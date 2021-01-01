Удастся ли вам поймать золотую рыбку?

Запреты дня 25 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Алексея Рыбного freepik.com

В четверг, 25 февраля 2021 года, православные христиане чтут память митрополита Алексия, святителя и чудотворца. В народе святого прозвали Алексей Рыбный.

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Что нельзя делать на Алексея Рыбного 25 февраля 2021?

есть мясо и острую пищу

надевать старые вещи

строить серьезные планы

отправляться в путешествие

употреблять алкогольные напитки

подметать

сквернословить.

Приметы на Алексея Рыбного 25 февраля 2021

Ко дню Алексея начинал постепенно сходить снег, поэтому рыба ловилась особенно хорошо. Поэтому в народе святого стали звать Рыбным, а главное место на столе в этот день занимала, конечно же, рыба. Кроме различных блюд и изысков, хозяйки непременно пекли расстегаи - символ дня. Считалось, что эти пышные пирожки с рыбной начинкой способны привлечь в дом финансовое благополучие и мир.

В День Алексея Рыбного лекари и знахари прежде лечили людей и скот от испуга.

В ночь на 25 февраля снятся вещие сны. Правда, об их содержании лучше молчать, если вы хотите чтобы они сбылись.

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Другие праздники 25 февраля 2021

День инженерно-авиационной службы авиации ВС Украины

День цифрового обучения.

Именины 25 февраля 2021

По православным святцам День ангела отмечают Алексей (защитник), Антон (вступающий в бой), Василий (царственный), Евгений (благородный) и Мария (любимая, горькая, госпожа).

По католическим - Виктор (победитель), Доминик (принадлежащий Богу), Клавдий (хромой), Людовик (славный боец), Мария (любимая, горькая, госпожа), Матвей (Божий человек), Никифор (несущий победу), Себастьян (высокочтимый) и Тарас (бунтарь).

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