Как правильно провести 1 день весны?

Запреты дня 1 марта 2021: Чего категорически нельзя делать на Ярилин день freepik.com

Прежде на Руси 1 марта отмечали Новый год и день древнеславянского бога Ярило. На веселых пиршествах люди встречали весну.

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Что нельзя делать на Ярилин день 1 марта 2021?

заниматься тяжелым трудом

ругаться и сквернословить

обижаться и обижать

стирать

заниматься рукоделием

давать вещи из дома после обеда.

Приметы на Ярилин день 1 марта 2021

Весенний сезон считается своеобразным символом обновления, возрождения после зимней стужи. Встречать весну на улицу выходили все от мала до велика. Не удивительно, что с Ярилиным днем связано множество обрядов и традиций.

Если 1 марта выдалось теплым, беременным женщинам следует непременно погреться на первом весеннем солнышке, дабы обрести силы на рождение малыша. Первые лучи мартовского солнца встречают и уже состоявшиеся матери с малолетними детьми. Для этого встают затемно и выходят во двор, чтобы встретить рассвет. Такой обряд принесет ребенку здоровье, добрый нрав и счастье.

Отмечали праздник Ярила с размахом: хороводы, танцы и столы, ломившиеся от мясных блюд и сладостей. Но коронное место на Ярилин день все же занимал жидкий мед. Он, согласно поверьям, символ финансового благополучия.

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Другие праздники 1 марта 2021

Всемирный день гражданской обороны

Всемирный день комплимента

Всемирный день иммунитета

День “Ноль дискриминации“.

Именины 1 марта 2021

По православным святцам День ангела отмечают Валентин (здоровый), Даниил (Бог - суд мой), Иеремия (вознесенный Богом), Илья (Бог мой Господь), Исаия (Божье спасение), Макар (счастливый), Никон (побеждающий), Павел (малыш), Памфил (всеми любимый), Порфирий (багряный), Самуил (услышанный Богом) и Юлиан (из рода Юлиев).

По католическим - Адриан (адриатический), Антонина (вступающая в бой), Давид (возлюбленный), Евдокия (благоволение), Иванна (благодать Божья), Иеремия (вознесенный Богом), Лев (лев), Леонтия (львиная), Никифор (несущий победу), Роджер (славное копье) и Феликс (счастливый).

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