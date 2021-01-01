О чем нужно помнить в последний день зимы?

Запреты дня 28 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Онисима Овчарника freepik.com

В воскресенье, 28 февраля 2021 года, православные христиане чтут память апостола от 70-ти Онисима, в народе именуемом Онисим Овчарник.

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Что нельзя делать на Онисима Овчарника 28 февраля 2021?

обещать что-либо или верить обещаниям

убирать в доме

делать ремонт

давать деньги взаймы

ходить в гости с пустыми руками

совершать необдуманные покупки

строить планы на будущее

переезжать или планировать переезд.

Приметы на Онисима Овчарника 28 февраля 2021

Святого Онисима считают покровителем овцеводства, поэтому главные традиции дня связаны, конечно же, с овчарным делом. Овец всячески чествуют в последний день зимы, а также проводят ритуалы на многочисленное и здоровое потомство. О помощи просили Святого Онисима и звездное небо.

К небесным силам обращались и женщины: мотки своей лучшей пряжи они выносили с первой утренней зарей на улицу, что бы та была крепкой - “зорнили пряжу“.

Также на Онисима Овчарника устраивали праздники, на которых с улюлюканьем прогоняли зиму, и приглашали теплую весну.

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Другие праздники 28 февраля 2021

День работников патрульно-постовой службы Украины

День штурманской службы авиации ВС Украины.

Именины 28 февраля 2021

День ангела по православному церковному календарю отмечают Алексей (защитник), Анисим (благодетельный), Арсений (мужественный), Афанасий (бессмертный), Евсевий (благочестивый), Евфросиния (благомыслящая), Иван (благодать Божья), Михаил (подобный Богу), Николай (побеждающий народ), Никон (побеждающий), Пафнутий (Божий человек), Петр (скала, камень), Семен (услышанный Богом) и София (мудрость).

По католическому - Августин (величественный), Гай, Иларий (радостный), Макар (счастливый), Освальд (власть Божья), Роман (римлянин) и Феофил (боголюбивый).

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