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Запреты дня 1 марта 2021: Чего категорически нельзя делать на Ярилин день

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Как правильно провести 1 день весны?
Запреты дня 1 марта 2021: Чего категорически нельзя делать на Ярилин день
Запреты дня 1 марта 2021: Чего категорически нельзя делать на Ярилин день
freepik.com

Прежде на Руси 1 марта отмечали Новый год и день древнеславянского бога Ярило. На веселых пиршествах люди встречали весну.

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Что нельзя делать на Ярилин день 1 марта 2021?

  • заниматься тяжелым трудом
  • ругаться и сквернословить
  • обижаться и обижать
  • стирать
  • заниматься рукоделием
  • давать вещи из дома после обеда.

Приметы на Ярилин день 1 марта 2021

Весенний сезон считается своеобразным символом обновления, возрождения после зимней стужи. Встречать весну на улицу выходили все от мала до велика. Не удивительно, что с Ярилиным днем связано множество обрядов и традиций.

Если 1 марта выдалось теплым, беременным женщинам следует непременно погреться на первом весеннем солнышке, дабы обрести силы на рождение малыша. Первые лучи мартовского солнца встречают и уже состоявшиеся матери с малолетними детьми. Для этого встают затемно и выходят во двор, чтобы встретить рассвет. Такой обряд принесет ребенку здоровье, добрый нрав и счастье.

Отмечали праздник Ярила с размахом: хороводы, танцы и столы, ломившиеся от мясных блюд и сладостей. Но коронное место на Ярилин день все же занимал жидкий мед. Он, согласно поверьям, символ финансового благополучия.

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Другие праздники 1 марта 2021

  • Всемирный день гражданской обороны
  • Всемирный день комплимента
  • Всемирный день иммунитета
  • День “Ноль дискриминации“.

Именины 1 марта 2021

По православным святцам День ангела отмечают Валентин (здоровый), Даниил (Бог - суд мой), Иеремия (вознесенный Богом), Илья (Бог мой Господь), Исаия (Божье спасение), Макар (счастливый), Никон (побеждающий), Павел (малыш), Памфил (всеми любимый), Порфирий (багряный), Самуил (услышанный Богом) и Юлиан (из рода Юлиев).

По католическим - Адриан (адриатический), Антонина (вступающая в бой), Давид (возлюбленный), Евдокия (благоволение), Иванна (благодать Божья), Иеремия (вознесенный Богом), Лев (лев), Леонтия (львиная), Никифор (несущий победу), Роджер (славное копье) и Феликс (счастливый).

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Теги: запреты, запреты дня, что нельзя делать, что нельзя делать сегодня, приметы, праздники, именины, День ангела
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Источник: ivona)bigmir.net

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