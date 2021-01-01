Дорогу весне!

Запреты дня 27 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Кирилла Весноуказчика freepik.com

В субботу, 27 февраля 2021 года, православные христиане чтут память равноапостольного Кирилла (Константина) Философа, Моравского, учителя Словенского, в народе именуемого Кирилл Весноуказчик.

Читай также: Где недорого отдохнуть в 2021 году – эксперт

Что нельзя делать на Кирилла Весноуказчика 27 февраля 2021?

стричь ногти и/или волосы

покупать одежду

пить алкогольные напитки

кормить птиц крошками со стола

посещать врача

хвастаться

заплетать волосы

покидать дом после заката.

Приметы на Кирилла Весноуказчика 27 февраля 2021

День памяти святого Кирилла выпадает на предпоследний день календарной зимы. Поэтому в народе его прозвали Весноуказчиком - людям не терпелось предугадать, какой же будет грядущая весна. В связи с этим образовалось в народе несколько погодных примет. Например:

теплый Кириллов день - еще ударят морозы

морозный Кирилл Весноуказчик - к очень жаркому лету

слышен щебет синиц - к скорому потеплению.

Главный напиток дня - сбитень: горячий мед с пряностями.

Женщины на Кириллов день приносили повитухам, которые у них принимали роды, съедобные гостинцы: пряники, вино, пироги с начинкой.

В ночь на 27 февраля снятся вещие сны.

Читай также: Полнолуние и Новолуние в марте 2021: даты и астрологический прогноз

Другие праздники 27 февраля 2021

Международный день неправительственных организаций

Международный день белого медведя

Международный день оптимиста

Всемирный день информационной архитектуры

Всемирный день шпагоглотателей.

Именины 27 февраля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Авраам (отец множества), Анисим (благодетельный), Георгий (земледелец), Исаак (смеющийся), Кирилл (господин), Константин (постоянный), Мирон (благоухающий), Михаил (подобный Богу), Рафаил (Бог исцелил), Трифон (нежный), Федор (Божий дар) и Филимон (любящий).

По католическому - Август (величественный), Александр (защитник), Анна (благосклонная), Василий (царственный), Гавриил (сила Божья), Елизавета (Богом я клянусь), Мария (любимая, горькая, госпожа), Марк (молот), Прокопий (успешный), Роберт (блестящий от славы), Эммануил (с нами Бог) и Юлиан (из рода Юлиев).

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.