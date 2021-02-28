Гороскоп на 28 февраля 2021 года

К какому знаку Зодиаку придет взлет творческой мысли и фантазии, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 28 февраля 2021 года (28.02.2021) для всех знаков Зодиака расскажет, у кого в амурных делах грядут перемены.

Гороскоп на 28 февраля 2021 Овен

Воскресенье пройдет тихо, спокойно, в домашнем кругу. Любителям активного отдыха, звезды рекомендует следить за своим здоровьем. В личной жизни все стабильно.

Гороскоп на 28 февраля 2021 Телец

28 февраля у Тельцов будут наблюдаться денежные поступления, подарки, помощь. Возможно, этот день позволит вам осуществить самые заветные мечты в отношении особы противоположного пола.

Гороскоп на 28 февраля 2021 Близнецы

День, благоприятный для приобретений. Он может стать плодотворным для обновления, когда вы сможете сконцентрировать свою энергию и найдете ей правильный выход.

Гороскоп на 28 февраля 2021 Рак

Благоприятный период для поездок. Займитесь планированием следующих выходных, так как там будет три выходных. В амурных делах у вас грядут приятные перемены.

Гороскоп на 28 февраля 2021 Лев

События этого дня могут усилить ваше беспокойство и предчувствие опасности. Основные неприятности коснутся и материальной стороны жизни.

Гороскоп на 28 февраля 2021 Дева

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Возможно, в последний день февраля вы встретите давнего приятеля, с которым раньше были связаны приятные события. Проживете еще раз те яркие впечатления.

Гороскоп на 28 февраля 2021 Весы

Звезды обещают вам отличный день для реализации планов и желаний, поездок и путешествий, переезда на новое место. Вероятно, осуществятся давние мечты многих представителей данного знака.

Гороскоп на 28 февраля 2021 Скорпион

Не исключено, что 28 февраля вам придется решать множество вопросов одновременно. Ваш внутренний мир будет стремиться к совершенствованию, поиску новых идеалов.

Гороскоп на 28 февраля 2021 Стрелец

Вероятен взлет творческой мысли и фантазии, прилив жизненных сил. Даже из самых сложных ситуаций находчивые Стрельцы смогут выпутаться с выгодой для себя.

Гороскоп на 28 февраля 2021 Козерог

Ничего значительного не предпринимайте. Откажитесь от домашней работы в первой половине дня. Посвятите воскресенье самоуглублению, самообразованию, пересмотру всей системы ценностей.

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Гороскоп на 28 февраля 2021 Водолей

Водолеи, у вас ожидается волне спокойный день. Не подавайтесь лени, если не успели выполнить все дела по дому. Откажитесь от спиртных напитков.

Гороскоп на 28 февраля 2021 Рыбы

В этот день, 28 февраля, вам следует постараться сдерживать себя во всем, и тогда этот день не оставит неприятных воспоминаний. Помните, вы сами в ответе за свои поступки и принятые решения.

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