День рождения Дарынка: Что будет в программе

Столичный маркет-молл «Дарынок» празднует День рождения. Весь уикенд, 27-28 февраля, будет проходить большое празднование. Что в программе – рассказываем в статье. Все активности бесплатные.

Фестиваль детских талантов

Целый уикенд на сцене «Дарынка» около 500 юных талантов покажут уникальные голоса, зажигательные хореографии, яркие костюмы и даже элементы акробатики. Приходите с 12:00 до 18:00 поддержать малышей и вдохновить своего ребёнка заниматься творчеством.

Бесплатные мастер-классы

Увлекательное занятие – создавать своими руками. С 12:00 до 20:00 все желающие могут присоединиться к мастер-классам: брелок-подарок, string art и обручи-единороги.

Парад артистов, шоу мыльных пузырей и Хэппи шоп

В параде артистов будут участвовать жонглёры, барабанщики, ходулисты и аниматоры – своеобразный флешбэк посещения настоящего цирка. Дополнят атмосферу одно из самых любимых детских развлечений – шоу мыльных пузырей, а также зона нанесения аквагрима и блестящих временных тату.

А если хотите приобрести подарок, не потратив ни гривны – оцените возможности Хэппи шопа – магазина, расплачиваться в котором нужно местной валютой – хэппиками. Получить их можно за участие в развлекательной программе. Больше активностей – больше денег – лучше подарок.

Розыгрыш 500 000 грн сертификатами на шопинг

На протяжении месяца, с 28 января и до 28 февраля включительно гости «Дарынка» имеют возможность поучаствовать в розыгрыше 500 000 грн на шопинг в магазинах маркет-молла. Победители получат выигрыш сертификатами общей номинальной стоимостью 3 000, 5 000 или 10 000 грн. Для участия нужно:

До 28 февраля сделать покупку на сумму от 1 000 грн одним или двумя чеками в сумме.

До 19:00 28 февраля зарегистрировать чек на промостойке у входа №1 «Дарынка» или у главной сцены в зоне Wi-Fi. После регистрации получить у смс-сообщение со своим уникальным номером.

Участвовать могут только совершеннолетние. Регистрировать можно неограниченное количество чеков. Победители будут определены с помощью рандомайзера Random.org с трансляцией в прямом эфире на главном экране «Дарынка» в зоне Wi-Fi.

Розыгрыш будет проходить в несколько волн: 27 и 28 февраля в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00. После каждого сета розыгрыша победителям придёт смс-уведомление о том, что они могут забрать свои призы в тот же день в маркет-молле «Дарынок» до 21:00 – вытянув один из конвертов, в которых собраны сертификаты на 3 000, 5 000 и 10 000 грн. Официальные правила акции можно узнать на «Дарынке».

Это безопасно?

Все мероприятия в маркет-молле «Дарынок» проходят с соблюдением противоэпидемических мер безопасности.

День народження Даринку: що буде у програмі

Цілий вікенд на сцені «Даринку» близько 500 юних талантів покажуть унікальні голоси, запальні хореографії, яскраві костюми й навіть елементи акробатики. Приходьте з 12:00 до 18:00 підтримати малюків і надихнути свою дитину займатися творчістю.

Безкоштовні майстер-класи

Захоплююче заняття – створювати своїми руками. З 12:00 до 20:00 усі охочі можуть приєднатися до майстер-класів: брелок-подарунок, string art і обручі-єдинороги.

Парад артистів, шоу мильних бульбашок та Хеппі шоп

У параді артистів будуть брати участь жонглери, барабанщики, ходулісти й аніматори – своєрідний флешбек відвідування справжнього цирку. Доповнять атмосферу одне з найулюбленіших дитячих розваг – шоу мильних бульбашок, а також зона нанесення аквагриму й блискучих тимчасових тату.

А якщо хочете придбати подарунок, не витративши ні гривні – оцініть можливості Хеппі шопу – магазину, розплачуватися у якому потрібно місцевою валютою – хеппіками. Отримати їх можна за участь у розважальній програмі. Більше активностей – більше грошей – кращий подарунок.

Розіграш 500 000 грн сертифікатами на шопінг

Протягом місяця, з 28 січня і до 28 лютого включно гості «Даринку» мають можливість долучитись до розіграшу 500 000 грн на шопінг в магазинах маркет-моллу. Переможці отримають виграш сертифікатами загальною номінальною вартістю 3 000, 5 000 або 10 000 грн. Для цього потрібно:

1) До 28 лютого включно зробити покупку на суму від 1 000 грн одним або двома чеками в сумі.

2) до 19:00 28 лютого зареєструвати чек на промостійці біля входу №1 «Даринку» або біля головної сцени в зоні Wi-Fi. Після реєстрації отримати смс-повідомлення зі своїм унікальним номером.

До участі допускаються лише повнолітні. Реєструвати можна необмежену кількість чеків. Переможці будуть визначені за допомогою рандомайзера Random.org з трансляцією у прямому ефірі на головному екрані «Даринку» в зоні Wi-Fi.

Розіграш буде проходити в кілька хвиль: 27 і 28 лютого о 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 і 20:00. Після кожного сету розіграшу переможцям прийде смс-повідомлення про те, що вони можуть забрати свої призи в той же день у маркет-моллі «Даринок» до 21:00 – витягнувши один з конвертів, у яких зібрані сертифікати на 3 000, 5 000 і 10 000 грн. Офіційні правила акції за посиланням.

Це безпечно?

Усі івенти в маркет-моллі «Даринок» проходять з дотриманням протиепідемічних заходів безпеки.

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