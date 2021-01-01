Овсянка принесет с собой настоящее весеннее тепло.

Запреты дня 3 марта 2021: Чего категорически нельзя делать на Праздник Овсянки depositphotos.com

Птичка овсянка - вестница теплой весны, которую зазывали 3 марта. Увидеть пернатую в этот день, угостить ее и послушать щебет - хорошая примета. День прилета овсянки называют Праздником Овсянки или Ярило с Овсянкой, чествуя таким образом и славянского бога солнца и плодородия.

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Что нельзя делать на Праздник Овсянки 3 марта 2021?

впадать в уныние и ругаться

сквернословить

бездельничать

заниматься починкой одежды

выносить мусор

давать хлеб и соль в долг

носить темную одежду

отказывать в помощи

выкидывать еду

разменивать деньги

принимать важные решения.

Приметы на Праздник Овсянки 3 марта 2021

Желтую сладкоголосую птичку овсянку все ждали с нетерпением, ведь она - символ наступившей теплой весны. Пускай на улицах лежит снег, но морозов после Праздника Овсянки уже не ожидали.

На Ярилу с Овсянкой хозяйки готовили особые лакомства - булочки и печенье на овсяной муке, которые назывались “овсяники“. Выпечкой угощали всех домочадцев, друзей и близких. Считалось, что съевший овсяник в такой праздник весь год будет счастливым и здоровым, а в доме его будут мир и благополучие. Отказываться от угощения нельзя, чтобы не накликать на себя беду. Печенье из овсяной муки также оставляли на улице: во дворе, на подоконниках, и пр., чтобы птички, а особенно - желтые покровительницы дня, также могли полакомиться выпечкой.

Носить темные одежды на Праздник Овсянки не принято, а желтая одежда в этот день могла принести удачу.

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Другие праздники 3 марта 2021

Всемирный день дикой природы

Всемирный день писателя

Всемирный день охраны здоровья уха и слуха.

Именины 3 марта 2021

По православным святцам День ангела отмечают Агриппа (дикий скакун), Анна (благосклонность), Василий (царственный), Виктор (победитель), Владимир (владеющий миром), Дорофей (дар Божий), Кузьма (мир), Лев (лев), Лука (светлый), Павел (малыш), Феодул (раб Божий) и Флавиан (золотоволосый).

По католическим - Екатерина (непорочная), Елизавета (Богом я клянусь), Иоланта (фиалка), Камилла (благородная жрица), Марин (морской), Мария (любимая, горькая, госпожа), Тереза (охотница), Феликс (счастливый) и Фредерик (могучий мир).

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