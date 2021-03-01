Гороскоп на 1 марта 2021 года

У кого в первый день весны намечается служебный роман, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 1 марта 2021 года (01.03.2021) для всех знаков Зодиака расскажет, для кого закончится полоса неудач.

Гороскоп на 1 марта 2021 Овен

Первого марта ваша целеустремленность положительно отразится на окончательных результатах работы, что создаст условия для воплощения в жизнь сокровенной мечты.

Гороскоп на 1 марта 2021 Телец

У некоторых Тельцов будет наблюдаться снижение запаса жизненных сил. Следите за своим здоровьем, чаще выходите на пешие прогулки.

Гороскоп на 1 марта 2021 Близнецы

Неожиданные события могут постоянно держать вас в напряжении, не позволяя отвлечься и отдохнуть. Не стоит в этот день поддаваться лени! Не подводите своих коллег.

Гороскоп на 1 марта 2021 Рак

День символизирует пробуждение сил природы, повышение энергетического потенциала. Первый день весны, благоприятный для судебных разбирательств, оформления документов, организации частного бизнеса.

Гороскоп на 1 марта 2021 Лев

Сконцентрировавшись на себе, вы можете сорить деньгами и заниматься самообманом. Не все смогут разделить вашу неоправданную эйфорию. Львы, вам необходимо побыть в одиночестве, чтобы восстановить утраченное равновесие.

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Гороскоп на 1 марта 2021 Дева

У вас намечается жаркий роман с коллегой, возможно, это ваш будущий избранник. Благоприятный отрезок времени для карьерных взлетов.

Гороскоп на 1 марта 2021 Весы

Начало весны будет благоприятным. Полоса неудач должна закончиться. Если вы мечтали внести перемены в свою жизнь, то в этот день можно приняться за их осуществление.

Гороскоп на 1 марта 2021 Скорпион

Рекомендуется сосредоточиться и приложить все силы к наиболее важному направлению деятельности. Будьте осторожны в тратах, контролируйте финансовую сферу.

Гороскоп на 1 марта 2021 Стрелец

В первый день весны возрастут обаяние Стрельцов и их сексуальный потенциал. Интуитивное проникновение в чувства окружающих, привлекательность и творческий, оригинальный взгляд на вещи смогут расположить к Стрельцам окружающих.

Гороскоп на 1 марта 2021 Козерог

Могут возникнуть вопросы с финансами. Многое из запланированного успеете. В этот период звезды не обещают вам неудач и тревог.

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Гороскоп на 1 марта 2021 Водолей

Если вы будете действовать планомерно и последовательно, то сможете добиться успеха в самых разных областях. Исключите суетливость и неустойчивость во взглядах.

Гороскоп на 1 марта 2021 Рыбы

В этот понедельник негативные тенденции будут выражаться в эмоциональной скованности и снижении настроения. Родители-Рыбы могут столкнуться с резким противостоянием детей.

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