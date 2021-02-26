Гороскоп на 26 февраля 2021 года
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Гороскоп (астрологический прогноз) на 26 февраля 2021 года (26.02.2021) для всех знаков Зодиака расскажет, у кого на работе грядут перемены.
Гороскоп на 26 февраля 2021 Овен
Будьте внимательны 26 февраля. День может быть достаточно спокойным, но с неприятным оттенком негативных явлений предыдущих дней.
Гороскоп на 26 февраля 2021 Телец
Избегайте ссор с близкими людьми. Посвятите вечер пятницы своим домочадцам, посмотрите интересный фильм или порадуйте выпечкой собственного приготовления.
Гороскоп на 26 февраля 2021 Близнецы
На работе грядут приятные перемены. Велика вероятность, что некоторые Близнецы преуспеют по карьерной лестнице.
Гороскоп на 26 февраля 2021 Рак
Есть риск, что столкнетесь с ситуациями, где потребуется проявить силы и крепкое слово. Не волнуйтесь, правда в любом случае будет на вашей стороне.
Гороскоп на 26 февраля 2021 Лев
У вас сейчас намечается пассивный период. В эту пятницу у вас может снизиться уровень жизненных сил. Деловые встречи лучше перенести на понедельник.
Гороскоп на 26 февраля 2021 Дева
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Девы, в эту пятницу у вас могут появиться конкуренты, либо кто-то коллег покажет свое истинное лицо. В личной жизни все стабильно, без интриг.
Гороскоп на 26 февраля 2021 Весы
С покупками сегодня не следует торопиться, так как они могут оказаться крайне неудачными. Вероятны известия, которые повлияют на профессиональную сферу жизни многих Весов.
Гороскоп на 26 февраля 2021 Скорпион
В пятницу, 26 февраля, от вас потребуется повышенная работоспособность. Вы переделаете массу дел, особенно таких, которые требуют фантазии и творческого подхода.
Гороскоп на 26 февраля 2021 Стрелец
Рекомендуется воздержаться от заманчивых предложений, отложить дела и проблемы, с которыми сейчас не можете справиться, до лучших времен.
Гороскоп на 26 февраля 2021 Козерог
Многим Козерогам будет трудно разобраться в сложных процессах сегодняшнего дня. Множество вариантов в решении проблем приведут вас в замешательство
Гороскоп на 26 февраля 2021 Водолей
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День ознаменует возрастание вашего творческого потенциала и обещает быть удачным. Ваш успех будет зависеть от решительности и предусмотрительности.
Гороскоп на 26 февраля 2021 Рыбы
Представитель этого знака Зодиака может быть ослеплен удачей и везением. Не спугните свою птицу удачи. Следите за своим здоровьем.
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