-директор KLO Анна Самойленко. – Сегодня стоит отдать должное достижениям и вкладу женщин и задуматься над тем, какой путь прошли женщины в отстаивании своих прав. Международный женский день – отличный повод напомнить обществу о необходимости гендерного равенства“.
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Наклейки можно бесплатно взять в сети АЗС KLO.
Креативную идею разработало агентство Michurin.
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