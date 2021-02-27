Гороскоп на 27 февраля 2021 года

У кого благоприятный день для освоения всего нового, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 27 февраля 2021 года (27.02.2021) для всех знаков Зодиака расскажет, кто должен уделить время своим родным, а также организовать совместный досуг.

Гороскоп на 27 февраля 2021 Овен

Не стройте иллюзии и не давайте кому-то обещание. Если вы сомневаетесь в правильности своей позиции, принимаемого решения или оценки близкого человека, то доверьтесь интуиции.

Гороскоп на 27 февраля 2021 Телец

Этот период благоприятен для благоустройства жилища, крупных покупок, оформления документов и отношений. Брак, заключенный сегодня, будет прочным.

Гороскоп на 27 февраля 2021 Близнецы

Этот день может перевернуть весь уклад вашей жизни. Новые люди в вашем окружении будут способствовать росту вашей независимости во всех отношениях.

Гороскоп на 27 февраля 2021 Рак

Вы можете оказаться перед необходимостью соучастия в проблемах друзей и родственников. Не рекомендуется взваливать на себя слишком тяжелый груз забот и переживаний.

Гороскоп на 27 февраля 2021 Лев

27 февраля вас ожидает ухудшение самочувствия, вызванное перерасходом жизненной энергии, чередованием взлетов и падений. Отдых, рациональное питание, содержащее достаточное количество витаминов, и прогулки на природе помогут остановить негативные процессы.

Гороскоп на 27 февраля 2021 Дева

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День неблагоприятен для расширения сферы деятельности, так как ваши желания не найдут поддержки у влиятельных людей. Не исключено, что события предыдущих дней серьезно повлияют на ваш авторитет и самооценку.

Гороскоп на 27 февраля 2021 Весы

В эту субботу, 27 февраля, есть риск познать убытки и столкнутся с финансовыми вопросами. Уделите время своим родным, организуйте совместный досуг.

Гороскоп на 27 февраля 2021 Скорпион

Тяжелый день, неблагоприятный для заключения брака, зачатия, покупки или продажи недвижимости. Могут возникнуть вопросы с самочувствием – не переутомляйтесь.

Гороскоп на 27 февраля 2021 Стрелец

У вас есть все шансы закончить давно тянувшиеся дела. Хороший период выкроить для себя любимой – отдых и поход в салон.

Гороскоп на 27 февраля 2021 Козерог

Неожиданные известия могут внести серьезные изменения в ваши планы и жизнь в целом. Все будет даваться с большим трудом.

Гороскоп на 27 февраля 2021 Водолей

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День, благоприятный для освоения всего нового, знакомств, покупок. Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, подарят вам новые идеи и откроют глаза на новые возможности.

Гороскоп на 27 февраля 2021 Рыбы

Некоторые Рыбы могут открыть для себя новые направления. Также ожидаются перемены в личной жизни. Не поддавайтесь лени и агрессии.

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