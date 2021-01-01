Запреты дня 25 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Алексея Рыбного
В четверг, 25 февраля 2021 года, православные христиане чтут память митрополита Алексия, святителя и чудотворца. В народе святого прозвали Алексей Рыбный.
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Что нельзя делать на Алексея Рыбного 25 февраля 2021?
- есть мясо и острую пищу
- надевать старые вещи
- строить серьезные планы
- отправляться в путешествие
- употреблять алкогольные напитки
- подметать
- сквернословить.
Приметы на Алексея Рыбного 25 февраля 2021
Ко дню Алексея начинал постепенно сходить снег, поэтому рыба ловилась особенно хорошо. Поэтому в народе святого стали звать Рыбным, а главное место на столе в этот день занимала, конечно же, рыба. Кроме различных блюд и изысков, хозяйки непременно пекли расстегаи - символ дня. Считалось, что эти пышные пирожки с рыбной начинкой способны привлечь в дом финансовое благополучие и мир.
В День Алексея Рыбного лекари и знахари прежде лечили людей и скот от испуга.
В ночь на 25 февраля снятся вещие сны. Правда, об их содержании лучше молчать, если вы хотите чтобы они сбылись.
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Другие праздники 25 февраля 2021
- День инженерно-авиационной службы авиации ВС Украины
- День цифрового обучения.
Именины 25 февраля 2021
По православным святцам День ангела отмечают Алексей (защитник), Антон (вступающий в бой), Василий (царственный), Евгений (благородный) и Мария (любимая, горькая, госпожа).
По католическим - Виктор (победитель), Доминик (принадлежащий Богу), Клавдий (хромой), Людовик (славный боец), Мария (любимая, горькая, госпожа), Матвей (Божий человек), Никифор (несущий победу), Себастьян (высокочтимый) и Тарас (бунтарь).
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