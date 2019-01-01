Ceramic Art Week: 4 причины посетить выставку современной скульптуры в Киеве

Все еще не знаете, чем заняться на выходных? Самое время познакомиться с современной скульптурой.

Сегодня, 6 марта, в Киеве стартовал фестиваль современной авторской керамики Ceramic Art Week. Журналисты ivona.bigmir.net там уже побывали и уже знают, почему Ceramic Art Week стоит посетить каждому.

Ceramic Art Week: 4 причины посетить фестиваль

Познакомиться с работами современных керамистов, дизайнеров, скульпторов. На площади 2000 кв. метров представлены работы 50 авторов, выставлены более 200 уникальных предметов, условно разделенных на 2 части: “Сoncept” та “Home decor”. В первом экспозиционном пространстве выставляются коллекционные работы известных авторов и брендов, выполненные в традиционных и новаторских техниках. Другая часть – арт-ярмарка прикладной керамики: блюда, вазы, сосуды, скульптуры, предметы интерьерного дизайна.

Ceramic Art Week в Киеве Пресс-служба

Увидеть известные работы украинских скульпторов. Посетители увидят знаменитые работы “Головы“ Олега Тистола и Николая Маценко, супрематические вазы-“сапоги“ Юрия Соломко из проекта “Малевич. ХХ ст“. Керамическая мастерская известного архитектора и керамиста Сергея Махно покажет коллекционные артигрушки Dido, одна из которых высотой 2,5 м. Художник Владимир Манжос, который создает всемирно известные муралы под именем Waone Interesni Kazki, представит лимитированную коллекцию ваз “с ушами“. Как соединяются украинские керамические традиции и японская философия ваби-саби, можно будет увидеть в работах Владимира Корниенко.

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Попытаться отгадать: где работа именитого мастера, а где начинающего художника. Особенность Ceramic Art Week в том, здесь представлены работы как звезд, так и молодых украинских керамистов, скульпторов, дизайнеров: Нелли Исупова, Андрей Ильинский, Юрий Мусатов, Владимир Хижинский, Гия Миминошвили, Владимир Сай, Сергей Герасименко, Лиза Портнова, а также известные художники живописи и графики, которые реализовали свои идеи в глине.

Прикоснуться к искусству. И еще одним бонусом посещения фестиваля является возможность поучаствовать в мастер-классах. Всегда мечтали лепить из глины? Тогда вам точно сюда. На протяжении недели будут проводится мастер-классы гончаров, у посетителей будет возможность поработать за гончарным кругом, слепить свистульку-кукушку из глины или расписать изделие цветной глиной.

Ceramic Art Week в Киеве Пресс-служба

Мы пообщались с гончаром Ярославом Чабанюком и узнали, как подготовиться к мастер-классу и какое занятие выбрать, если впервые собираешься работать с глиной.

“Девушкам, которые хотят поработать за гончарным кругом, я бы советовал не одевать короткие юбки и шорты, ведь во время работы – это доставлять дополнительные неудобства. Всем участникам мастер-классов будут выдавать фартуки, чтобы не испачкать одежду, однако, если глина все-таки попадет на ваш наряд переживать не стоит – ведь мы будем работать с такой глиной, которая легко смывается. Можно сразу после мастер-класса пойти в уборную и протереть влажной салфеткой испачканный участок и все моментально отчистится“, - рассказывает Ярослав Чабанюк.

Также мы поинтересовались, как подобрать мастер-класс человеку, который ни разу не работал с глиной и за гончарным кругом:

“Есть несколько вариантов проведения мастер-классов за гончарным кругом. Если вы раньше никогда не работали, то я могу помочь и сделать изделие вашими руками. Вы будете полностью принимать участие в процессе, это интересно, тактильно и дарит множество приятных ощущений. Второй вариант – вы можете сами сделать, я не могу гарантировать результат, но участник будет делать все самостоятельно. Это довольно сложно, и я не рекомендую это делать на первом занятии“, - рекомендует Ярослав Чабанюк.

В первый день открытия выставки для гостей провел мастер-класс по лепке известный скульптор Андрей Ильинский. Посетителям предложили слепить маску. Многие решили дать волю фантазии и вылепливали удивительных существ. Мы пообщались с мастером и спросили, что нужно знать о работе с глиной начинающему мастеру.

Ceramic Art Week в Киеве Пресс-служба

“Работая с глиной стоит понимать, что она может быть чудовищно сложной и одновременно очень простой. Сама глина очень влияет на результат работы, ведь я считаю, что декоративно-прикладные виды искусств это те, в которых материал оказывает сильное влияние на конечный результат. Кстати, еще один интересный факт о глине – половина информации о древних цивилизациях пришла к нам через закаменевшую глину“, - поделился Андрей Ильинский. Читай также: Премьеры весны 2021: ТОП-10 самых ожидаемых фильмов

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