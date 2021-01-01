Куда пойти 8 марта в Киеве: самые интересные мероприятия столицы

В столице в этот день пройдет масса различных мероприятий от маршей, ралли и до концертов.

Афиша мероприятий в Киеве 8 марта 2021 года весьма обширна: в столице состоится множество праздничных концертов, спектаклей, а также марш женщин и даже женское ралли. Куда пойти в Киеве 8 марта – читай в нашем материале.

Афиша мероприятий 8 марта в Киеве

Куда пойти 8 марта в Киеве marsh-zhinok.com.ua/

Марш женщин

8 марта в 13.00 с Михайловской площади в Киеве стартует Марш женщин. Участницы марша выдвигают следующие требования: ратификация Стамбульской конвенции, открытие государственных шелтеров в разных регионах Украины для женщин, которые подвергаются домашнему насилию, увеличение соцпомощи матерям, которые воспитывают детей с инвалидностью и другие.

Куда пойти 8 марта в Киеве kmamk.com

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Большое женское ралли

Традиционно, 8 марта в столице состоится Большое женское ралли. Девушки могут принять участие в гонках. Автомобили участниц будут разделены на классы: №1 – до 1400 см.куб.; №2 – до 1800 см.куб.; №3 – более 1800 см.куб.; Е-электромобили. К тому же в этом году добавилась категория Sport – в ней смогут состязаться экипажи, в которых как минимум одна участница принимала участие в кубках, чемпионатах по автомобильному спорту.

Романтическое полнокупольное шоу “Ты – моя Вселенная“

Художественный проект ARTSрасе Киевского Планетария приглашает на полнокупольное шоу, посвященное Женщинам – “Ты – моя Вселенная“! Именно Женщина, как и Вселенная, олицетворяет безграничную, необъятную нежность, красоту и любовь! Вас ждут незабываемый уникальный вечер формата “ARTSpace party“ с бокалами шампанского, участие в увлекательном фото–квесте “Вы среди звезд“, где каждый почувствует себя настоящей звездой благодаря профессиональному фотографу и интересные космические истории. А дальше - яркое полнокупольное шоу в формате 360 в сочетании с живой музыкой, мелодиями песен – мировых хитов, посвященных Женщинам, сюрпризы и праздничная атмосфера.

Куда пойти 8 марта в Киеве https://www.facebook.com/events

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Шоу “Інші“

8 марта в новом зале TEATROOM Дворца “Украина“ состоится цирковое шоу нового формата. Это симбиоз цирка, театра, хореографии и музыки, а также захватывающий сюжет, космические трюки, другой взгляд на цирковое искусство. У зрителей будет уникальная возможность окунуться в мир ДРУГИХ и почувствовать каждый момент нового шоу. В проекте принимают участие лучшие украинские артисты, которые выступают на мировых аренах.

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